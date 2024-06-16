Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
Иркутское водохранилище напрямую связано с Байкалом — вода тут чистая, а рыба здоровая. Главный трофей — щука, но уйти с рыбалки с такой добычей непросто. Рельеф дна здесь сложный, поэтому поведение щуки нестандартно.
Мой более чем 30-летний опыт и знание нюансов ловли в этих краях увеличит шансы добыть рыбу и получить удовольствие от процесса.
Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку. Наша цель — крупная щука, но может ловиться и окунь. Я практикую рыбалку на разных водоёмах области более 30 лет и поделюсь этим опытом с вами: расскажу о способах ловли, подборе снастей и приманок, объясню тактику и разберу основные ошибки. Это поможет вам сэкономить время и увеличить шансы на поклёвку.
Примерный тайминг:
07:00–07:30 — выезд из Иркутска к месту хранения лодки 07:30–07:45 — погрузка лодки на прицеп 07:45–08:00 — спуск лодки на слипе, загрузка на неё снастей и снаряжения 08:00–08:30 — старт к месту рыбалки 08:30–19:30 — перемещение по акватории водохранилища, активный поиск рыбы и рыбалка 14:00–14:30 — перерыв на обед 19:30–20:00 — возвращение к слипу 20:00–20:15 — погрузка лодки на прицеп 20:30–20:45 — возвращение к месту хранения лодки, разгрузка снастей и снаряжения 20:45–21:15 — возвращение в Иркутск
Важно знать:
Нерестовый запрет — с 25.04 по 15.06
Сезон рыбной ловли — с 16.06 по 31.10
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance, снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости к чаю)
Дополнительно оплачивается по желанию полноценный обед и костровая кухня (уха, бухлер, шулюм, шашлыки, салаты, закуски) — от 2000 руб. /чел.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Я живу в Иркутске рядом с озером Байкал. Здесь много водоёмов с кристально чистой водой, поразительными пейзажами и сильной рыбой. Благоприятные условия позволяют ей оставаться здоровой, красивой и вырастать до внушительных размеров. Крупная рыба непредсказуема и поймать её непросто. Но мой опыт ловли, детальное знание водоёма и понимание поведения рыбы — преимущество, которое поможет добыть трофей. Воспользуйтесь моим рыболовным сервисом!