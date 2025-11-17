Рекомендуемые вещи: - Удобная обувь и тёплые носки - Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка - Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца - Купальные принадлежности (летом) - Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Дорога к Байкалу и первые шаги по Ольхону
В Иркутске состоится встреча группы и отправление к острову Ольхон. По пути будет остановка в кафе с блюдами бурятской кухни. После переправы через пролив и прибытия на остров — размещение на турбазе.
Во второй половине дня можно будет прогуляться к скале Шаманке, одному из самых узнаваемых символов Байкала, а также к 13 столбам сэргэ. Вечером ужин.
Продолжительность переезда — около 6 часов.
2 день
Север Ольхона: мыс Хобой и Байкал без горизонта
После завтрака начнётся экскурсия на «буханках» по северной части острова. В сопровождении водителя-гида вы посетите мыс Хобой — крайнюю северную точку острова, откуда открываются впечатляющие виды на Малое море и Байкал. Также прогуляемся по территории национального парка и остановимся у живописных природных объектов. На обед — горячий пикник на свежем воздухе.
После насыщенного дня — возвращение на турбазу и ужин. Продолжительность экскурсии — около 5 часов.
3 день
Свободный день на Ольхоне
После завтрака — свободное время. Можно прогуляться по посёлку Хужир, отправиться к берегу, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию по желанию. Это день неспешного отдыха и самостоятельного знакомства с атмосферой острова. Вечером ужин.
4 день
Южный маршрут: бухты, виды и Кобылья Голова
После завтрака начнется экскурсия на внедорожных «буханках» по южной части Ольхона. Вас ждут живописные остановки в самых уединённых бухтах острова и посещение мыса Кобылья Голова — природного объекта, известного своей необычной формой и видами на озеро. Как и в предыдущей поездке, маршрут будет включать пешие прогулки и обед-пикник на природе.
После экскурсии — возвращение на базу и ужин. Продолжительность — около 5 часов.
5 день
Возвращение в Иркутск
После завтрака состоится отъезд с острова Ольхон. Продолжительность трансфера — около 6 часов.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
4 завтрака, 2 обеда и 4 ужина
Все переезды по программе
Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Остальные обеды
1-местное размещение - доплата от 11 000 до 15 000 ₽ за тур
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты. Данная программа проводится круглый год
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!