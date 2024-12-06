Остров Ольхон – это самый крупный и единственный обитаемый остров на озере. Священное место среди шаманистов. Место с потрясающей красотой и энергетикой. В ходе трехдневной экскурсии мы посещаем Тажеранские степи и проедем весь Ольхон.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание тура

Путешествие по удивительным местам

Приглашаем вас в незабываемое путешествие, полное захватывающих моментов и впечатляющих природных красот. Это будет трехдневный маршрут, который подарит вам уникальные воспоминания и позволит насладиться великолепием природы.

Первый день: Путешествие на пароме

В первый день нашего приключения мы переплывем на пароме, что станет отличным началом нашей поездки. Во время переправы у вас будет возможность насладиться живописными видами. Затем мы проедем по южной части и увидим одну из самых известных достопримечательностей — скалу Шаманка на мысе Бурхан. Это место славится своей красотой и энергетикой, которое привлекает множество туристов.

Второй день: Северная экскурсия

На второй день нас ждет северная экскурсия, в ходе которой мы доедем до мыса Хобой. Это место поражает своей природной красотой и уникальными ландшафтами. Вы сможете насладиться великолепными видами и сделать множество ярких фотографий, которые станут отличным дополнением к вашим воспоминаниям.

Третий день: Возвращение в Иркутск

В последний день нашего путешествия мы вернемся в Иркутск через живописные Тажеранские степи. Это путешествие подарит вам возможность насладиться спокойствием и красотой природы, а также увидеть множество интересных мест по пути.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и откройте для себя новые горизонты!