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Чувствовать, пробовать и любоваться: тур по главным местам Байкала с дегустациями (мини-группа)

Посетить Ольхон и Огой, отведать ухи и омуля, прокатиться на упряжке и заглянуть в ледяные пещеры
Байкал зовёт в гости! Как самых дорогих гостей вас уже ждут невероятные хрустальные пейзажи, напоминающие замок Снежной Королевы, вкусные яства — блюда из местной рыбы, и множество развлечений.

Вы почувствуете себя
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каюром (погонщиком), несясь по запорошенной дороге на собачьей упряжке, сможете покататься на коньках, испытать «поцелуй Байкала» и увидите легендарные метановые пузыри, застывшие под толщей прозрачного льда.

А ещё встретите закат у Шаманки, познакомитесь с культурой и историей народов Прибайкалья, услышите удивительные легенды местных и сделаете невероятные кадры на зеркальной поверхности озера. В Листвянке и Иркутске будем жить в роскошных отелях 4*, а в Хужире на уютной базе.

5
1 отзыв
Чувствовать, пробовать и любоваться: тур по главным местам Байкала с дегустациями (мини-группа)
Чувствовать, пробовать и любоваться: тур по главным местам Байкала с дегустациями (мини-группа)
Чувствовать, пробовать и любоваться: тур по главным местам Байкала с дегустациями (мини-группа)

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:
- нижний слой: термобельё (обращайте внимание на тип физической активности и рекомендуемую производителем температуру использования комплекта);
- средний слой: флисовая кофта или тёплый шерстяной свитер;
- верхний слой: утеплённая непродуваемая куртка с капюшоном и такие же штаны;
- надёжная треккинговая обувь с нескользящей подошвой;
- утеплённые варежки / перчатки (если вы планируете много фотографировать (например, собираетесь в фототур), наилучшим вариантом станут гибридные перчатки с короткими пальцами и съёмным «чехлом», делающим из перчаток варежки);
- балаклава или утеплённый шарф-труба (так как вы наверняка будете проводить много времени на воздухе, а на Байкале часто дуют сильные ветра, желательно позаботиться о защите лица. В качестве альтернативы можно замотаться обычным шарфом, но это неудобно);
- тёплая шерстяная шапка (желательно двухслойная);
- тёплая городская одежда (в которой удобно погулять, например, по Иркутску);
- термоноски или шерстяные носки;
- комплект одежды для ношения в номере гостиницы;
- одежда для сна;
- сменное бельё;
- купальник;
- рюкзак;
- солнцезащитный крем (зимой на Байкале лицо может обгореть не слабее, чем в Крыму в разгар июля);
- тёмные очки, желательно с поляризацией;
- карманный или налобный фонарик;
- сушилка для обуви;
- сменные стельки;
- термос.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску и приветственный ужин

Встретимся в аэропорту и начнём наше путешествие. Отправимся на увлекательную 3-часовую экскурсию по Иркутску — старинному и одновременно современному центру Восточной Сибири. Прогуляемся по главным улицам, узнаем интересные факты об истории города и почувствуем атмосферу его уникального характера.

Вечером соберёмся дружной компанией в одном из ресторанов 130-го квартала, чтобы познакомиться, отдохнуть после дороги и обсудить предстоящие дни путешествия.

Экскурсия по Иркутску и приветственный ужинЭкскурсия по Иркутску и приветственный ужин
2 день

Музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и дегустация омуля

Отправимся в посёлок Листвянка. Дорога займёт около 1 часа. По пути заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где познакомимся с культурой и историей народов Прибайкалья.

Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского». Там услышим красивую легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда посетим уникальный Байкальский музей, узнаем много интересного о природе озера и увидим нерпу. Позже почувствуем себя настоящими каюрами, прокатившись на собачьих упряжках с хаски. Завершим день прогулкой по знаменитому рыбному рынку, где попробуем свежего байкальского омуля — вкуснейшую рыбу-эндемик этого края.

Музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и дегустация омуляМузей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и дегустация омуля
3 день

Путешествие на хивусе: бухта Песчаная, лёд Байкала и закат у Шаманки

Отправимся в захватывающее путешествие на хивусе — судне на воздушной подушке. Сделаем остановку там, где лёд прозрачен, словно зеркало, и сможем насладиться катанием на коньках. В бухте Песчаной полюбуемся величественными панорамами и необычными «ходульными» деревьями. В Большом Голоустном устроим обед и увидим легендарные метановые пузыри, застывшие под толщей прозрачного льда.

К вечеру прибудем на крупнейший и самый красивый остров Байкала — Ольхон, где встретим закат у священной скалы Шаманка (мыс Бурхан).

Путешествие на хивусе: бухта Песчаная, лёд Байкала и закат у ШаманкиПутешествие на хивусе: бухта Песчаная, лёд Байкала и закат у Шаманки
4 день

Мыс Хобой, скала Три Брата и обед на льду

Сегодня отправимся на север острова Ольхон — к легендарному мысу Хобой. По пути сделаем остановку у скалы Три Брата и услышим красивую местную легенду.

После прогулки нас будет ждать великолепный обед: ароматная уха из свежей байкальской рыбы, приготовленная нашим водителем прямо на берегу, и традиционный ритуал «поцелуй Байкала».

Вечером встретим завораживающий закат на льду, поужинаем и отдохнём.

Мыс Хобой, скала Три Брата и обед на льдуМыс Хобой, скала Три Брата и обед на льду
5 день

Ледяные пещеры, остров Огой и ступа Просветления, возвращение в Иркутск

Поедем обратно в Иркутск, но, прежде чем покинуть остров, посетим его южную часть. Здесь откроются невероятные ледяные пещеры с причудливыми сталагмитами, а также появится возможность узнать, как по-разному называют байкальский лёд в его многочисленных формах и оттенках.

Далее направимся на небольшой остров Огой, где возвышается белоснежная буддийская ступа Просветления. В её основании хранятся священные реликвии: тексты, частицы земли из святых мест, вода всех океанов, минералы, орудия труда и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящено это сооружение.

На юге острова сделаем остановку, чтобы запечатлеть великолепные виды и сделать памятные фотографии перед возвращением в Иркутск. К 20:00 доставим вас в аэропорт.

Ледяные пещеры, остров Огой и ступа Просветления, возвращение в ИркутскЛедяные пещеры, остров Огой и ступа Просветления, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 3 обеда и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Коньки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1836 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
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свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Обратились к Марии всего за две недели до отпуска, причем нам нужно было скорректировать стандартную программу как по содержанию, так и под длительности. Все было сделано очень оперативно и с
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учетом наших пожеланий. В ходе самой поездки все также было отлично - без накладок. Посетили все, что хотели на зимнем Байкале. Отдельное спасибо гиду Евгению, который сопровождал нас в ходе всей поездки и оперативно решал любые возникающие вопросы.

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