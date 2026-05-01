Отправляемся к берегу Байкала. По пути посетим этнографический музей под открытым небом «Тальцы», который знакомит с историей народов Прибайкалья, их бытом и культурой. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике на смотровую площадку «Камень Черского»: вы услышите легенду о Байкале и его дочери Ангаре. Побываем в Байкальском музее — узнаем много интересного об озере и увидим байкальскую нерпу.

Прогуляемся вдоль берега и заглянем на рыбный рынок, где можно попробовать байкальского омуля.