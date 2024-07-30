Найдено 3 тура в категории « Нерпинарий » в Иркутске, цены от 60 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 6 дней Байкал и Саяны - Рождественская сказка Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска «Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии» от 62 700 ₽ за человека 5 дней Байкальские Новогодние праздники - 5-дневный тур Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Иркутска «Вы сможете отправиться на горнолыжный комплекс Листвянки, заказать снегоходную прогулку или посетить представление в нерпинарии» 60 000 ₽ за человека На машине На поезде 7 дней Тур на Байкал по Кругобайкальской железной дороге (7 дней) Начало: ул. Челнокова, 1, Иркутск (ж/д вокзал) «Нерпинарий, где насладимся увлекательным шоу пресноводных тюленей» Расписание: Согласно расписанию в календаре 69 000 ₽ за человека Все туры Иркутска

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Нерпинарий»

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