Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)

Хужир - сердце Ольхона: обзорная прогулка по главному поселку острова
Мы отвезём вас на остров Ольхон — самый большой на Байкале. Издавна он считается священным местом, и вы тоже проникнетесь его энергетикой.

Мы покажем вам лучшие видовые площадки, буддийскую ступу Просветления, Сад камней, скальный комплекс Трезубец и другие природные достопримечательности.
5
1 отзыв
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый13 000 ₽
Пенсионный12 500 ₽
Школьный12 000 ₽
Дошкольный10 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Хужир
  • Остров Огой
  • Буддистская Ступа Просветления
  • Грот со льдом
  • Юг Ольхона
  • Смотровая площадка п. Хужир
  • Сад камней
  • Семисосны
  • Скальный комплекс Трезубец
  • Падь Халзаны
  • Бурятская деревня
  • Краеведческий музей
  • Арт-галерея Ощепковых
  • Смотровая Байкал Вью

Описание тура

Жемчужина Байкала Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Загадочный и прекрасный, он привлекает туристов своими дикими пейзажами, удивительной природой и, конечно, атмосферой древних шаманских земель. Хужир — сердце острова В первый день утром вы отправляетесь на Ольхон из Иркутска. Во второй половине дня вас ждет обзорная прогулка по Хужиру — главному поселку острова. Вы сможете подняться на смотровую площадку Байкал Вью и сделать живописные фотографии окрестностей. Самый север На следующий день вы отправитесь исследовать самый северный мыс Хобой, с которым связано множество легенд. По пути вы заглянете на еще одну смотровую, увидите скалу Любви и побываете в пади Узуры. Вторую половину дня можно посвятить спокойным прогулкам и наслаждению природой или катанию на лошадях. Солнечный Ольхон Третий день будет посвящен югу Ольхона. Вы увидите удивительный сад камней, посетите место, оставшееся от поселения Семисосны, скальный комплекс Трезубец, и падь Халзаны, самую солнечную часть острова. В оставшееся время можно посетить Бурятскую деревню, местный краеведческий музей или арт-галерею Ощепковых, приобрести сувениры, обереги и украшения местных умельцев. Утром четвертого дня — возвращение в Иркутск. Организационная информация • Проживание оплачивается дополнительно, организаторы могут помочь подобрать варианты жилья, подробная информация в письме после бронирования.
Возьмите с собой удобную обувь для прогулок и одежду по погоде. В северной части острова бывает холодный порывистый ветер.

ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хужир
  • Остров Огой
  • Буддистская Ступа Просветления
  • Грот со льдом
  • Юг Ольхона
  • Смотровая площадка п. Хужир
  • Сад камней
  • Семисосны
  • Скальный комплекс Трезубец
  • Падь Халзаны
  • Бурятская деревня
  • Краеведческий музей
  • Арт-галерея Ощепковых
  • Смотровая Байкал Вью
Что включено
  • Все транспортные услуги
  • Экскурсионное сопровождение.
  • Доступ в национальный парк
Что не входит в цену
  • Проживание от - 1250 рублей/ночь, (организатор может помочь вам с бронированием жилья).
  • Авиабилеты до Иркутска.
  • Личные расходы.
  • Доступ в национальный парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Завершение: Центральный рынок или площадь графа Сперанского/сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Добрый день! Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для Вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
  • Просим уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
  • Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просим прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
  • В случае возникновения вопросов, телефон доступен в Ватсап
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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2 мая 2023
Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону.
Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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