Тур по Кругобайкальской железной дороге

Кругобайкальская железная дорога по праву считается одной из самых живописных железных дорог в мире. 89 километров пути от Слюдянки до порта Байкал пролегают вдоль озера. На небольшом участке сосредоточено 38 тоннелей общей длиной 9063 м, 15 каменных галерей, 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

Есть два вариант знакомства с КБЖД (при бронировании укажите какой вам предпочтительней):

В первом варианте у вас есть возможность проехать на поезде от Иркутска до Листвянки, познакомится с историей КБЖД, останавливаясь по пути на 4 станциях.

Во втором варианте вы увидите все великолепие Кругобайкальской дороги с стороны озера. Тур на теплоходе по Байкалу включает три остановки на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.

Курортный поселок Листвянка

Первые три дня мы живем у истока Ангары в поселке Листвянке. Мы выбрали для вас самые лучшие отели с живописными видами из окна и широким спектром дополнительных услуг. Из Листвянки мы посетим:

Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей.

Прибайкальский национальный парк. Здесь вам также предложено два варианта экскурсии: водная прогулка на катере или восхождение по канатной дороге.

Тальцы. Целая деревня-музей под открытым небом с исконно сибирскими деревянными постройками. Здесь башни и терема, церкви и посадские дома, пристани и ремесленные мастерские внешне и внутри соответствующие историческому облику.

Сакральные места острова Ольхон

Следующие три дня мы будем жить на самом большом острове Байкала — Ольхон, в его «столице» — поселке Хужир. Здесь природа сурова и брутальна, а места обладают особой силой.

Мы посетим:

Мыс Бурхан. Это место называют скалой Шаманкой. По легенде, здесь в пещере жил дух — хозяин острова. Считается, что непосвященным эти места приносят несчастье, а истинно верующим даруют исполнения желаний.

Мыс Хобой. Целый день мы посветим северной части острова. Пресечём песчаные дюны урочища Песчаное, навестим «трех братьев» на мысе Саган-Хушун и почувствуем себя на краю Земли.

Остров Огой. На необитаемый остров едут за избавлением от негатива и буддийским просветлением. Мы посетим Святые источники и увидим Ступу Просветления.

Важно знать: