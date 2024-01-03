Ольхон: джип-сафари и водные прогулки

Проехать по острову с севера на юг, побывать в священных местах и зарядиться энергией Байкала
Почувствовать себя единственным во Вселенной среди бескрайних Тажеранских степей? Или испытать волшебную силу мыса Любви? Или ощутить мощную энергетику острова Огой? — Не надо выбирать: в этом путешествии вас ждёт
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всё сразу! Мы проедем на джипах по всему Ольхону и домчим на скоростном катере до знаменитой буддийской ступы Просветления.

С обзорных точек и возвышенностей вы полюбуетесь водной гладью самого глубокого в мире озера и насладитесь пикником на свежем воздухе.

А в свободное время сможете покататься на сапах или лошадях, прогуляться по длинному пляжу или просто позагорать.

5
2 отзыва
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ольхон: джип-сафари и водные прогулки
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Проживание. На турбазе, в благоустроенных номерах по 2 человека. Душ и туалет в номере. Варианты размещения: «Lake place», «Olkhon story», «Ольхон шоколад».

Питание. В стоимость включены завтраки и обеды. Ужины — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Джипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в Хужире

Встретим вас в Иркутске и отправимся в настоящее приключение — джип-сафари по Тажеранским степям. Их сравнивают с монгольскими южными и сухими степями Казахстана, а возраст оценивается учёными в 300-400 миллионов лет! Степи тянутся вдоль живописных бухт, есть тут и чисто степные участки, и обширные сосновые боры, и живописные скальные останцы.

Мы увидим древние петроглифы, заедем в долину Каменных духов, поднимемся на самую высокую гору Тажеранов — Тан-Хан — и посетим обзорные площадки, с которых полюбуемся водной гладью самого глубокого в мире озера. Эти места настолько безлюдны и бескрайни, что можно почувствовать себя здесь единственными во Вселенной, ощутить гармонию с природой, замедлиться и зарядиться сильной энергетикой этих мест.

К вечеру прибудем в «столицу» острова Ольхон — посёлок Хужир — и встретим закат с видом на сакральное место Байкала — скалу Шаманка (мыс Бурхан).

Джипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в ХужиреДжипинг по Тажеранским степям, долина Каменных духов, закат в Хужире
2 день

Хобой, Три брата, мыс Любви и посёлок Узуры

После завтрака вас снова ждёт джип-сафари: на этот раз отправляемся на север Ольхона — мыс Хобой. Мы проедем по песчаным дюнам, лесу и степи. Вы понаблюдаете за сменой пейзажей и полюбуетесь видами с самых верхних точек скал острова.

Остановимся у скалы Три брата, или Саган-Хушун, что переводится как «белый мыс» — трёх выступающих массивов, обрывающихся в воду. Побываем на мысе Любви (Шунтэ) — высоком берегу в форме сердца, по преданиям, обладающем волшебной силой — и в посёлке Узуры. Вы услышите много красивых легенд о шаманах, их женах и детях, а на обед попробуете уху, приготовленную нашим водителем.

Хобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок УзурыХобой, Три брата, мыс Любви и посёлок Узуры
3 день

На катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное время

Утром на скоростном катере направимся к острову Огой, известному тем, что на нём установлена белоснежная буддийская ступа Просветления. Внутри неё хранятся буддийские реликвии: тексты, вода всех океанов и земля святых мест, минералы и орудия труда, а также статуэтка дакини — демонические существа женского пола в индуистской мифологии, которой и посвящена эта святыня.

После экскурсии будет свободное время. Можно покататься на сапах, совершить конную прогулку по берегу Байкала, прогуляться по 3-километровому Сарайскому пляжу босиком или просто позагорать, заглянуть в сувенирные лавочки и прочувствовать мощную энергетику острова.

На катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное времяНа катере к острову Огой, ступа Просветления, свободное время
4 день

Мыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в Иркутск

Сегодня поедем обратно в Иркутск, но сначала побываем на юге Ольхона. Посетим мыс Хоргой, с которого полюбуемся завораживающим видом на остров Огой, посмотрим на мыс Кобылья голова и озеро Сердце.

Затем заберёмся на скальный комплекс Трезубец, покрытый ярко-зелёным лишайником и напоминающий полуразрушенный средневековый замок с башнями. С него открывается чарующая панорама залива Хул. При подходящей погоде искупаемся в озере Ялга. Оно отделено от Байкала песчаной косой и хорошо прогревается летом — возьмите с собой купальники.

Пообедаем на свежем воздухе — вы попробуете уху из свежайшего омуля, местные пряники и горячий чай. Затем на пароме переправимся в посёлок Сахюрта, откуда на комфортном микроавтобусе направимся в Иркутск. Во второй половине дня в одном из ресторанов города поделимся друг с другом впечатлениями от нашего путешествия.

Мыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в ИркутскМыс Хоргой, Трезубец, озеро Ялга, переправа на пароме и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет48 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе (джипы, УАЗы, катер, паром)
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 08:00
Завершение: Иркутск, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Юлия
3 янв 2024
Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и реализуют все наши хотелки! Спасибо огромное
Просто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания иПросто чудесные четыре дня! Каждый день как отдельное приключение!!! Большое спасибо организаторам: слышат наши пожелания и
Е
2 сен 2023
Отличное и интересное путешествие. Супергид-Евгений. Хорошая организация- начиная от переговоров с Марией, встречи в аэропорту и возвращению в Иркутск. Продуманная экскурсионная программа. Все сделано для того, что бы увидеть красоту Байкала и оценить его мощь и величие. и эта цель -достигнута. Мы в восторге.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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