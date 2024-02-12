1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Зимняя рыбалка на острове Ольхон
Отправиться за свежим уловом на озеро Ялга и насладиться красотой сибирских пейзажей
Начало: В поселке Хужир
«Опытный рыбак или новичок — на байкальской рыбалке вы отвелчетесь от городской суеты, восстановите силы и испытаете радость от этого азартного вида отдыха»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Рыбалка на Байкале из Хужира: незабываемое приключение на катамаране
Откройте для себя удивительный мир рыбалки на Байкале. Насладитесь чистым воздухом и уникальными пейзажами, ловя рыбу на катамаране
Начало: Хужир (остров Ольхон)
«Рыбалка — то чем действительно стоит заняться на Байкале Проведите незабываемые часы за рыбалкой на озере Байкал»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Байкале
Поймать хариуса в уединённых бухтах и побыть наедине с колоритной природой
«В стоимость включены трансфер к месту рыбалки на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, услуги гида, необходимые снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости)»
26 июня в 08:00
27 июня в 08:00
32 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
«Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку»
16 июня в 07:00
17 июня в 07:00
27 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим12 февраля 2024Выезд на рыбалку очень понравился, во многом благодаря Вячеславу. Он грамотно и оперативно выбирал места ловли в зависимости от миграции стаи омуля. Очень позитивный и общительный человек. Я поймал до 10 шт., что больше чем большинство рыбаков на льду.
- DDao197812 июля 2023Отличная рыбалка. Понравилось буквально все. Прежде всего хочется отметить нашего гида-рыбака Вячеслава. Он настоящий энтузиаст рыбалки, любящий свое дело и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Рыбалка" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 32 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Иркутске 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024