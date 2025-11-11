Экспресс-тур на летний Байкал: природные красоты, буддийские святыни и экскурсия по Улан-Удэ
Посетить Иволгинский дацан, полюбоваться Чивыркуйским заливом и Баргузинской долиной
В туре мы собрали самые живописные локации Восточного Байкала и интересные места Бурятии.
Вы прокатитесь по озеру на быстроходном катере, увидите полуостров Святой Нос и Змеиную бухту и при желании окунётесь читать дальше
в термальные источники, обладающие целебными свойствами.
А ещё исследуете Баргузинский дацан и узнаете легенду о появлении здесь лика богини Янжимы, а также побываете в Иволгинском дацане и сможете поклониться Хамбо ламе Итигэлову. Проведём для вас и на обзорную экскурсию по Улан-Удэ — столице Бурятии.
Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль или минивэн.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. После отдыха вы сможете насладиться прогулкой по берегу Байкала и сосновому лесу.
2 день
Баргузинский дацан
После завтрака отправимся в Баргуджин-Токум — историческую область в районе озера Байкал, куда входит Баргузинская долина. Считается, что долина — это дно древнего моря. Мы посетим Баргузинский дацан, или Дворец богини Янжимы. Его возвели после обнаружения здесь камня с ликом богини, покровительницы материнства, искусства, творчества, мудрости.
Вечером вернёмся в отель и поужинаем.
3 день
Полуостров Святой Нос, бухта Змеиная и термальные источники
Позавтракаем, разместимся на японском быстроходном катере и помчим к полуострову Святой Нос, который входит в часть «Забайкальского» национального парка. Полюбуемся Чивыркуйским заливом и бухтой Змеиной, а ещё искупаемся в термальных источниках с сероводородной водой, обладающей целебными свойствами.
Заглянем в нерпинарий, закупимся копчёным омулем и вернёмся в отель. После ужина вы сможете попариться в баньке и нырнуть прямо в Байкал.
4 день
Иволгиский дацан и знакомство с Улан-Удэ
Сегодня отправимся в Улан-Удэ. Посетим Иволгинский дацан, где не только исследуем святыню, но и сможем поклониться Хамбо ламе Итигэлову. После обеда в национальном ресторане вас ждёт обзорная экскурсия по Улан-Удэ, а затем заселимся в отель.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
Сопровождение гида
Билеты в национальный парк и на объекты экскурсий
Туристический налог
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Обеды и ужины
Купание в термальных источниках и баня
Стоимость тура при группе из 11 человек - 86 000 ₽ за 1 человека
Стоимость тура при группе из 16 человек - 82 000 ₽ за 1 человека
Стоимость тура при группе из 21 человека - 79 000 ₽ за 1 человека
Стоимость тура при группе из 26 человек - 75 000 ₽ за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Улан-Удэ, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 26 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — Организатор в Иркутске
Мы живём в Иркутске, обожаем природу нашего региона и с самого детства путешествуем по Байкалу. За годы работы мы накопили большой опыт в организации и успешном проведении туров по Байкалу читать дальше
любой сложности, учитывая потребности и бюджет каждого нашего гостя. Мы предлагаем разнообразные вариации отдыха для гостей нашего региона: это и экскурсии, это и однодневные активные туры. Это и круизы по Байкалу с программой полной перезагрузки, и индивидуальные туры, и многодневные сборные туры, а также классические программы для отдыха туристов. Опыт практической работы по организации туров на Байкал у нашей команды более 10 лет. Мы организовали отдых для более чем 10 тысяч туристов со всего мира.