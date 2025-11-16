Встречаемся в аэропорту Иркутска и отправляемся в наш лагерь, расположенный у Байкала (длительный переезд).

По приезде вас ждёт обед и размещение. Затем начнём знакомиться! Атмосфера сразу располагает к дружбе: командные игры на свежем воздухе, полоса препятствий и многое другое.

Далее поработаем с телом и балансом: предусмотрены практики хатха- и кундалини-йоги, а также дыхательные сессии.

Вечером каждый сможет выбрать занятие по душе — от вибрационно-акустического массажа до гвоздестояния и расслабления в бане на берегу Байкала.

После сытного ужина вас ждёт зажигательная дискотека под открытым небом.