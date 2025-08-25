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Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере

Поехать в джип-сафари по Тажеранским степям, встретить закат у Шаманки и посетить Иволигский дацан
Мы раскроем для вас Байкал во всей красе: от природного величия до богатства культуры.

Вы побываете в старинном сибирском городе — Иркутске, исследуете бескрайние просторы Тажеранских степей, полюбуетесь красотами с высоких
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обзорных точек и даже увидите петроглифы — наскальные рисунки древних людей.

На Ольхоне вы посетите мыс Хобой и полюбуетесь скалой Шаманка, осмотрите храм богини Янжимы, заглянете в традиционную юрту и познакомитесь с местным бытом. Завершите тур посещением главного буддийского центра России — Иволгинского дацана.

Один день оставили свободным, чтобы вы смогли составить свою неповторимую программу или просто расслабиться на песчаном Сарайском пляже. Будем жить в комфортных отелях 4*.

5
1 отзыв
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере
Всё, что вы хотели увидеть на Байкале в мини-группе: главные места и прогулка на катере

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, обзорная экскурсия по Иркутску и отдых в отеле

Встретим вас в аэропорту, просим выбирать рейсы с прибытием до 13:00. Затем начнётся обзорная экскурсия по Иркутску — одному из старейших городов Восточной Сибири. Вы увидите, как здесь сочетаются архитектура купеческой эпохи и ритм современного мегаполиса. После прогулки — заселение в отель и свободное время для отдыха.

Прибытие, обзорная экскурсия по Иркутску и отдых в отелеПрибытие, обзорная экскурсия по Иркутску и отдых в отелеПрибытие, обзорная экскурсия по Иркутску и отдых в отеле
2 день

Джип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у Шаманки

После завтрака вас ждёт незабываемое джип-сафари по Тажеранским степям. Вы увидите петроглифы, заедете в долину Каменных духов и подниметесь на гору Тан-Хан — самую высокую точку этих мест. На вершине одной из скал нас ждёт обед с панорамным видом на окрестности.

Далее маршрут приведёт нас к многочисленным смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие виды на Байкал — самое глубокое озеро планеты.

К вечеру мы доберёмся до посёлка Хужир, «столицы» острова Ольхон, где встретим закат у скалы Шаманки (мыс Бурхан) — священного места бурятского шаманизма.

Джип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у ШаманкиДжип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у ШаманкиДжип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у ШаманкиДжип-сафари по Тажеранским степям: петроглифы, долина Каменных духов, подъём на Тан-Хан и закат у Шаманки
3 день

Свободный день

Этот день вы сможете провести так, как захотите. По желанию можно отправиться на катере к острову Огой, прокатиться на сапе вдоль побережья, порыбачить (при условии хорошей погоды) или заглянуть в музей Ревякина, посвящённый быту и культуре Ольхона. А можно просто отдохнуть на Сарайском пляже с широким песчаным берегом и прозрачной водой.

Если вы захотите дополнительную экскурсию или активность, дайте нам знать — мы подскажем стоимость и поможем всё организовать.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Прогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс Любви

Сегодня вас ждёт прогулка вдоль побережья Байкала — на катере или яхте мы отправимся к северной оконечности острова Ольхон, на мыс Хобой. По пути сделаем несколько остановок. В деревне Харанцы нас ждёт смотровая площадка у воды. Далее — живописные песчаные дюны и подъём к вершине Поклонный крест, откуда открывается панорама на Байкал. В тёплую погоду здесь можно будет искупаться.

Следующая остановка — у мраморных скал мыса Три Брата, покрытых яркими лишайниками. Затем мы доплывём до самого мыса Хобой и устроим обед на берегу.

Заглянем к мысу Любви (Шунтэ) — скале в форме сердца, а затем — в деревню Узуры, где расположена метеостанция и есть выход к водам Большого Моря. В завершение дня нас ждёт переправа на пароме — он доставит нас на восточный берег Байкала.

Прогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс ЛюбвиПрогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс ЛюбвиПрогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс ЛюбвиПрогулка по Байкалу к мысу Хобой, подъём к вершине Поклонный крест, скалы Три Брата и мыс Любви
5 день

Чивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту Змеиная

Отправимся в Чивыркуйский залив. Нас ждёт знакомство с «Заповедным Подлеморьем» — так называют этот регион, сочетающий дикую природу, редкие ландшафты и кристально чистую воду.

По дороге мы заедем в визитно-информационный центр «Парк дикой природы» и заглянем в магазин, где продаются изделия из натуральных камней. Ещё остановки в местности Вышка и у реки Буртуй.

После обеда начнём водное путешествие по заливу: на катере пройдём мимо острова Голый, у берегов которого гнездятся чайки, бакланы и другие птицы — здесь расположены настоящие «птичьи базары». Конечная точка маршрута — бухта Змеиная, где находятся горячие источники. Здесь будет возможность искупаться и расслабиться в тёплой воде.

Высадимся в Монахово и поднимемся на смотровую вышку с панорамным видом на залив. Переедем в кемпинг на берегу, где нас ждёт ужин, баня и сибирский чан — особая процедура с горячей водой на свежем воздухе. Вечером вернёмся в гостиницу.

Чивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту ЗмеинаяЧивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту ЗмеинаяЧивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту ЗмеинаяЧивыркуйский залив, прогулка на катере мимо птичьих базаров в бухту Змеиная
6 день

Баргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки Баргузин

Утром поедем в Баргузинскую долину. Побываем на смотровой площадке на Лысой горе, затем сделаем короткую остановку в центре одного из старейших населённых пунктов Забайкалья и в селе Улюн.

После обеда нас ждёт экскурсия в традиционную юрту, где можно будет познакомиться с бытом, культурой и укладом жизни коренных народов. Следующая остановка — Баргузинский дацан, известный как храм богини Янжимы. Завершим день поездкой к одному из самых живописных уголков долины — излучине реки Баргузин, известной как «подкова на Куйтунах».

Вечером вернёмся в гостиницу.

Баргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки БаргузинБаргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки БаргузинБаргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки БаргузинБаргузинская долина, экскурсия в юрту, храм богини Янжимы и излучина реки Баргузин
7 день

Иволгинский дацан в Улан-Удэ и прощальный ужин

Отправимся в Улан-Удэ — столицу Бурятии. Посетим Иволгинский дацан — главный буддийский монастырь России, официальную резиденцию Пандито Хамбо-ламы. Здесь вы познакомитесь с философией буддизма и внутренним укладом монастырской жизни, осмотрите святыню изнутри.

Вечером состоится прощальный ужин, во время которого мы вспомним самые яркие моменты путешествия.

Если вы планируете улетать из Иркутска, вам необходимо доехать до города на ночном поезде. Если улетаете из Улан-Удэ, советуем остаться на ещё одну ночь (за доплату) и отправиться домой утром.

Иволгинский дацан в Улан-Удэ и прощальный ужинИволгинский дацан в Улан-Удэ и прощальный ужинИволгинский дацан в Улан-Удэ и прощальный ужин

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Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник150 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Рекреационные сборы
  • Сопровождение гидом-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно из Иркутска или Улан-Удэ
  • Питание вне программы
  • Билеты на поезд Улан-Удэ-Иркутск (если вы хотите улететь из Иркутска)
  • Дополнительная ночь в Улан-Удэ (если вы хотите улететь из Улан-Удэ) - 3500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, выбирайте рейсы с прибытием до 13:00
Завершение: Улан-Удэ, вечер, планируйте вылет на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Иркутске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1805 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
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свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
Давно хотели съездить с мужем Байкал. Тур искали такой, чтобы посмотреть максимальное количество интересных мест. Выбор пал на компанию Baikal memories, которая предлагала нестандартное путешествие в составе мини-группы с 9
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по 16 августа.
Тур, если можно так сказать, состоял из двух частей. Первая часть – по Иркутской области и западному берегу Байкала + отдых на острое Ольхон. Вторая часть – по восточному берегу Байкала на территории Республики Бурятия.
Организатором всего тура и гидом в его первой части была Мария Приходько, директор Baikal memories. Она была не гидом в классическом понимании этого слова, а полноправным членом нашей группы, находясь и занимаясь нами практически 24 часа в сутки. Она проводила экскурсии, возила по интересным местам, знакомила с обычаями края и национальной кухней в нестандартных локациях, организовывала досуг так, что свободного времени, у нас практически не оставалось. Мы все вместе парились на берегу озера в бане, пели песни у костра, ужинали в уютных ресторанах. При этом она решала на лету все возникающие в туре проблемы. Эта часть путешествия запомнилась именно теплой и дружеской атмосферой, сложившейся между членами нашей мини-группы и Марией. За это ей большой респект. Ну и конечно, Байкал великолепен!
Вторая часть тура началась с небольших накладок из-за плохой погоды, в связи с чем переправиться с Ольхона на правый берег Байкала удалось с отставанием на сутки от первоначальной программы. Здесь также большое спасибо Марии, как организатору, которая смогла перестроить экскурсионную программу так, что мы посетили все запланированные локации. собенно понравилась индивидуальная экскурсия в «Баргузинскую Амазонию». Программа была рассчитана практически на весь день. Мы, помимо стандартных мест остановки, заезжали на «речную заимку», где пообедали на ферме экологически чистыми продуктами, совершили часовую прогулку на катамаране по протокам реки Ина, где гнездятся цапли и большие черные бакланы. Далее была остановка в Сувинской Саксонии с останцами и панорамой на Баргузинскую долину – это надо видеть! Большое спасибо гидам Александру и Сергею, рассказавшим и показавшим нам Баргузинский край.
Тур буду смело рекомендовать друзьям и знакомым как по причине интересной и насыщенной экскурсионной программы, так и отличной организации компанией Baikal memories.

Давно хотели съездить с мужем Байкал. Тур искали такой, чтобы посмотреть максимальное количество интересных мест. Выбор
Давно хотели съездить с мужем Байкал. Тур искали такой, чтобы посмотреть максимальное количество интересных мест. Выбор
Давно хотели съездить с мужем Байкал. Тур искали такой, чтобы посмотреть максимальное количество интересных мест. Выбор
Давно хотели съездить с мужем Байкал. Тур искали такой, чтобы посмотреть максимальное количество интересных мест. Выбор
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