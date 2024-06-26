Байкальский хариус — рыба красивая и хитрая. Поймать её непросто.
Но моё знание озера и более чем 30-летний опыт помогут вам узнать нюансы ловли и вернуться из поездки с трофеями. За день мы проедем более 500 километров. Вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, увидите много эндемиков и, возможно, даже парящего орла. Встреча с ним в дороге — хороший знак!
Но моё знание озера и более чем 30-летний опыт помогут вам узнать нюансы ловли и вернуться из поездки с трофеями. За день мы проедем более 500 километров. Вы познакомитесь с флорой и фауной Байкала, увидите много эндемиков и, возможно, даже парящего орла. Встреча с ним в дороге — хороший знак!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь к местам, где водится хариус, разнообразен. Даже заядлые путешественники могут увидеть новые необычные локации. В дороге нам встретятся этнические постройки, национальные юрты и святыни шаманов, создающие особую, сакральную атмосферу.
Примерный тайминг:
06:00–07:00 — выезд из Иркутска
08:00–08:30 — остановка в посёлке Баяндай (заправка авто/чай/кофе/туалет)
09:30–11:00 — бухта Крестовая: активный поиск рыбы и рыбалка
11:30–13:30 — бухта Бирхин: активный поиск рыбы и рыбалка
14:00–14:30 — бухта Уштой (Три сестры): лёгкий обед
14:30–17:00 — бухта Уштой: активный поиск рыбы и рыбалка
17:30–19:00 — бухта Бегул: активный поиск рыбы и рыбалка
19:30–22:00 — возвращение в Иркутск
Посещение некоторых бухт зависит от метеоусловий и состояния дорог.
Важно знать:
- Нерестовый запрет — с 25.04 по 25.06
- Сезон рыбной ловли — с 26.06 по 31.10
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер к месту рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида, необходимые снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости)
- Дополнительно оплачиваются разрешение на посещение национального парка — 500 руб. /чел., по желанию полноценный обед и костровая кухня (уха, бухлер, шулюм, шашлыки, салаты, закуски) — от 2000 руб. /чел.
- Можно совместить рыбалку с джип-туром по берегам Байкала и острову Ольхон. Подробности обсудим в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Я живу в Иркутске рядом с озером Байкал. Здесь много водоёмов с кристально чистой водой, поразительными пейзажами и сильной рыбой. Благоприятные условия позволяют ей оставаться здоровой, красивой и вырастать до внушительных размеров. Крупная рыба непредсказуема и поймать её непросто. Но мой опыт ловли, детальное знание водоёма и понимание поведения рыбы — преимущество, которое поможет добыть трофей. Воспользуйтесь моим рыболовным сервисом!Задать вопрос
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