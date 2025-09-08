Татьяна

Отлично спланированная экскурсия. Легко, информативно и интересно.

Отличное дополнение - трансфер на катере и прогулка по КБЖД и атмосферные истории о ней.

Можно даже искупаться в Байкале, если погода позволяет. Нам повезло.

Многие экскурсии тут проводят до Листвянки и обратно. Без катера и прогулки по КБЖД, а эта часть, как раз очень интересна.

Большое спасибо!