Галина проводит ещё 4 экскурсии

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Зимняя рыбалка на острове Ольхон

Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей

Галина
Галина – экскурсионное агентство из Иркутска
Ольхон — одно из самых живописных мест Иркутской области.

Вы полюбуетесь фотогеничными замерзшими «пузырьками», раскроете секреты подледной рыбалки и подышите свежим морозным воздухом.

А мы поделимся полезными советами и сделаем все, чтобы путешествие прошло комфортно и увлекательно!
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Зимняя рыбалка на острове Ольхон

Что вас ожидает

Сибирские красоты
20 минут в пути — и мы на внутреннем озере Ялга, отделенном от Байкала небольшой песчаной косой. Это место прекрасно в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы полюбуетесь сюрреалистической игрой света и льда, оцените величие мыса Елгай и сфотографируетесь 📸 на фоне огромного замершего сибирского озера.

Подледная рыбалка
Мы сделаем все, чтобы рыбалка 🐟 удалась! Пробурим лунки, поставим в правильных местах стулья и предоставим все рыболовные принадлежности: удочки, приманку и подкормку. Поделимся своим опытом, раскроем особенности подледной рыбалки и расскажем, какая рыба водится в местных водах.

Организационные детали

  • Рыболовные принадлежности включены в стоимость
  • По желанию рыбалку можно продлить. Доплата за каждый дополнительный час — 1500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Зимняя рыбалка на острове Ольхон

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!
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Галина проводит ещё 4 экскурсии

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