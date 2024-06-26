Байкальский хариус — рыба красивая и хитрая. Поймать её непросто. Но моё знание озера и более чем 30-летний опыт помогут вам узнать нюансы ловли и вернуться из поездки с трофеями. За день мы проедем более 500 километров. Вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, увидите много эндемиков и, возможно, даже парящего орла. Встреча с ним в дороге — хороший знак!

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь к местам, где водится хариус, разнообразен. Даже заядлые путешественники могут увидеть новые необычные локации. В дороге нам встретятся этнические постройки, национальные юрты и святыни шаманов, создающие особую, сакральную атмосферу.

Примерный тайминг:

06:00–07:00 — выезд из Иркутска

08:00–08:30 — остановка в посёлке Баяндай (заправка авто/чай/кофе/туалет)

09:30–11:00 — бухта Крестовая: активный поиск рыбы и рыбалка

11:30–13:30 — бухта Бирхин: активный поиск рыбы и рыбалка

14:00–14:30 — бухта Уштой (Три сестры): лёгкий обед

14:30–17:00 — бухта Уштой: активный поиск рыбы и рыбалка

17:30–19:00 — бухта Бегул: активный поиск рыбы и рыбалка

19:30–22:00 — возвращение в Иркутск

Посещение некоторых бухт зависит от метеоусловий и состояния дорог.

Важно знать:

Нерестовый запрет — с 25.04 по 25.06

Сезон рыбной ловли — с 26.06 по 31.10

Организационные детали