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по 16 августа.

Тур, если можно так сказать, состоял из двух частей. Первая часть – по Иркутской области и западному берегу Байкала + отдых на острое Ольхон. Вторая часть – по восточному берегу Байкала на территории Республики Бурятия.

Организатором всего тура и гидом в его первой части была Мария Приходько, директор Baikal memories. Она была не гидом в классическом понимании этого слова, а полноправным членом нашей группы, находясь и занимаясь нами практически 24 часа в сутки. Она проводила экскурсии, возила по интересным местам, знакомила с обычаями края и национальной кухней в нестандартных локациях, организовывала досуг так, что свободного времени, у нас практически не оставалось. Мы все вместе парились на берегу озера в бане, пели песни у костра, ужинали в уютных ресторанах. При этом она решала на лету все возникающие в туре проблемы. Эта часть путешествия запомнилась именно теплой и дружеской атмосферой, сложившейся между членами нашей мини-группы и Марией. За это ей большой респект. Ну и конечно, Байкал великолепен!

Вторая часть тура началась с небольших накладок из-за плохой погоды, в связи с чем переправиться с Ольхона на правый берег Байкала удалось с отставанием на сутки от первоначальной программы. Здесь также большое спасибо Марии, как организатору, которая смогла перестроить экскурсионную программу так, что мы посетили все запланированные локации. собенно понравилась индивидуальная экскурсия в «Баргузинскую Амазонию». Программа была рассчитана практически на весь день. Мы, помимо стандартных мест остановки, заезжали на «речную заимку», где пообедали на ферме экологически чистыми продуктами, совершили часовую прогулку на катамаране по протокам реки Ина, где гнездятся цапли и большие черные бакланы. Далее была остановка в Сувинской Саксонии с останцами и панорамой на Баргузинскую долину – это надо видеть! Большое спасибо гидам Александру и Сергею, рассказавшим и показавшим нам Баргузинский край.

Тур буду смело рекомендовать друзьям и знакомым как по причине интересной и насыщенной экскурсионной программы, так и отличной организации компанией Baikal memories.