Приглашаю вас познакомиться с пакрафтингом! Сплав абсолютно безопасный, большую часть маршрута мы будем сидеть в лодке, фотографироваться, отдыхать, а течение всё сделает за нас. Загружать историческими фактами вас не буду: цель нашей встречи — расслабиться и приятно провести время, любуясь городом и Ангарой.

Описание экскурсии

С нового ракурса

Перед началом сплава я познакомлю вас с пакрафтом, веслом и обязательно проведу инструктаж по технике безопасности. Затем спустимся на воду и перейдём от теории к практике. У каждого из вас будет своя отдельная лодка, но плыть мы будем одной группой. Наш маршрут пройдёт вдоль правого берега Ангары от окраины Иркутска до его центра: мы проплывём под новым мостом, посмотрим на острова Конный и Юность, полюбуемся видами на город с воды и в заводи у бульвара Гагарина завершим наше путешествие.

Никакого экстрима

Сплав не подразумевает экстрим и не требует от вас много физических сил. Лодка достаточно комфортная: внутри есть надувное сиденье и спинка. Во время экскурсии я не буду вас отвлекать и загружать фактами про глубину воды и годы постройки моста. Вы отдохнёте, насладитесь тишиной, красивыми пейзажами и друг другом.

Организационные детали