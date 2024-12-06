Остров Ольхон – это самый крупный и единственный обитаемый остров на озере. Священное место среди шаманистов. Место с потрясающей красотой и энергетикой. В ходе трехдневной экскурсии мы посещаем Тажеранские степи и проедем весь Ольхон.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Описание тура
Путешествие по удивительным местам
Приглашаем вас в незабываемое путешествие, полное захватывающих моментов и впечатляющих природных красот. Это будет трехдневный маршрут, который подарит вам уникальные воспоминания и позволит насладиться великолепием природы.
Первый день: Путешествие на пароме
В первый день нашего приключения мы переплывем на пароме, что станет отличным началом нашей поездки. Во время переправы у вас будет возможность насладиться живописными видами. Затем мы проедем по южной части и увидим одну из самых известных достопримечательностей — скалу Шаманка на мысе Бурхан. Это место славится своей красотой и энергетикой, которое привлекает множество туристов.
Второй день: Северная экскурсия
На второй день нас ждет северная экскурсия, в ходе которой мы доедем до мыса Хобой. Это место поражает своей природной красотой и уникальными ландшафтами. Вы сможете насладиться великолепными видами и сделать множество ярких фотографий, которые станут отличным дополнением к вашим воспоминаниям.
Третий день: Возвращение в Иркутск
В последний день нашего путешествия мы вернемся в Иркутск через живописные Тажеранские степи. Это путешествие подарит вам возможность насладиться спокойствием и красотой природы, а также увидеть множество интересных мест по пути.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, и откройте для себя новые горизонты!
Начало: Подъеду по вашему адресу в Иркутске или пригороде
Завершение: Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию лучше бронировать заранее
Экскурсия длится около 2.5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.