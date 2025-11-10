июл
Описание тура
Организационные детали
Вы выбрали активный отдых на природе с проживанием в палатках в полевых условиях. Поход проходит с рюкзаками в горах. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное ухудшение погоды. Полный список вещей вам пришлёт организатор. Рекомендуем оформить страховку.
Вам необходимо взять свой спальник, пенку-коврик (можно у нас в аренду). Палатки предоставляем.
Программа тура по дням
Переезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костре
Встречаемся в Иркутске, после чего отправляемся в сторону Байкала. Первая остановка будет в посёлке Култук, где откроется первый вид на величественное озеро.
Далее — обед в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату). У священного места попросим духов о благополучном путешествии. На турбазе «Сухой Ручей» произойдёт пересадка на транспорт высокой проходимости, который доставит нас до начала тропы.
После лёгкой разминки начнётся пешая часть маршрута (набор высоты 600 м, переход около 10-14 км). Вечером разобьём палаточный лагерь, дежурные приготовят ужин на костре.
Подъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопад
После завтрака соберём лагерь, продолжим путь по ущелью горной реки Эхе-Гер. Сегодня поднимемся на Шумакский перевал (2760 м), где откроются захватывающие виды. Здесь пройдёт привал и обед на берегу горного озера Ногон-Нур.
Во второй половине дня увидим Большой Шумакский водопад — один из самых впечатляющих на всём маршруте, его высота достигает 30 метров. К вечеру разобьём лагерь и поужинаем у костра.
За день: набор высоты 960 м, сброс 860 м, пешком около 14-15 км.
Долина Шумакских источников, отдых в радоновой ванне
Цель этого дня — долина Шумакских источников, куда доберёмся к середине дня (сброс высоты 300 м). В зависимости от наличия мест, размещение будет в свободном зимовье (деревянный дом с минимальными удобствами) или в палаточном лагере.
Далее последует первое знакомство с источниками и радоновая ванна — возможность восстановить мышцы после треккинга. Ужин — под звёздным небом долины.
День отдыха в горах
Сегодня — день восстановления и отдыха. Вы сможете прогуляться по долине, попробовать целебную минеральную воду, принять грязевые и минеральные ванны, отдохнуть у костра и послушать легенды о Шумаке. Питание в течение дня будет организовано на открытом воздухе — завтрак, обед и ужин.
Прогулка к священным столбам Хухейн-Хада и отдых в природных ваннах
После завтрака состоится экскурсия к священным столбам Хухейн-Хада. По местным поверьям, именно здесь обитает дух-хранитель Шумака, к которому обращаются с просьбами и желаниями. Место особенно почитаемо женщинами, мечтающими о ребёнке, а влюблённые пары оставляют подношения — игрушки, украшения, амулеты.
Вечером вы вновь сможете принять ванны у источников, затем — ужин и отдых.
Радиальный выход к водопадам, озёрам и на перевал Университетский
Этот день посвящён одному из самых живописных маршрутов долины. Отправимся в треккинг налегке к Мраморным водопадам, затем поднимемся на перевал Университетский, откуда откроется вид на Изумрудные озёра. Желающие смогут спуститься к водоёму и даже искупаться в ледяной горной воде — для самых смелых и закалённых.
День завершится возвращением в лагерь, ужином у костра и радоновой ванной для восстановления.
Свободный день в горах
Этот день вновь будет посвящён отдыху и восстановлению. Вы сможете принимать грязевые и минеральные ванны, выпить целебной воды. На поляне у леса пройдут волейбольные баталии между участниками — весёлое и активное завершение дня. Также пройдёт подготовка к возвращению обратно.
Спуск с гор
После завтрака начнётся обратный путь. По дороге будет организован обед, а вечером — установка палаточного лагеря и приготовление ужина на костре. День пройдёт в спокойном ритме, с возможностью подвести итоги и поделиться впечатлениями в кругу группы.
Буддийский дацан и возвращение в Иркутск
Финальный отрезок пешего маршрута завершится на точке, где нас встретит внедорожник «ЗИЛ». Далее пересядем в автобус и направимся в Иркутск. По дороге посетим буддийский дацан в п. Нилова Пустынь, где поблагодарим духов за благополучное путешествие.
Обед в кафе (за доплату). К вечеру прибудем в Иркутск.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|45 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Палатки и другое лагерное снаряжение
- Питание на пешеходной части маршрута и в лагере на Шумаке
- Все трансферы по программе
- Заброска продуктов на базу «Шумак»
- Костровое оборудование
- Купание в грязевых и минеральных ваннах
- Работа инструкторов-проводников
- Разрешение на посещение нацпарка
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
- Личное снаряжение (спальник и пенка-коврик)
- Дополнительное питание в кафе
- Страховка