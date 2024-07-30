6 дней
Байкал и Саяны - Рождественская сказка
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 62 700₽ за человека
5 дней
Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска
«Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
60 000₽ за человека
7 дней
Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней)
Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ж/д вокзал)
«Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
69 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нерпинарий»
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