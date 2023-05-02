Жемчужина Байкала Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Загадочный и прекрасный, он привлекает туристов своими дикими пейзажами, удивительной природой и, конечно, атмосферой древних шаманских земель. Хужир — сердце острова В первый день утром вы отправляетесь на Ольхон из Иркутска. Во второй половине дня вас ждет обзорная прогулка по Хужиру — главному поселку острова. Вы сможете подняться на смотровую площадку Байкал Вью и сделать живописные фотографии окрестностей. Самый север На следующий день вы отправитесь исследовать самый северный мыс Хобой, с которым связано множество легенд. По пути вы заглянете на еще одну смотровую, увидите скалу Любви и побываете в пади Узуры. Вторую половину дня можно посвятить спокойным прогулкам и наслаждению природой или катанию на лошадях. Солнечный Ольхон Третий день будет посвящен югу Ольхона. Вы увидите удивительный сад камней, посетите место, оставшееся от поселения Семисосны, скальный комплекс Трезубец, и падь Халзаны, самую солнечную часть острова. В оставшееся время можно посетить Бурятскую деревню, местный краеведческий музей или арт-галерею Ощепковых, приобрести сувениры, обереги и украшения местных умельцев. Утром четвертого дня — возвращение в Иркутск. Организационная информация • Проживание оплачивается дополнительно, организаторы могут помочь подобрать варианты жилья, подробная информация в письме после бронирования.

Возьмите с собой удобную обувь для прогулок и одежду по погоде. В северной части острова бывает холодный порывистый ветер.