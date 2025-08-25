Вы побываете в старинном сибирском городе — Иркутске, исследуете бескрайние просторы Тажеранских степей, полюбуетесь красотами с высоких
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие, обзорная экскурсия по Иркутску и отдых в отеле
Встретим вас в аэропорту, просим выбирать рейсы с прибытием до 13:00. Затем начнётся обзорная экскурсия по Иркутску — одному из старейших городов Восточной Сибири. Вы увидите, как здесь сочетаются архитектура купеческой эпохи и ритм современного мегаполиса. После прогулки — заселение в отель и свободное время для отдыха.
Джип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у Шаманки
После завтрака вас ждёт незабываемое джип-сафари по Тажеранским степям. Вы увидите петроглифы, заедете в долину Каменных духов и подниметесь на гору Тан-Хан — самую высокую точку этих мест. На вершине одной из скал нас ждёт обед с панорамным видом на окрестности.
Далее маршрут приведёт нас к многочисленным смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие виды на Байкал — самое глубокое озеро планеты.
К вечеру мы доберёмся до посёлка Хужир, «столицы» острова Ольхон, где встретим закат у скалы Шаманки (мыс Бурхан) — священного места бурятского шаманизма.
Свободный день
Этот день вы сможете провести так, как захотите. По желанию можно отправиться на катере к острову Огой, прокатиться на сапе вдоль побережья, порыбачить (при условии хорошей погоды) или заглянуть в музей Ревякина, посвящённый быту и культуре Ольхона. А можно просто отдохнуть на Сарайском пляже с широким песчаным берегом и прозрачной водой.
Если вы захотите дополнительную экскурсию или активность, дайте нам знать — мы подскажем стоимость и поможем всё организовать.
Прогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс Любви
Сегодня вас ждёт прогулка вдоль побережья Байкала — на катере или яхте мы отправимся к северной оконечности острова Ольхон, на мыс Хобой. По пути сделаем несколько остановок. В деревне Харанцы нас ждёт смотровая площадка у воды. Далее — живописные песчаные дюны и подъём к вершине Поклонный крест, откуда открывается панорама на Байкал. В тёплую погоду здесь можно будет искупаться.
Следующая остановка — у мраморных скал мыса Три Брата, покрытых яркими лишайниками. Затем мы доплывём до самого мыса Хобой и устроим обед на берегу.
Заглянем к мысу Любви (Шунтэ) — скале в форме сердца, а затем — в деревню Узуры, где расположена метеостанция и есть выход к водам Большого Моря. В завершение дня нас ждёт переправа на пароме — он доставит нас на восточный берег Байкала.
Чивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту Змеиная
Отправимся в Чивыркуйский залив. Нас ждёт знакомство с «Заповедным Подлеморьем» — так называют этот регион, сочетающий дикую природу, редкие ландшафты и кристально чистую воду.
По дороге мы заедем в визитно-информационный центр «Парк дикой природы» и заглянем в магазин, где продаются изделия из натуральных камней. Ещё остановки в местности Вышка и у реки Буртуй.
После обеда начнём водное путешествие по заливу: на катере пройдём мимо острова Голый, у берегов которого гнездятся чайки, бакланы и другие птицы — здесь расположены настоящие «птичьи базары». Конечная точка маршрута — бухта Змеиная, где находятся горячие источники. Здесь будет возможность искупаться и расслабиться в тёплой воде.
Высадимся в Монахово и поднимемся на смотровую вышку с панорамным видом на залив. Переедем в кемпинг на берегу, где нас ждёт ужин, баня и сибирский чан — особая процедура с горячей водой на свежем воздухе. Вечером вернёмся в гостиницу.
Баргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки Баргузин
Утром поедем в Баргузинскую долину. Побываем на смотровой площадке на Лысой горе, затем сделаем короткую остановку в центре одного из старейших населённых пунктов Забайкалья и в селе Улюн.
После обеда нас ждёт экскурсия в традиционную юрту, где можно будет познакомиться с бытом, культурой и укладом жизни коренных народов. Следующая остановка — Баргузинский дацан, известный как храм богини Янжимы. Завершим день поездкой к одному из самых живописных уголков долины — излучине реки Баргузин, известной как «подкова на Куйтунах».
Вечером вернёмся в гостиницу.
Иволгинский дацан в Улан-Удэ и прощальный ужин
Отправимся в Улан-Удэ — столицу Бурятии. Посетим Иволгинский дацан — главный буддийский монастырь России, официальную резиденцию Пандито Хамбо-ламы. Здесь вы познакомитесь с философией буддизма и внутренним укладом монастырской жизни, осмотрите святыню изнутри.
Вечером состоится прощальный ужин, во время которого мы вспомним самые яркие моменты путешествия.
Если вы планируете улетать из Иркутска, вам необходимо доехать до города на ночном поезде. Если улетаете из Улан-Удэ, советуем остаться на ещё одну ночь (за доплату) и отправиться домой утром.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|150 000 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Рекреационные сборы
- Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно из Иркутска или Улан-Удэ
- Питание вне программы
- Билеты на поезд Улан-Удэ-Иркутск (если вы хотите улететь из Иркутска)
- Дополнительная ночь в Улан-Удэ (если вы хотите улететь из Улан-Удэ) - 3500 ₽