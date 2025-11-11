Позавтракаем, разместимся на японском быстроходном катере и помчим к полуострову Святой Нос, который входит в часть «Забайкальского» национального парка. Полюбуемся Чивыркуйским заливом и бухтой Змеиной, а ещё искупаемся в термальных источниках с сероводородной водой, обладающей целебными свойствами.

Заглянем в нерпинарий, закупимся копчёным омулем и вернёмся в отель. После ужина вы сможете попариться в баньке и нырнуть прямо в Байкал.