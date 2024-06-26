2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе

Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Отдохнуть от суеты, зарядиться впечатлениями и почувствовать прилив энергии можно всего за два дня путешествия. Вы узнаете, почему скала Шаманка считается священной, и полюбуетесь ею в лучах заката.

Мы побываем в
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живописных Тажеранских степях, которым более 300 миллионов лет, и насладимся просторами и уединением.

Полюбуемся видами Байкала, мысов и островов, прокатимся на пароме и устроим пикник на свежем воздухе с ухой из омуля.

2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. На турбазе, в благоустроенных номерах по 2 человека. Душ и туалет в номере. Варианты размещения: «Lake place», «Olkhon story», «Ольхон шоколад».

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Джип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на Шаманку

Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.

Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).

Джип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на ШаманкуДжип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на ШаманкуДжип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на ШаманкуДжип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на ШаманкуДжип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на Шаманку
2 день

Юг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторане

Сегодня поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.

Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.

Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.

Юг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторанеЮг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторанеЮг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторанеЮг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторане

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе (джипы, УАЗы)
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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