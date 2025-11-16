Мои заказы

Без забот на Байкал: лагерь-перезагрузка для взрослых (всё включено)

Вернуться обратно в детство, провести время активно с единомышленниками и отдохнуть у великого озера
Байкал станет пространством, где вы отдохнёте, перезагрузитесь, познакомитесь с единомышленниками и насыщенно проведёте время за разными активностями. Каждое утро будем начинать с зарядки на свежем воздухе. До обеда — командные
игры и водные прогулки. Вторую половину дня займём творчеством, практиками для тела, арт-терапией и музыкой. А вечера украсят дискотеки, баня, песни у костра и весёлые праздничные мероприятия. И всё это на особенном острове — Ольхоне. Увидим знаменитую Шаманку, прогуляемся по Сарайскому пляжу и тропам национального парка.

Описание тура

Организационные детали

Список обязательных вещей:
- Футболки, шорты;
- Нижнее белье;
- Купальник или плавки;
- Рубашка с длинным рукавом (обязательно);
- Нарядная одежда (для дискотек, праздников) далее по списку.

Программа тура по дням

1 день

Старт смены

Встречаемся в аэропорту Иркутска и отправляемся в наш лагерь, расположенный у Байкала (длительный переезд).

По приезде вас ждёт обед и размещение. Затем начнём знакомиться! Атмосфера сразу располагает к дружбе: командные игры на свежем воздухе, полоса препятствий и многое другое.

Далее поработаем с телом и балансом: предусмотрены практики хатха- и кундалини-йоги, а также дыхательные сессии.

Вечером каждый сможет выбрать занятие по душе — от вибрационно-акустического массажа до гвоздестояния и расслабления в бане на берегу Байкала.

После сытного ужина вас ждёт зажигательная дискотека под открытым небом.

2 день

Тело в движении, душа в творчестве

Расписание на каждый день будет похожим по таймингу. С утра вас ждёт зарядка на свежем воздухе. Далее — завтрак.

После чего до обеда — время командных игр: весёлых стартов, полосы препятствий, футбола, волейбола. Каждый день будет что-то новое и интересное.

Во второй половине дня приготовьтесь творить! Сегодня займёмся театральным и ораторским мастерством.

Далее прогуляемся по прибрежным тропам Байкала под сопровождение вожатого. Вы не только насладитесь пейзажами, но и по-настоящему перезагрузитесь.

После ужина — дискотека.

3 день

Музыка воды и ритм-школа

После традиционной утренней зарядки начинается активная часть дня: спортивные игры сменяются ярким приключением — катанием на сапах по прозрачной глади Байкала. Пейзажи Сарайского пляжа, не случайно называемого «сибирскими Мальдивами», оставят незабываемое впечатление.

После обеда пространство наполнится звуками — барабаны, гитары, вокальные импровизации и ритм-школа создадут особую атмосферу музыкального единения.

Вечером участников ждут тематические вечеринки: праздник красок, День Нептуна или «Зарница».

4 день

День внутренней тишины и арт-погружения

День начинается традиционно: с бодрящей разминки и завтрака на свежем воздухе. Утро проходит в движении: спортивные командные игры продолжают укреплять командный дух.

После обеда наступает время «перезагрузки» — внимательные и бережные практики арт-терапии, трансформационные игры, работа с образом и настроением.

День завершается ужином и песнями у костра, под шум волн и треск дров.

5 день

Ещё один беззаботный день на Байкале

Утро вновь встретим зарядкой и завтраком. Далее — по программе смены. Сыграем в игры, погуляем, прервёмся на обед и продолжим день творчеством.

Вечер — в кругу единомышленников с песнями у костра.

6 день

Прощание с Байкалом и друг другом

Утренний ритуал пробуждения и завтрак проходят уже с лёгкой грустью — впереди отъезд. Обед — в пути в кафе (оплачивается отдельно). В Иркутск приедем к вечеру.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Все трансферы по программе, включая встречу в аэропорту
  • Экскурсии и входные билеты на локации по программе
  • Рекреационные сборы
  • Развлекательная программа в лагере
  • Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Дополнительное питание и личные расходы (на ваше усмотрение)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, рекомендуем прилёт до 10:00
Завершение: Иркутск, вечером (рекомендуем приобретать билеты на следующий день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1616 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

