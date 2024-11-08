За 3 дня тура вы увидите прекрасный Байкал, каким он предстает перед гостями в период ноябрь, декабрь, когда лучше всего можно услышать себя, когда на экскурсиях нет толп туристов и природа обладает особенной, почти магической атмосферой и энергетикой
Программа тура по дням
Дорога на остров Ольхон, Тажеранские степи
Осень – это прекрасное время для отдыха на Байкале.
Вас встретит прекрасное голубое небо, отражающееся в воде озера и раскинутый по берегам золотой лес.
В это время отдыхающих на острове немного, активность клещей на минимуме, поэтому можно смело отправляться на прогулку по острову Ольхон и его окрестностям.
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.
Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Его посещают паломники со всего мира.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.
До паромной переправы ваш путь ляжет по “Марсианской дороге”, как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение на турбазы.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В осенний период немного отдыхающих, поэтому вы сможете насладиться тишиной и уединением, погрузиться в гармонию с природой и насладиться очаровательными золотисто-багряными просторами.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка – это одна из святынь Азии.
Гости острова отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, мыс Бурхан, скала Шаманка, столбы Сэргэ.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, ужин.
Экскурсия на север острова Ольхон
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу острова Ольхон.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в живописную часть острова – на север, к мысу Хобой.
Мыс расположен на самом севере острова.
Его название переводится с языка местного населения как “клык”, и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.
И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.
Находясь рядом с краем мыса, Байкал кажется бесконечным, ощущается его величие, простор!
Вы также посетите мыс Любви (или мыс Шунтэ-Левый).
Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.
Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.
Мыс отличаются характерными формами скал, а виды оттуда завораживают!
Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.
С этим мысом связывают красивую легенду о трех братьях – вам ее обязательно поведают, и находясь там, слушая легенду, чувствуешь себя участником или, по крайней мере, свидетелем описываемых событий.
После вы отправитесь дальше по острову: вокруг живописные степи и вдруг перед глазами возникает почти восьмиметровая бронзовая скульптура в виде необычного дерева – это творение известного скульптора Даши Намдакова “Хранитель Байкала”, его дар Байкалу.
Находится скульптура в некоторой отдаленности от дорог, на возвышенности. Смотрится необычайно аутентично и величественно!
В середине дня вы подкрепите силы, вкушая ароматный обед на фоне красивой байкальской природы!
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
Вернувшись в гостиницу, вечер можно посвятить прогулке, отдыху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Любви, мыс Хобой, скульптура Даши Намдакова “Хранитель Байкала”.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка, ужин.
Дорога в Иркутск. Завершение программы тура
После завтрака вы отправитесь в обратный путь в город Иркутск.
Эти насыщенные 3 дня познакомят вас с Байкалом в межсезонье – лучшем времени, чтобы наедине со своими мыслями почувствовать энергетику озера!
Мы очень надеемся, что за время тура наш край сможет завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!
При желании вы можете дополнить свое незабываемое путешествие на Ольхоне и добавить экскурсию по югу острова. Вы побываете в таких местах как: «Сад камней», одинокую березу, самую солнечную часть острова – падь Халзаны. За подробной информацией вам будет необходимо обратиться к вашему организатору тура. Экскурсия в стоимость тура не включена, оплачивается дополнительно.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер.
Проживание
Тур предусматривает проживание на острове Ольхон (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Стандарт
|Комфорт
|Двух- и трехместное
|Доплата за одноместное
|Двух- и трехместное
|Доплата за одноместное
|36 000
|6 000
|49 000
|13 000
Типы размещения:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Ольхон
Кемпинг «Ольхон» находится в Хужире. Сюда Вы сможете приехать и заселиться вместе со своим домашним животным. Для автовладельцев предоставлена частная парковка, которая бронируется по предварительному заказу.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких номерах есть телевизоры.
Вкусно и сытно поесть можно в местном ресторане, в котором подаются различные блюда из меню. На территории обустроена зона барбекю.
Здесь очень популярны рыбная ловля и верховая езда.
«Байкал Терра» 3
Отель «Baikal Terra» располагается в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Для заселения доступны уютные двухместные номера с удобными кроватями, ванной комнатой с душевой кабинкой, а также ЖК-телевизор и доступ к беспроводному интернету.
В отеле имеется кухонная зона, где гости могут самостоятельно приготовить любимые блюда.
Расположение открывает перед отдыхающими возможность пеших прогулок и наслаждения красивыми природными видами озера Байкал. В отеле есть настольный теннис, площадка для приготовления барбекю и организации пикника.
Доступна услуга заказа трансфера.
Порт Ольхон
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон» расположен в посёлке городского типа Хужир, в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с которой открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове.
BaikalWood Eco Lodge Spa
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Ольхон» располагается в поселке Хужир Иркутская область на острове Ольхон. На всей территории работает бесплатный wi-fi. В распоряжении гостей терраса, бар, детская комната, баня. В шаговой доступности расположены достопримечательности: Сарайский пляж, скала Шаманка, музей.
Гостям предоставляются просторные и современные номера, которые располагают в себе кровати, тумбочки, шкаф и вся необходимая мебель для проживания. Wi-Fi доступен по всей территории. Из окон номера можно наблюдать шикарный вид на озеро Байкал. На террасе можно проводить хорошо время или на летней веранде, есть возможность посетить баню. Дети могут весело поиграть в детской комнате с игрушками.
На территории есть вкусный ресторан и бар с приветливым персоналом. В шаговой доступности есть магазины продуктов и кафе.
Поблизости находится Сарайский пляж, удивительная скала Шамана и Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер на протяжении всего тура (кроме переправы на хивусе)
- Питание: 2 завтрака, 1 обед-пикник, 2 ужина
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Услуги гида по программе
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
Какие организационные особенности тура?
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
- Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- Туроператор не гарантирует туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.