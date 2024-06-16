Иркутское водохранилище напрямую связано с Байкалом — вода тут чистая, а рыба здоровая. Главный трофей — щука, но уйти с рыбалки с такой добычей непросто. Рельеф дна здесь сложный, поэтому поведение щуки нестандартно. Мой более чем 30-летний опыт и знание нюансов ловли в этих краях увеличит шансы добыть рыбу и получить удовольствие от процесса.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку. Наша цель — крупная щука, но может ловиться и окунь. Я практикую рыбалку на разных водоёмах области более 30 лет и поделюсь этим опытом с вами: расскажу о способах ловли, подборе снастей и приманок, объясню тактику и разберу основные ошибки. Это поможет вам сэкономить время и увеличить шансы на поклёвку.

Примерный тайминг:

07:00–07:30 — выезд из Иркутска к месту хранения лодки

07:30–07:45 — погрузка лодки на прицеп

07:45–08:00 — спуск лодки на слипе, загрузка на неё снастей и снаряжения

08:00–08:30 — старт к месту рыбалки

08:30–19:30 — перемещение по акватории водохранилища, активный поиск рыбы и рыбалка

14:00–14:30 — перерыв на обед

19:30–20:00 — возвращение к слипу

20:00–20:15 — погрузка лодки на прицеп

20:30–20:45 — возвращение к месту хранения лодки, разгрузка снастей и снаряжения

20:45–21:15 — возвращение в Иркутск

Важно знать:

Нерестовый запрет — с 25.04 по 15.06

Сезон рыбной ловли — с 16.06 по 31.10

Организационные детали