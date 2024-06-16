Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище

Добыть щуку и ощутить эйфорию от борьбы с хищником
Иркутское водохранилище напрямую связано с Байкалом — вода тут чистая, а рыба здоровая. Главный трофей — щука, но уйти с рыбалки с такой добычей непросто. Рельеф дна здесь сложный, поэтому поведение щуки нестандартно.

Мой более чем 30-летний опыт и знание нюансов ловли в этих краях увеличит шансы добыть рыбу и получить удовольствие от процесса.
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Рыбалка с гидом на Иркутском водохранилище
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Водохранилище начинается почти в черте города, доедем до него быстро, так что у нас будет много времени на саму рыбалку. Наша цель — крупная щука, но может ловиться и окунь. Я практикую рыбалку на разных водоёмах области более 30 лет и поделюсь этим опытом с вами: расскажу о способах ловли, подборе снастей и приманок, объясню тактику и разберу основные ошибки. Это поможет вам сэкономить время и увеличить шансы на поклёвку.

Примерный тайминг:

07:00–07:30 — выезд из Иркутска к месту хранения лодки
07:30–07:45 — погрузка лодки на прицеп
07:45–08:00 — спуск лодки на слипе, загрузка на неё снастей и снаряжения
08:00–08:30 — старт к месту рыбалки
08:30–19:30 — перемещение по акватории водохранилища, активный поиск рыбы и рыбалка
14:00–14:30 — перерыв на обед
19:30–20:00 — возвращение к слипу
20:00–20:15 — погрузка лодки на прицеп
20:30–20:45 — возвращение к месту хранения лодки, разгрузка снастей и снаряжения
20:45–21:15 — возвращение в Иркутск

Важно знать:

  • Нерестовый запрет — с 25.04 по 15.06
  • Сезон рыбной ловли — с 16.06 по 31.10

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Toyota Land Cruiser 100, аренда моторной лодки Azimut Cyclone 435 и эхолота-картплоттера Lowrance, снасти (спиннинги с катушками) и приманки, лёгкий обед (чай в термосе, ланч-боксы, сладости к чаю)
  • Дополнительно оплачивается по желанию полноценный обед и костровая кухня (уха, бухлер, шулюм, шашлыки, салаты, закуски) — от 2000 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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