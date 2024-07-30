Туры в нерпинарий

Найдено 3 тура в категории «Нерпинарий» в Иркутске, цены от 60 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Байкал и Саяны - Рождественская сказка
6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 62 700 за человека
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
60 000 за человека
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
На машине
На поезде
7 дней
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ж/д вокзал)
«Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
69 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нерпинарий»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Байкал и Саяны - Рождественская сказка
  2. Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
  3. Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Озеро Байкал
  4. Малое море Байкала
  5. Тальцы
  6. Тункинская долина
  7. Тажеранские степи
  8. Малое Море
  9. Набережная
  10. Прибайкальский национальный парк
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Нерпинарий" можно забронировать 3 тура от 60 000 до 69 000.
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