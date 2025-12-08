Исследовать популярные и скрытые уголки острова, погулять по пляжам и побывать в местах силы
Я покажу вам Байкал во всей его первозданной красоте.
Мы проедем по самому сердцу острова Ольхон: от мистического мыса Хобой, овеянного легендами, до священной скалы Шаманки.
Вы увидите древние тотемы сэргэ и
Хранителя Байкала, прогуляетесь по песчаным пляжам и берегам изумрудной лагуны Шара-Шулун.
Мы поднимемся на вершину Трезубца, чтобы полюбоваться панорамой Малого Моря, и побываем на Секретном пляже.
Это короткое, но насыщенное приключение подарит ощущение свободы, единения с природой и тишину, которую можно услышать только здесь.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется брать удобную одежду и обувь по сезону.
Программа тура по дням
1 день
Центральная и северная части Ольхона
Встречаемся в Иркутске и отправляемся на Ольхон — в сердце Байкала. По пути будем наслаждаться переменой пейзажей: тайга сменится степью, а впереди нас встретит суровая красота просторов. После прибытия разместимся в посёлке Хужир — главном туристическом центре Ольхона, а затем начнём исследовать центральную и северную части острова.
Мы побываем на священном мысе Хобой, где Байкал кажется бескрайним морем, и на Шунте с отвесными скалами. Увидим Хранителя Байкала, украшенного ленточками желаний. Сделаем остановку в урочище Песчаное, где дюны плавно переходят в кристально чистую воду. Завершим день у легендарного мыса Бурхан, у подножия Шаманки — одного из священных мест всей Азии, рядом с которым стоят 13 тотемных столбов сэргэ, символизирующих связь человека, неба и земли.
2 день
Южный Ольхон и возвращение в Иркутск
После завтрака отправимся исследовать южную часть острова. Первой остановкой станет живописный залив Загли и соседний Хул, обрамлённые высокими мысами и скалами. Затем мы поднимемся на вершину Трезубец — место, напоминающее руины древнего замка, откуда открывается грандиозная панорама Байкала.
Продолжим путь к пику Перевал, чтобы полюбоваться видами Малого Моря и островов. Посетим лагуну Шара-Шулун с прозрачной изумрудной водой и пляжем, на котором соседствуют белый кварцевый и чёрный кристаллический песок. Заглянем на секретный пляж, спрятанный среди скал, и завершим путешествие в заливе Семисосенном с протяжённым берегом и бескрайними степными просторами. К вечеру вернёмся в Иркутск.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
25 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансфер по экскурсионному маршруту с гидом-водителем
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Иркутска и обратно
Проживание
Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:00
Завершение: Иркутск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Алексей — ваш гид в Иркутске
Провёл экскурсии для 1536 туристов
Я житель Иркутска, путешественник, турист, организатор туров и путешествий на озеро Байкал. Моя цель — показать гостям нашего региона всю красоту озера Байкала, раскрыть неповторимое очарование этого места.