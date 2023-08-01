Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата
Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки. Затем отправимся на остров Ольхон и познакомимся с бурятскими традициями и кухней.
Вас ждут захватывающие водные прогулки, места силы, пикники с фантастическими видами и расслабляющая баня прямо на берегу Байкала.
Вас ждут захватывающие водные прогулки, места силы, пикники с фантастическими видами и расслабляющая баня прямо на берегу Байкала.
Ближайшие даты:
1
авг
авг
8
авг
авг
16
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Берите с собой удобную одежду и обувь
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Иркутск, аэропорт 9:30Завершение: Иркутск, 17:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Иркутске
Мы дружная семья и команда путешественников. Коренные сибиряки, родились и выросли в Иркутске. Любовь к путешествиям, общению и Байкалу привели нас к созданию собственных туров. Мы любим делиться знаниями и впечатлениями со всеми гостями нашего края. За 5 лет влюбили в Байкал более трёх тысяч гостей со всех уголков нашей планеты. Мы расскажем Вам все его тайны и покажем все его необыкновенные и загадочные места.
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