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Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте

Научиться управлять рафтом и посмотреть на Иркутск с воды
Приглашаю вас познакомиться с пакрафтингом! Сплав абсолютно безопасный, большую часть маршрута мы будем сидеть в лодке, фотографироваться, отдыхать, а течение всё сделает за нас.

Загружать историческими фактами вас не буду: цель нашей встречи — расслабиться и приятно провести время, любуясь городом и Ангарой.
5
16 отзывов
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте
Прогулочный сплав по Ангаре на пакрафте

Описание экскурсии

С нового ракурса

Перед началом сплава я познакомлю вас с пакрафтом, веслом и обязательно проведу инструктаж по технике безопасности. Затем спустимся на воду и перейдём от теории к практике. У каждого из вас будет своя отдельная лодка, но плыть мы будем одной группой. Наш маршрут пройдёт вдоль правого берега Ангары от окраины Иркутска до его центра: мы проплывём под новым мостом, посмотрим на острова Конный и Юность, полюбуемся видами на город с воды и в заводи у бульвара Гагарина завершим наше путешествие.

Никакого экстрима

Сплав не подразумевает экстрим и не требует от вас много физических сил. Лодка достаточно комфортная: внутри есть надувное сиденье и спинка. Во время экскурсии я не буду вас отвлекать и загружать фактами про глубину воды и годы постройки моста. Вы отдохнёте, насладитесь тишиной, красивыми пейзажами и друг другом.

Организационные детали

  • Сплав подходит для всех желающих в возрасте от 15 лет и весом до 100 кг. Специальная подготовка не требуется.
  • В стоимость включено: аренда спасательного жилета, пакрафта, вёсел, групповое снаряжение, сопровождение инструктора
  • Возьмите с собой воду (0,5 л), ветровку, головной убор и солнцезащитные очки

в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На верхней набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 19:00, в воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 397 туристов
Я первый инструктор по айсфлоатингу в Иркутске, имею удостоверение спасателя, искупал больше 600 человек без происшествий. Все сплавы согласованны с мчс и каждый сплав зарегистрирован. Вы всегда будете в тепле, комфорте и заботе в нашей команде.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
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М
Отличная экскурсия, очень необычная. Вместе с гидом Никитой проплыли мимо нескольких островов и под мостом на специальной резиновой лодке. Не утомительно человеку с любой физической формой. Очень рекомендую!!
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I
Очень понравилось! Рекомендую!
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С
Однозначно, рекомендую данную экскурсию! Я во второй раз проездом в Иркутске и хотелось не просто прогуляться и посмотреть достопримечательности, а что-то такое, эдакое поделать. Среди списка множества экскурсий на Трипстере
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я увидела эту: прочитав, мне понравилось, что это интересно (раньше на пакрафте не каталась), не очень долго и не особо экстремально. Поэтому долго не думая, почти прямо с самолета успела купить и приехала на экскурсию.

Стояла очень классная погода, солнце и его играющие блики на прекрасной реке Ангара заворожили меня. Еще обдувал прохладный освежающий ветерочек. Конечно, немножко волновалась в начале, но помощь и поддержка гида Романа успокоили меня. Грести тоже особо не надо, только в самом начале и в самом конце, течение реки сама вас поведет.

Благодарю за прекрасное проведенное время, остались только положительные впечатления! Благодарю гида Романа за профессиональное отношение к посетителям и фотографии на память.

Однозначно, рекомендую данную экскурсию! Я во второй раз проездом в Иркутске и хотелось не просто прогуляться
Однозначно, рекомендую данную экскурсию! Я во второй раз проездом в Иркутске и хотелось не просто прогуляться
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Екатерина
Это был первый в жизни сплав! В конце руки уже дрожали😅 Но все равно очень круто!!
Это был первый в жизни сплав! В конце руки уже дрожали😅 Но все равно очень круто!!
Это был первый в жизни сплав! В конце руки уже дрожали😅 Но все равно очень круто!!
Это был первый в жизни сплав! В конце руки уже дрожали😅 Но все равно очень круто!!
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Денис
Великолепный вид отдыха, подойдет абсолютно любому человеку.
Роман провел инструктаж и был рядом на протяжении всего сплава, помогал и подсказывал, а также сделал классные фото и видео.
Спасибо большое, все очень понравилось! Рекомендую каждому попробовать себя в этом
Великолепный вид отдыха, подойдет абсолютно любому человеку.
Великолепный вид отдыха, подойдет абсолютно любому человеку.
Великолепный вид отдыха, подойдет абсолютно любому человеку.
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Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
Это был замечательный и прекрасный опыт. Если вы приедете в Иркутск, я рекомендую вам попробовать.
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