2 дня на Ольхоне: джипинг, прогулки и пикник на свежем воздухе
Прокатиться по бескрайней Тажеранской степи и встретить закат с видом на скалу Шаманку
Отдохнуть от суеты, зарядиться впечатлениями и почувствовать прилив энергии можно всего за два дня путешествия. Вы узнаете, почему скала Шаманка считается священной, и полюбуетесь ею в лучах заката.
Мы побываем в читать дальше
живописных Тажеранских степях, которым более 300 миллионов лет, и насладимся просторами и уединением.
Полюбуемся видами Байкала, мысов и островов, прокатимся на пароме и устроим пикник на свежем воздухе с ухой из омуля.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Проживание. На турбазе, в благоустроенных номерах по 2 человека. Душ и туалет в номере. Варианты размещения: «Lake place», «Olkhon story», «Ольхон шоколад».
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
1 день
Джип-сафари по Тажеранским степям, закат с видом на Шаманку
Встретим вас у гостиницы вашего проживания, если вы уже отдыхаете в Иркутске, или в другом месте по договорённости и отправимся в невероятное джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.
Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.
К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).
2 день
Юг Ольхона, озеро Ялга, пикник с ухой и вечер в ресторане
Сегодня поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.
Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.
Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Все трансферы по программе (джипы, УАЗы)
Проживание
Завтраки и обеды
Что не входит в цену
Авиабилеты до Иркутска и обратно
Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1014 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальше
свирели…». Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)