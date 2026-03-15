Отправимся в посёлок Листвянка. Дорога займёт около 1 часа. По пути заедем в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где познакомимся с культурой и историей народов Прибайкалья.

Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского». Там услышим красивую легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда посетим уникальный Байкальский музей, узнаем много интересного о природе озера и увидим нерпу. Позже почувствуем себя настоящими каюрами, прокатившись на собачьих упряжках с хаски. Завершим день прогулкой по знаменитому рыбному рынку, где попробуем свежего байкальского омуля — вкуснейшую рыбу-эндемик этого края.