Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога

Прокатиться на катере по Малому морю и исследовать живописные мысы Хобой, Харанцы и Три Брата

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Это путешествие охватывает самые красивые места Байкала: сначала отправимся в Листвянку к истоку Ангары, затем прокатимся на катере по маршруту Кругобайкальской железной дороги и осмотрим старинные мосты и акведуки. Затем отправимся на остров Ольхон и познакомимся с бурятскими традициями и кухней.

Вас ждут захватывающие водные прогулки, места силы, пикники с фантастическими видами и расслабляющая баня прямо на берегу Байкала.
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Тажеранские степи, мысы Ольхона и Кругобайкальская железная дорога
Ближайшие даты:
1
авг
8
авг
16
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Берите с собой удобную одежду и обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт 9:30
Завершение: Иркутск, 17:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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