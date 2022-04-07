Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)

Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал

Авторский тур
Приглашаю вас провести 7 дней на озере Байкал.

Вас ждет путешествие по самой живописной железной дорогой в мире, уморительное шоу нерп, уникальный музей деревянного зодчества и сакральные места байкальских островов.

Истории и легенды, красота озера и гор, архитектурные сооружения и памятники природы очаруют вас и навсегда останутся в памяти!
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)

Что вас ожидает 🤩

  • Кругобайкальская железная дорога
  • Ольхон
  • Огой
  • Иркутск
  • Листвянка
  • Тальцы
  • Прибайкальский национальный парк
  • Байкал
Тур по Кругобайкальской железной дороге
Кругобайкальская железная дорога по праву считается одной из самых живописных железных дорог в мире. 89 километров пути от Слюдянки до порта Байкал пролегают вдоль озера. На небольшом участке сосредоточено 38 тоннелей общей длиной 9063 м, 15 каменных галерей, 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок.

Есть два вариант знакомства с КБЖД (при бронировании укажите какой вам предпочтительней):

  • В первом варианте у вас есть возможность проехать на поезде от Иркутска до Листвянки, познакомится с историей КБЖД, останавливаясь по пути на 4 станциях.
  • Во втором варианте вы увидите все великолепие Кругобайкальской дороги с стороны озера. Тур на теплоходе по Байкалу включает три остановки на мысе Толстый, в пос. Шумиха и на мысе Половинный.
Курортный поселок Листвянка

Первые три дня мы живем у истока Ангары в поселке Листвянке. Мы выбрали для вас самые лучшие отели с живописными видами из окна и широким спектром дополнительных услуг. Из Листвянки мы посетим:

  • Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей.
  • Прибайкальский национальный парк. Здесь вам также предложено два варианта экскурсии: водная прогулка на катере или восхождение по канатной дороге.
  • Тальцы. Целая деревня-музей под открытым небом с исконно сибирскими деревянными постройками. Здесь башни и терема, церкви и посадские дома, пристани и ремесленные мастерские внешне и внутри соответствующие историческому облику.
Сакральные места острова Ольхон
Следующие три дня мы будем жить на самом большом острове Байкала — Ольхон, в его «столице» — поселке Хужир. Здесь природа сурова и брутальна, а места обладают особой силой.

Мы посетим:

  • Мыс Бурхан. Это место называют скалой Шаманкой. По легенде, здесь в пещере жил дух — хозяин острова. Считается, что непосвященным эти места приносят несчастье, а истинно верующим даруют исполнения желаний.
  • Мыс Хобой. Целый день мы посветим северной части острова. Пресечём песчаные дюны урочища Песчаное, навестим «трех братьев» на мысе Саган-Хушун и почувствуем себя на краю Земли.
  • Остров Огой. На необитаемый остров едут за избавлением от негатива и буддийским просветлением. Мы посетим Святые источники и увидим Ступу Просветления.

Важно знать:

  • При бронировании тура укажите предпочитаемый вариант маршрута по КБЖД и Прибайкальскому национальному парку: на катере или поезде.
  • Размещение 2-хместное в гостиницах, указанных в графе «Проживание». При отсутствии мест заселяемся в близкий по условиям отель. Возможно заселение в одноместный номер за дополнительную плату.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (авто, минивен, автобус) в зависимости от предпочтений и бюджета группы
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание частично
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Билеты на поезд:
  • Взрослый от 6900
  • Детский с 5 до 12 от 3400
  • Детский до 5 лет без места 350.
  • Катер до острова Огой и обратно 15 000 на всех
  • Завтраки в некоторых гостиницах
  • Обеды и ужины (есть возможность организации питания за дополнительную плату)
  • Страховка
  • СПА салоны
  • Экскурсии не входящие в программу
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ЖД вокзал)
Завершение: Железнодорожный вокзал, г. Иркутска
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Размещение 2-хместное в гостиницах
  • Указанных в графе «Проживание». При отсутствии мест заселяемся в близкий по условиям отель. Возможно заселение в одноместный номер за дополнительную плату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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