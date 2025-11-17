Мои заказы

Ольхон, я еду: обзорный тур по популярным местам в неспешном темпе

Увидеть Шаманку, сакральные столбы и просторы Байкала с мыса Хобой и посетить южную часть острова
Это путешествие ведёт на один из самых загадочных и живописных островов России — Ольхон.

Вы побываете на знаковых локациях, в числе которых скала Шаманка и священные столбы, мыс Хобой и южная
читать дальше

часть острова с Кобыльей Головой. Дополнят экскурсии на внедорожных «буханках» обеды на природе.

А также у вас будет достаточно времени, чтобы прочувствовать силу этих мест, пройтись в своём темпе по берегу Байкала и насладиться пейзажами в тишине.

Ольхон, я еду: обзорный тур по популярным местам в неспешном темпе
Ольхон, я еду: обзорный тур по популярным местам в неспешном темпе
Ольхон, я еду: обзорный тур по популярным местам в неспешном темпе
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Дорога к Байкалу и первые шаги по Ольхону

В Иркутске состоится встреча группы и отправление к острову Ольхон. По пути будет остановка в кафе с блюдами бурятской кухни. После переправы через пролив и прибытия на остров — размещение на турбазе.

Во второй половине дня можно будет прогуляться к скале Шаманке, одному из самых узнаваемых символов Байкала, а также к 13 столбам сэргэ. Вечером ужин.

Продолжительность переезда — около 6 часов.

Дорога к Байкалу и первые шаги по ОльхонуДорога к Байкалу и первые шаги по ОльхонуДорога к Байкалу и первые шаги по Ольхону
2 день

Север Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонта

После завтрака начнётся экскурсия на «буханках» по северной части острова. В сопровождении водителя-гида вы посетите мыс Хобой — крайнюю северную точку острова, откуда открываются впечатляющие виды на Малое море и Байкал. Также прогуляемся по территории национального парка и остановимся у живописных природных объектов. На обед — горячий пикник на свежем воздухе.

После насыщенного дня — возвращение на турбазу и ужин. Продолжительность экскурсии — около 5 часов.

Север Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонтаСевер Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонтаСевер Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонтаСевер Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонтаСевер Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонта
3 день

Свободный день на Ольхоне

После завтрака — свободное время. Можно прогуляться по посёлку Хужир, отправиться к берегу, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию по желанию. Это день неспешного отдыха и самостоятельного знакомства с атмосферой острова. Вечером ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
4 день

Южный маршрут: бухты, виды и Кобылья Голова

После завтрака начнется экскурсия на внедорожных «буханках» по южной части Ольхона. Вас ждут живописные остановки в самых уединённых бухтах острова и посещение мыса Кобылья Голова — природного объекта, известного своей необычной формой и видами на озеро. Как и в предыдущей поездке, маршрут будет включать пешие прогулки и обед-пикник на природе.

После экскурсии — возвращение на базу и ужин. Продолжительность — около 5 часов.

Южный маршрут: бухты, виды и Кобылья ГоловаЮжный маршрут: бухты, виды и Кобылья ГоловаЮжный маршрут: бухты, виды и Кобылья ГоловаЮжный маршрут: бухты, виды и Кобылья Голова
5 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака состоится отъезд с острова Ольхон. Продолжительность трансфера — около 6 часов.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)63 000 ₽
1-местный номер стандарт78 000 ₽
2-местный номер эконом (за одного)57 300 ₽
1-местный номер эконом68 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 4 завтрака, 2 обеда и 4 ужина
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Остальные обеды
  • 1-местное размещение - доплата от 11 000 до 15 000 ₽ за тур
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом
На машине
6 дней
1 отзыв
Волшебный Байкал: самые живописные локации Ольхона, святыни и встреча с шаманом
Прогуляться к скале Шаманка, увидеть 13 священных столбов сэргэ и побывать на мысе Хобой
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
17 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
75 500 ₽ за человека
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
На машине
2 дня
1 отзыв
На выходные на Ольхон из Иркутска: знакомство с островом и досуг на выбор
Посетить жемчужину Байкала, увидеть Шаманку и другие сакральные места и выбрать отдых на свой вкус
Начало: Иркутск, улица Ленина 14Б, 7:45
6 июн в 07:45
13 июн в 07:45
17 000 ₽ за человека
Джип-тур по главным местам Ольхона: мыс Хобой, скала Шаманка и «Хранитель Байкала»
На машине
Джиппинг
3 дня
Джип-тур по главным местам Ольхона: мыс Хобой, скала Шаманка и «Хранитель Байкала»
Увидеть петроглифы, полюбоваться мысами, скалами и Тажеранскими степями
Начало: Иркутск, утро (точное место и время по договорённо...
22 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
40 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска