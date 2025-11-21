Мои заказы

Экспресс-трип по зимнему Байкале: Листвянка и Ольхон

Встретить закат с видом на скалу Шаманка, побывать на священных островах и увидеть гигантские торосы
Ускоренная программа специально для тех, у кого есть всего 4 дня и мечта побывать зимой на Байкале! Мы включили самые яркие локации — остров Огой с буддийской ступой и мысом
читать дальше

Дракон, остров Ольхой с северным мысом Хобой и закатом у Шаманки и пролив Малое море.

Вас ждёт бескрайний лёд, гигантские торосы и гроты! Посетим сакральные места, увидим шаманские столбы и прокатимся на весёлом местной транспорте — везде проходимых «буханках», они же УАЗики.

Ближайшие даты:
5
фев12
фев21
фев6
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой медицинский полис, термос, солнцезащитные очки, личные необходимые именно вам лекарства, маленький рюкзак для пеших прогулок, утеплённую одежду и обувь, зимние варежки-перчатки, шарф, шапку.

Программа тура по дням

1 день

Лёд Байкала, гроты и скалы

Отправляемся из Иркутска на побережье Байкала. По дороге остановимся на обед в кафе. Заселимся в уютную гостиницу в районе Малого моря. Отдохнув, посетим мыс Уюга, где перед нами откроется бескрайний лёд Байкала. Заглянем в гроты, пещерки с сосульками и рассмотрим заледенелые скалы.

2 день

Малое море, Огой, Ольхон и закат у Шаманки

Сегодня нас ждёт увлекательная экскурсия на УАЗиках по льду пролива Малое море к острову Огой. Именно на нём находится буддийская ступа, а его мыс, похожий на дракона, вы точно видели на фотографиях! Гид расскажет, какие загадки хранит в себе священный остров. Налюбовавшись просторами со всех сторон, отправимся на мыс Бурхан к Шаман-скале — визитной карточке Ольхона. Здесь же увидим 13 шаманских столбов с разноцветными ленточками и встретим закат.

3 день

Мыс Хобой, гроты, торосы и бескрайний каток

После завтрака запрыгиваем в уже знакомые весёлые УАЗики и отправляемся к самой северной точке острова Ольхон — мысу Хобой. Название переводится как «клык». Визуально скальный мыс тоже напоминает здоровенный клык. Вы узнаете легенды, связанные с этим местом, полюбуетесь ледяными гротами и торосами. Желающие смогут взять в аренду коньки и прокатиться по самому большому ледовому катку в мире!

4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака выезжаем из гостиницы и отправляемся в Иркутск. В пути около 5 часов. Ориентировочное прибытие в город к 17:00.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет78 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер по программе
  • 2 экскурсии на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ)
  • Сопровождение гидом
  • Страхование от несчастного случая
  • Групповая аптечка
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Аренда коньков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Иркутск, около 17:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Иркутске
Провела экскурсии для 10 туристов
Наша компания ориентирована на многодневные туры по разным регионам России. Мы проводим путешествия от эконом до VIP уровня. У нас более 50 авторских туров. Постоянно расширяем ассортимент. В нашей команде
читать дальше

работают только опытные гиды, для которых путешествия являются образом жизни. Они помогут сделать даже самую сложную и труднопроходимую экспедицию комфортной и увлекательной. С нами вы почувствуете себя настоящими первооткрывателями. А все сложности будут вам по плечу.

Задать вопрос

