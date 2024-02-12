Рыбалка в Иркутске

Найдено 4 экскурсии в категории «Рыбалка» в Иркутске, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
«Опытный рыбак или новичок — на байкальской рыбалке вы отвелчетесь от городской суеты, восстановите силы и испытаете радость от этого азартного вида отдыха»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900 за человека
Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка — то чем действительно стоит заняться на Байкале Проведите незабываемые часы за рыбалкой на озере Байкал»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800 за человека
Рыбалка с гидом на Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
«В стоимость включены трансфер к месту рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида, необходимые снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости)»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500 за всё до 3 чел.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
«Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку»
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    12 февраля 2024
    Зимняя рыбалка на острове Ольхон
    Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
  • D
    Dao1978
    12 июля 2023
    Рыбалка из Хужира на Байкале на катамаране
    Отличная рыбалка. Понравилось буквально все. Прежде всего хочется отметить нашего гида-рыбака Вячеслава. Он настоящий энтузиаст рыбалки, любящий свое дело и
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    очень опытный. Благодаря ему мы с сыном смогли много узнать о рыбалке на Байкале, освоить азы рыбной ловли и конечно же поймать свою первую рыбу. Приятным бонусом стал обед, главным блюдом которого стал приготовленный на гриле свежевыловленный хариус. Также могу отметить и организацию услуги. Все было на высоте.

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рыбалка»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Озеро Байкал
  4. Тальцы
  5. Спасская церковь
  6. Ангара
  7. Московские ворота
  8. Знаменский монастырь
  9. 130 Квартал
  10. Тункинская долина
Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Иркутске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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