Надеваем рюкзаки и в путь! В горы — к Шумакским источникам, одноимённому перевалу, 30-метровому водопаду и чистейшим озёрам! Мы окажемся в сердце Восточного Саяна, пройдём по заповедным тропам, поднимемся на

высоту 2760 метров, откуда восхитимся просторами и панорамами вершин. Дойдём до турбазы «Шумак», где проведём несколько дней, вдоволь накупаемся в радоновой и грязевой ваннах и сходим налегке к священным столбам и живописнейшим локациям. Вас ждёт походная романтика с ночёвками в палатках под звёздным небом, посиделками у костра и компанией единомышленников. Путешествие подходит для людей, имеющих опыт горных треккингов с рюкзаками и в хорошей физической форме.

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе с проживанием в палатках в полевых условиях. Поход проходит с рюкзаками в горах. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное ухудшение погоды. Полный список вещей вам пришлёт организатор. Рекомендуем оформить страховку.

Вам необходимо взять свой спальник, пенку-коврик (можно у нас в аренду). Палатки предоставляем.