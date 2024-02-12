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очень опытный. Благодаря ему мы с сыном смогли много узнать о рыбалке на Байкале, освоить азы рыбной ловли и конечно же поймать свою первую рыбу. Приятным бонусом стал обед, главным блюдом которого стал приготовленный на гриле свежевыловленный хариус. Также могу отметить и организацию услуги. Все было на высоте.