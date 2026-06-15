Перед началом сплава я познакомлю вас с пакрафтом, веслом и обязательно проведу инструктаж по технике безопасности. Затем спустимся на воду и перейдём от теории к практике. У каждого из вас будет своя отдельная лодка, но плыть мы будем одной группой. Наш маршрут пройдёт вдоль правого берега Ангары от окраины Иркутска до его центра: мы проплывём под новым мостом, посмотрим на острова Конный и Юность, полюбуемся видами на город с воды и в заводи у бульвара Гагарина завершим наше путешествие.
Никакого экстрима
Сплав не подразумевает экстрим и не требует от вас много физических сил. Лодка достаточно комфортная: внутри есть надувное сиденье и спинка. Во время экскурсии я не буду вас отвлекать и загружать фактами про глубину воды и годы постройки моста. Вы отдохнёте, насладитесь тишиной, красивыми пейзажами и друг другом.
Организационные детали
Сплав подходит для всех желающих в возрасте от 15 лет и весом до 100 кг. Специальная подготовка не требуется.
В стоимость включено: аренда спасательного жилета, пакрафта, вёсел, групповое снаряжение, сопровождение инструктора
Возьмите с собой воду (0,5 л), ветровку, головной убор и солнцезащитные очки
в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На верхней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 397 туристов
Я первый инструктор по айсфлоатингу в Иркутске, имею удостоверение спасателя, искупал больше 600 человек без происшествий.
Все сплавы согласованны с мчс и каждый сплав зарегистрирован.
Вы всегда будете в тепле, комфорте и заботе в нашей команде.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
Отличная экскурсия, очень необычная. Вместе с гидом Никитой проплыли мимо нескольких островов и под мостом на специальной резиновой лодке. Не утомительно человеку с любой физической формой. Очень рекомендую!!
Вам был полезен этот отзыв?
I
Irina
Очень понравилось! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Сардаана
Однозначно, рекомендую данную экскурсию! Я во второй раз проездом в Иркутске и хотелось не просто прогуляться и посмотреть достопримечательности, а что-то такое, эдакое поделать. Среди списка множества экскурсий на Трипстере читать дальшеуменьшить
я увидела эту: прочитав, мне понравилось, что это интересно (раньше на пакрафте не каталась), не очень долго и не особо экстремально. Поэтому долго не думая, почти прямо с самолета успела купить и приехала на экскурсию.
Стояла очень классная погода, солнце и его играющие блики на прекрасной реке Ангара заворожили меня. Еще обдувал прохладный освежающий ветерочек. Конечно, немножко волновалась в начале, но помощь и поддержка гида Романа успокоили меня. Грести тоже особо не надо, только в самом начале и в самом конце, течение реки сама вас поведет.
Благодарю за прекрасное проведенное время, остались только положительные впечатления! Благодарю гида Романа за профессиональное отношение к посетителям и фотографии на память.
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Это был первый в жизни сплав! В конце руки уже дрожали😅 Но все равно очень круто!!
Вам был полезен этот отзыв?
Денис
Великолепный вид отдыха, подойдет абсолютно любому человеку. Роман провел инструктаж и был рядом на протяжении всего сплава, помогал и подсказывал, а также сделал классные фото и видео. Спасибо большое, все очень понравилось! Рекомендую каждому попробовать себя в этом
Вам был полезен этот отзыв?
정
정찬
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Иркутска
Похожие экскурсии на «Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте»