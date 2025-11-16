Описание тура
Организационные детали
Список обязательных вещей:
- Футболки, шорты;
- Нижнее белье;
- Купальник или плавки;
- Рубашка с длинным рукавом (обязательно);
- Нарядная одежда (для дискотек, праздников) далее по списку.
Программа тура по дням
Старт смены
Встречаемся в аэропорту Иркутска и отправляемся в наш лагерь, расположенный у Байкала (длительный переезд).
По приезде вас ждёт обед и размещение. Затем начнём знакомиться! Атмосфера сразу располагает к дружбе: командные игры на свежем воздухе, полоса препятствий и многое другое.
Далее поработаем с телом и балансом: предусмотрены практики хатха- и кундалини-йоги, а также дыхательные сессии.
Вечером каждый сможет выбрать занятие по душе — от вибрационно-акустического массажа до гвоздестояния и расслабления в бане на берегу Байкала.
После сытного ужина вас ждёт зажигательная дискотека под открытым небом.
Тело в движении, душа в творчестве
Расписание на каждый день будет похожим по таймингу. С утра вас ждёт зарядка на свежем воздухе. Далее — завтрак.
После чего до обеда — время командных игр: весёлых стартов, полосы препятствий, футбола, волейбола. Каждый день будет что-то новое и интересное.
Во второй половине дня приготовьтесь творить! Сегодня займёмся театральным и ораторским мастерством.
Далее прогуляемся по прибрежным тропам Байкала под сопровождение вожатого. Вы не только насладитесь пейзажами, но и по-настоящему перезагрузитесь.
После ужина — дискотека.
Музыка воды и ритм-школа
После традиционной утренней зарядки начинается активная часть дня: спортивные игры сменяются ярким приключением — катанием на сапах по прозрачной глади Байкала. Пейзажи Сарайского пляжа, не случайно называемого «сибирскими Мальдивами», оставят незабываемое впечатление.
После обеда пространство наполнится звуками — барабаны, гитары, вокальные импровизации и ритм-школа создадут особую атмосферу музыкального единения.
Вечером участников ждут тематические вечеринки: праздник красок, День Нептуна или «Зарница».
День внутренней тишины и арт-погружения
День начинается традиционно: с бодрящей разминки и завтрака на свежем воздухе. Утро проходит в движении: спортивные командные игры продолжают укреплять командный дух.
После обеда наступает время «перезагрузки» — внимательные и бережные практики арт-терапии, трансформационные игры, работа с образом и настроением.
День завершается ужином и песнями у костра, под шум волн и треск дров.
Ещё один беззаботный день на Байкале
Утро вновь встретим зарядкой и завтраком. Далее — по программе смены. Сыграем в игры, погуляем, прервёмся на обед и продолжим день творчеством.
Вечер — в кругу единомышленников с песнями у костра.
Прощание с Байкалом и друг другом
Утренний ритуал пробуждения и завтрак проходят уже с лёгкой грустью — впереди отъезд. Обед — в пути в кафе (оплачивается отдельно). В Иркутск приедем к вечеру.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Все трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
- Экскурсии и входные билеты на локации по программе
- Рекреационные сборы
- Развлекательная программа в лагере
- Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Дополнительное питание и личные расходы (на ваше усмотрение)