В Иркутске состоится встреча группы и отправление к острову Ольхон. По пути будет остановка в кафе с блюдами бурятской кухни. После переправы через пролив и прибытия на остров — размещение на турбазе.

Во второй половине дня можно будет прогуляться к скале Шаманке, одному из самых узнаваемых символов Байкала, а также к 13 столбам сэргэ. Вечером ужин.

Продолжительность переезда — около 6 часов.