Встречаемся в Иркутске и отправляемся на Ольхон — в сердце Байкала. По пути будем наслаждаться переменой пейзажей: тайга сменится степью, а впереди нас встретит суровая красота просторов. После прибытия разместимся в посёлке Хужир — главном туристическом центре Ольхона, а затем начнём исследовать центральную и северную части острова.

Мы побываем на священном мысе Хобой, где Байкал кажется бескрайним морем, и на Шунте с отвесными скалами. Увидим Хранителя Байкала, украшенного ленточками желаний. Сделаем остановку в урочище Песчаное, где дюны плавно переходят в кристально чистую воду. Завершим день у легендарного мыса Бурхан, у подножия Шаманки — одного из священных мест всей Азии, рядом с которым стоят 13 тотемных столбов сэргэ, символизирующих связь человека, неба и земли.