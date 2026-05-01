На летний Байкал в мини-группе с джип-сафари и прогулкой на катере

Увидеть главное на Ольхоне, прокатиться по Тажеранским степям и познакомиться с Иркутском
Мы покажем вам разные грани Байкала — путешествие сочетает культурное наследие Иркутска, природные достопримечательности и развлечения. Мы заглянем в музеи, проедем на джипах по древней степи, проскользим по водной глади на катере. Погуляем по живописным мысам и лесу, при подходящей погоде искупаемся в священном море.

Вы полюбуетесь панорамами самого глубоко озера с высоты, побываете в сакральных местах и услышите интересные легенды.
Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся:
одежда для переменчивой погоды — ветровка/дождевик, тёплый флис/кофта, головной убор от солнца
удобная треккинговая обувь для прогулок по песку и скалам
купальник/плавки, полотенце, сланцы для пляжа
солнцезащитный крем с высоким SPF, солнцезащитные очки
средство от комаров и клещей
личная аптечка
небольшой рюкзак для экскурсий
фонарик, powerbank
наличные деньги (рубли), так как на Ольхоне могут быть проблемы с банкоматами и картами.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску

Встречаемся и отправляемся знакомиться с Иркутском — старинным и в то же время современным центром Восточной Сибири.
Затем вы разместитесь в отеле и отдохнёте.

2 день

"Тальцы", смотровая "Камень Черского", Байкальский музей, рыбный рынок

Отправляемся к берегу Байкала. По пути посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», который знакомит с историей народов Прибайкалья, их бытом и культурой. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике на смотровую площадку «Камень Черского»: вы услышите легенду о Байкале и его дочери Ангаре. Побываем в Байкальском музее — узнаем много интересного об озере и увидим байкальскую нерпу.

Прогуляемся вдоль берега и заглянем на рыбный рынок, где можно попробовать байкальского омуля.

3 день

Джип-сафари по Тажеранским степям, прибытие на Ольхон, скала Шаманка

Сегодня прокатимся на джипах по реликтовой степи. Полюбуемся простором, сосновым бором и скальными останцами. Увидим древние петроглифы. Заедем в долину Каменных духов. Поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан Хан.

После обеда посетим несколько обзорных площадок, с которых нам откроется панорама Байкала. К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир. Встретим закат с видом на сакральную скалу Шаманка (мыс Бурхан).

4 день

Достопримечательности севера Ольхона

Исследуем север острова. Посетим деревню Харанцы со смотровой площадкой на берегу. Побываем в Песчанке, где в тёплую погоду можно искупаться. Погуляем по мысам Три Брата и Хобой.

Пообедаем на побережье и отправимся сначала к мысу Любви — живописной скале в форме сердца — затем в деревню Узуры.

5 день

Путешествие на катере к острову Огой

Сегодня вас ждёт прогулка на катере. Посетим остров Огой, на котором располагается белоснежная буддийская ступа Просветления. Внутри хранятся буддийские реликвии, тексты, вода всех океанов, земля святых мест, минералы, орудия труда и бронзовая статуэтка дакини.

Поднимемся к святому источнику Сурхайты, вода в котором считается целебной. Путь пройдёт через живописный лес — насладимся природой Прибайкалья.

6 день

Достопримечательности юга Ольхона, возвращение в Иркутск

В этот день исследуем южную часть Ольхона: увидим скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой. Затем отправимся обратно в Иркутск и разместимся в отеле.

7 день

Завтрак, отъезд

Завершение тура, до новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник112 000 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, 5 обедов
  • Встреча в аэропорту
  • Все трансферы и экскурсии по программе
  • Билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом-экскурсоводом
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Иркутск, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1733 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

