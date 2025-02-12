После
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Паспорт
Свидетельство о рождении (для детей)
Полис ОМС
Тёплая обувь
Тёплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном)
Брюки
Шапка (лучше синтетическую, с непродуваемой мембраной)
Тёплый двухслойный шарф
Непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то, и то.
Термобельё
Купальник/плавки (для купания в источниках и бани)
Флиска
Свитер, футболка
Треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные носки и лёгкие хлопковые)
Солнцезащитные очки (с защитой от UV-лучей не менее 2), защитный крем для лица, рук
Солнцезащитные очки (также можно взять горнолыжную маску)
Термос (на свое усмотрение)
Личная аптечка
Также для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак (до 40 литров) или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки, которые будут находиться в отеле).
Организация:
Сообщите заранее о том, куда вы приедете (укажите также номер рейса, время прибытия, контактный телефон).
Организатор оставляет за собой право изменить порядок проведения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг.
Проживание. В Иркутске — «Лазурный берег»/«Яковлев»/«Матрёшка» или аналогичные, Малое море — «Ветер Странствий»/«Мир Байкала»/«Наратэй», Аршан — «Иркут»/«Марьина Роща»/«Наран». Размещение 2- и 3-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость входят завтраки —с первого по седьмой дни; обеды — с первого по шестой дни; ужин — во второй и третий дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания.
Программа тура по дням
«Сибирский Париж»: достопримечательности Иркутска, посёлок Листвянка
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску, во время которой мы узнаем историю города. Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.
Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.
Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.
Малое Море и бухта Змеиная
Позавтракаем и едем на микроавтобусе к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов.
Доберёмся до базы отдыха, разместимся и пообедаем, а затем едем на экскурсию в бухту Змеиную. Это место невероятной красоты: скалы, окружающие водоём, образуют воронку, а вдоль берега проходит линия пляжа. Здесь находятся лечебные горячие источники.
На Большом Байкале нас ждут торосы, зеркальный лёд и головокружительные пейзажи. Здесь попробуем байкальскую расколодку и ароматный чай из самовара на местных травах. Желающие смогут покататься на коньках.
После такого насыщенного дня вернёмся на базу отдыха и поужинаем.
Свободный день
Сегодня предлагаем вам провести день в комфортном режиме. Вы можете заказать дополнительные экскурсии. Например, отправиться в путешествие на хивусе, авто или квадроцикле. Также рекомендуем посетить Тажеранскую степь, остров Ольхон (мыс Бурхан или Хобой), остров Огой. С программой любой дополнительной экскурсии вы сможете ознакомиться на месте.
Вечером попаримся в сибирской баньке с вениками и чаем.
Возвращение в Иркутск
После завтрака у вас будет свободное время. По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию или самостоятельно прогуляться.
Пообедав, поедем в Иркутск. Заселимся в гостиницу.
Аршан: Тункинская долина, водопады Кынгарги и Хойморский дацан Бодхидхарма
Позавтракаем, выселимся из отеля и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии разместимся в отеле и пообедаем блюдами бурятской национальной кухни.
Далее нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Несмотря на замёрзшее русло, мы услышим шум воды под ледяным одеялом.
После этого посетим Хойморский дацан: познакомимся с обычаями и традициями буддизма. Насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.
Заглянем на рынок, где вы сможете приобрести целебные травы, чаи и другие товары из Монголии.
Горячие источники в посёлке Жемчуг
После завтрака выезжаем в Жемчуг, известный своими лечебными горячими источниками. Желающие смогут искупаться.
После этого вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу.
Отъезд
После завтрака выселимся из отеля (до 12:00). Вы можете заказать трансфер до до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (завтраки - с первого по седьмой дни обеды - с первого по шестой дни ужин - во второй и третий дни)
- Услуги гида
- Трансфер по маршруту
- Баня и посещение горячих источников
- Экскурсии по программе
- Входные билеты в музей «Тальцы» и музей Байкала
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Иркутска и обратно
- Трансфер до аэропорта/ж. - д. вокзала (1200 ₽ - легковой автомобиль до 3-х человек или такси - около 500 ₽)
- Дополнительные экскурсии и активности, в Т.Ч. доп. экскурсия на Ольхон
- Акция «Раннее бронирование» (полная оплата до 10 октября 2024 г. Количество мест по акции на каждый заезд: 8 мест): 2-3-местное размещение - 62 890 ₽, 1-местное размещение - 80 000 ₽
- Обычная цена после 10.10.2024: 2-3-местное размещение - 67 200 ₽, 1-местное размещение - 85 700 ₽