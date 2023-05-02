Мы отвезём вас на остров Ольхон — самый большой на Байкале. Издавна он считается священным местом, и вы тоже проникнетесь его энергетикой.
Мы покажем вам лучшие видовые площадки, буддийскую ступу Просветления, Сад камней, скальный комплекс Трезубец и другие природные достопримечательности.
Мы покажем вам лучшие видовые площадки, буддийскую ступу Просветления, Сад камней, скальный комплекс Трезубец и другие природные достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|13 000 ₽
|Пенсионный
|12 500 ₽
|Школьный
|12 000 ₽
|Дошкольный
|10 000 ₽
Что вас ожидает:
- Хужир
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Грот со льдом
- Юг Ольхона
- Смотровая площадка п. Хужир
- Сад камней
- Семисосны
- Скальный комплекс Трезубец
- Падь Халзаны
- Бурятская деревня
- Краеведческий музей
- Арт-галерея Ощепковых
- Смотровая Байкал Вью
Описание тура
Жемчужина Байкала Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Загадочный и прекрасный, он привлекает туристов своими дикими пейзажами, удивительной природой и, конечно, атмосферой древних шаманских земель. Хужир — сердце острова В первый день утром вы отправляетесь на Ольхон из Иркутска. Во второй половине дня вас ждет обзорная прогулка по Хужиру — главному поселку острова. Вы сможете подняться на смотровую площадку Байкал Вью и сделать живописные фотографии окрестностей. Самый север На следующий день вы отправитесь исследовать самый северный мыс Хобой, с которым связано множество легенд. По пути вы заглянете на еще одну смотровую, увидите скалу Любви и побываете в пади Узуры. Вторую половину дня можно посвятить спокойным прогулкам и наслаждению природой или катанию на лошадях. Солнечный Ольхон Третий день будет посвящен югу Ольхона. Вы увидите удивительный сад камней, посетите место, оставшееся от поселения Семисосны, скальный комплекс Трезубец, и падь Халзаны, самую солнечную часть острова. В оставшееся время можно посетить Бурятскую деревню, местный краеведческий музей или арт-галерею Ощепковых, приобрести сувениры, обереги и украшения местных умельцев. Утром четвертого дня — возвращение в Иркутск. Организационная информация • Проживание оплачивается дополнительно, организаторы могут помочь подобрать варианты жилья, подробная информация в письме после бронирования.
Возьмите с собой удобную обувь для прогулок и одежду по погоде. В северной части острова бывает холодный порывистый ветер.
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хужир
- Остров Огой
- Буддистская Ступа Просветления
- Грот со льдом
- Юг Ольхона
- Смотровая площадка п. Хужир
- Сад камней
- Семисосны
- Скальный комплекс Трезубец
- Падь Халзаны
- Бурятская деревня
- Краеведческий музей
- Арт-галерея Ощепковых
- Смотровая Байкал Вью
Что включено
- Все транспортные услуги
- Экскурсионное сопровождение.
- Доступ в национальный парк
Что не входит в цену
- Проживание от - 1250 рублей/ночь, (организатор может помочь вам с бронированием жилья).
- Авиабилеты до Иркутска.
- Личные расходы.
- Доступ в национальный парк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Завершение: Центральный рынок или площадь графа Сперанского/сквер Кирова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 3 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Добрый день! Обратите внимание, что проживание оплачивается дополнительно - мы можем подобрать для Вас отель, турбазу или отдельную кровать в номере под ваши запросы
- Просим уточнить место отправления из Иркутска - отель или адрес в центре (если из аэропорта или ж/д - время прибытия рейса). Выбирайте рейс с прибытием в Иркутск до 09:30
- Для бронирования отелей и доступа в нацпарк просим прислать Ф. И. О, д. р., серию-номер документа и город проживания на всех участников
- В случае возникновения вопросов, телефон доступен в Ватсап
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
2 мая 2023
Экскурсия на Ольхоне у нас была 4 дневная. Все очень понравилось. Организация самих экскурсий по Ольхону.
Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.
Время прошло быстро и незаметно. Получили много информации от гидов. Большое спасибо за увлекательное путешествие.
Тур входит в следующие категории Иркутска
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