Галина проводит ещё 4 экскурсии

Сибирские красоты 20 минут в пути — и мы на внутреннем озере Ялга, отделенном от Байкала небольшой песчаной косой. Это место прекрасно в любое время года, но зимой здесь случаются настоящие чудеса: озеро покрывается прозрачным голубым льдом, который пронизывают «иглы», «гвозди» и «пузыри». Вы полюбуетесь сюрреалистической игрой света и льда, оцените величие мыса Елгай и сфотографируетесь 📸 на фоне огромного замершего сибирского озера.
Подледная рыбалка Мы сделаем все, чтобы рыбалка 🐟 удалась! Пробурим лунки, поставим в правильных местах стулья и предоставим все рыболовные принадлежности: удочки, приманку и подкормку. Поделимся своим опытом, раскроем особенности подледной рыбалки и расскажем, какая рыба водится в местных водах.
Организационные детали
Рыболовные принадлежности включены в стоимость
По желанию рыбалку можно продлить. Доплата за каждый дополнительный час — 1500 рублей.
Начало и место завершения
🚩 в поселке Хужир
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Наша компания сплотила прекрасную команду гидов, которые не просто знают историю, но и по уши влюблены в свой город и край. Они прекрасны, энергичны и всегда готовы показать Байкал с лучшей стороны. Каждый гид имеет свой конек: легенды, малоизвестные исторические факты, городские закоулки, анекдоты или даже песни. С нами вам точно не будет скучно!