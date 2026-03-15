Вы почувствуете себя
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
- нижний слой: термобельё (обращайте внимание на тип физической активности и рекомендуемую производителем температуру использования комплекта);
- средний слой: флисовая кофта или тёплый шерстяной свитер;
- верхний слой: утеплённая непродуваемая куртка с капюшоном и такие же штаны;
- надёжная треккинговая обувь с нескользящей подошвой;
- утеплённые варежки / перчатки (если вы планируете много фотографировать (например, собираетесь в фототур), наилучшим вариантом станут гибридные перчатки с короткими пальцами и съёмным «чехлом», делающим из перчаток варежки);
- балаклава или утеплённый шарф-труба (так как вы наверняка будете проводить много времени на воздухе, а на Байкале часто дуют сильные ветра, желательно позаботиться о защите лица. В качестве альтернативы можно замотаться обычным шарфом, но это неудобно);
- тёплая шерстяная шапка (желательно двухслойная);
- тёплая городская одежда (в которой удобно погулять, например, по Иркутску);
- термоноски или шерстяные носки;
- комплект одежды для ношения в номере гостиницы;
- одежда для сна;
- сменное бельё;
- купальник;
- рюкзак;
- солнцезащитный крем (зимой на Байкале лицо может обгореть не слабее, чем в Крыму в разгар июля);
- тёмные очки, желательно с поляризацией;
- карманный или налобный фонарик;
- сушилка для обуви;
- сменные стельки;
- термос.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску и приветственный ужин
Встретимся в аэропорту и начнём наше путешествие. Отправимся на увлекательную 3-часовую экскурсию по Иркутску — старинному и одновременно современному центру Восточной Сибири. Прогуляемся по главным улицам, узнаем интересные факты об истории города и почувствуем атмосферу его уникального характера.
Вечером соберёмся дружной компанией в одном из ресторанов 130-го квартала, чтобы познакомиться, отдохнуть после дороги и обсудить предстоящие дни путешествия.
Музей «Тальцы», Камень Черского, Байкальский музей и дегустация омуля
Отправимся в посёлок Листвянка. Дорога займёт около 1 часа. По пути заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где познакомимся с культурой и историей народов Прибайкалья.
Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского». Там услышим красивую легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.
После обеда посетим уникальный Байкальский музей, узнаем много интересного о природе озера и увидим нерпу. Позже почувствуем себя настоящими каюрами, прокатившись на собачьих упряжках с хаски. Завершим день прогулкой по знаменитому рыбному рынку, где попробуем свежего байкальского омуля — вкуснейшую рыбу-эндемик этого края.
Путешествие на хивусе: бухта Песчаная, лёд Байкала и закат у Шаманки
Отправимся в захватывающее путешествие на хивусе — судне на воздушной подушке. Сделаем остановку там, где лёд прозрачен, словно зеркало, и сможем насладиться катанием на коньках. В бухте Песчаной полюбуемся величественными панорамами и необычными «ходульными» деревьями. В Большом Голоустном устроим обед и увидим легендарные метановые пузыри, застывшие под толщей прозрачного льда.
К вечеру прибудем на крупнейший и самый красивый остров Байкала — Ольхон, где встретим закат у священной скалы Шаманка (мыс Бурхан).
Мыс Хобой, скала Три Брата и обед на льду
Сегодня отправимся на север острова Ольхон — к легендарному мысу Хобой. По пути сделаем остановку у скалы Три Брата и услышим красивую местную легенду.
После прогулки нас будет ждать великолепный обед: ароматная уха из свежей байкальской рыбы, приготовленная нашим водителем прямо на берегу, и традиционный ритуал «поцелуй Байкала».
Вечером встретим завораживающий закат на льду, поужинаем и отдохнём.
Ледяные пещеры, остров Огой и ступа Просветления, возвращение в Иркутск
Поедем обратно в Иркутск, но, прежде чем покинуть остров, посетим его южную часть. Здесь откроются невероятные ледяные пещеры с причудливыми сталагмитами, а также появится возможность узнать, как по-разному называют байкальский лёд в его многочисленных формах и оттенках.
Далее направимся на небольшой остров Огой, где возвышается белоснежная буддийская ступа Просветления. В её основании хранятся священные реликвии: тексты, частицы земли из святых мест, вода всех океанов, минералы, орудия труда и бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящено это сооружение.
На юге острова сделаем остановку, чтобы запечатлеть великолепные виды и сделать памятные фотографии перед возвращением в Иркутск. К 20:00 доставим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 3 обеда и 1 ужин
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Рекреационные сборы
- Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Коньки