1 день

Дорога на остров Ольхон, Тажеранские степи

Осень – это прекрасное время для отдыха на Байкале.

Вас встретит прекрасное голубое небо, отражающееся в воде озера и раскинутый по берегам золотой лес.

В это время отдыхающих на острове немного, активность клещей на минимуме, поэтому можно смело отправляться на прогулку по острову Ольхон и его окрестностям.

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по дорогам с живописными видами – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона.

До паромной переправы ваш путь ляжет по “Марсианской дороге”, как часто отзываются о Тажеранских степях наши гости.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

На остров Ольхон вы попадете на паромной переправе, а далее отправитесь по степной части Ольхона к его центру – поселку Хужир, где пройдет заселение на турбазы.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В осенний период немного отдыхающих, поэтому вы сможете насладиться тишиной и уединением, погрузиться в гармонию с природой и насладиться очаровательными золотисто-багряными просторами.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка – это одна из святынь Азии.

Гости острова отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вы увидите: Тажеранские степи, паромная переправа, мыс Бурхан, скала Шаманка, столбы Сэргэ.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, ужин.