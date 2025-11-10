Мои заказы

В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками

Отправиться в сердце Восточного Саяна, подняться на высоту 2760 метров и отдохнуть в источниках
Надеваем рюкзаки и в путь! В горы — к Шумакским источникам, одноимённому перевалу, 30-метровому водопаду и чистейшим озёрам! Мы окажемся в сердце Восточного Саяна, пройдём по заповедным тропам, поднимемся на
читать дальше

высоту 2760 метров, откуда восхитимся просторами и панорамами вершин.

Дойдём до турбазы «Шумак», где проведём несколько дней, вдоволь накупаемся в радоновой и грязевой ваннах и сходим налегке к священным столбам и живописнейшим локациям.

Вас ждёт походная романтика с ночёвками в палатках под звёздным небом, посиделками у костра и компанией единомышленников.

Путешествие подходит для людей, имеющих опыт горных треккингов с рюкзаками и в хорошей физической форме.

В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками
В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками
В горы Южной Сибири на Шумак: поход с рюкзаками и палатками
Ближайшие даты:
26
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вы выбрали активный отдых на природе с проживанием в палатках в полевых условиях. Поход проходит с рюкзаками в горах. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви, рассчитывать на возможное ухудшение погоды. Полный список вещей вам пришлёт организатор. Рекомендуем оформить страховку.

Вам необходимо взять свой спальник, пенку-коврик (можно у нас в аренду). Палатки предоставляем.

Программа тура по дням

1 день

Переезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костре

Встречаемся в Иркутске, после чего отправляемся в сторону Байкала. Первая остановка будет в посёлке Култук, где откроется первый вид на величественное озеро.

Далее — обед в кафе с блюдами бурятской кухни (за доплату). У священного места попросим духов о благополучном путешествии. На турбазе «Сухой Ручей» произойдёт пересадка на транспорт высокой проходимости, который доставит нас до начала тропы.

После лёгкой разминки начнётся пешая часть маршрута (набор высоты 600 м, переход около 10-14 км). Вечером разобьём палаточный лагерь, дежурные приготовят ужин на костре.

Переезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костреПереезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костреПереезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костреПереезд к старту пешего маршрута, первый переход и ужин на костре
2 день

Подъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопад

После завтрака соберём лагерь, продолжим путь по ущелью горной реки Эхе-Гер. Сегодня поднимемся на Шумакский перевал (2760 м), где откроются захватывающие виды. Здесь пройдёт привал и обед на берегу горного озера Ногон-Нур.

Во второй половине дня увидим Большой Шумакский водопад — один из самых впечатляющих на всём маршруте, его высота достигает 30 метров. К вечеру разобьём лагерь и поужинаем у костра.

За день: набор высоты 960 м, сброс 860 м, пешком около 14-15 км.

Подъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопадПодъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопадПодъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопадПодъём на перевал (2760 м), озеро Ногон-Нур, Большой Шумакский водопад
3 день

Долина Шумакских источников, отдых в радоновой ванне

Цель этого дня — долина Шумакских источников, куда доберёмся к середине дня (сброс высоты 300 м). В зависимости от наличия мест, размещение будет в свободном зимовье (деревянный дом с минимальными удобствами) или в палаточном лагере.

Далее последует первое знакомство с источниками и радоновая ванна — возможность восстановить мышцы после треккинга. Ужин — под звёздным небом долины.

Долина Шумакских источников, отдых в радоновой ваннеДолина Шумакских источников, отдых в радоновой ваннеДолина Шумакских источников, отдых в радоновой ваннеДолина Шумакских источников, отдых в радоновой ванне
4 день

День отдыха в горах

Сегодня — день восстановления и отдыха. Вы сможете прогуляться по долине, попробовать целебную минеральную воду, принять грязевые и минеральные ванны, отдохнуть у костра и послушать легенды о Шумаке. Питание в течение дня будет организовано на открытом воздухе — завтрак, обед и ужин.

День отдыха в горахДень отдыха в горах
5 день

Прогулка к священным столбам Хухейн-Хада и отдых в природных ваннах

После завтрака состоится экскурсия к священным столбам Хухейн-Хада. По местным поверьям, именно здесь обитает дух-хранитель Шумака, к которому обращаются с просьбами и желаниями. Место особенно почитаемо женщинами, мечтающими о ребёнке, а влюблённые пары оставляют подношения — игрушки, украшения, амулеты.

Вечером вы вновь сможете принять ванны у источников, затем — ужин и отдых.

Прогулка к священным столбам Хухейн-Хада и отдых в природных ваннахПрогулка к священным столбам Хухейн-Хада и отдых в природных ваннахПрогулка к священным столбам Хухейн-Хада и отдых в природных ваннах
6 день

Радиальный выход к водопадам, озёрам и на перевал Университетский

Этот день посвящён одному из самых живописных маршрутов долины. Отправимся в треккинг налегке к Мраморным водопадам, затем поднимемся на перевал Университетский, откуда откроется вид на Изумрудные озёра. Желающие смогут спуститься к водоёму и даже искупаться в ледяной горной воде — для самых смелых и закалённых.

День завершится возвращением в лагерь, ужином у костра и радоновой ванной для восстановления.

Радиальный выход к водопадам, озёрам и на перевал УниверситетскийРадиальный выход к водопадам, озёрам и на перевал УниверситетскийРадиальный выход к водопадам, озёрам и на перевал Университетский
7 день

Свободный день в горах

Этот день вновь будет посвящён отдыху и восстановлению. Вы сможете принимать грязевые и минеральные ванны, выпить целебной воды. На поляне у леса пройдут волейбольные баталии между участниками — весёлое и активное завершение дня. Также пройдёт подготовка к возвращению обратно.

Свободный день в горахСвободный день в горахСвободный день в горахСвободный день в горах
8 день

Спуск с гор

После завтрака начнётся обратный путь. По дороге будет организован обед, а вечером — установка палаточного лагеря и приготовление ужина на костре. День пройдёт в спокойном ритме, с возможностью подвести итоги и поделиться впечатлениями в кругу группы.

Спуск с горСпуск с горСпуск с горСпуск с гор
9 день

Буддийский дацан и возвращение в Иркутск

Финальный отрезок пешего маршрута завершится на точке, где нас встретит внедорожник «ЗИЛ». Далее пересядем в автобус и направимся в Иркутск. По дороге посетим буддийский дацан в п. Нилова Пустынь, где поблагодарим духов за благополучное путешествие.

Обед в кафе (за доплату). К вечеру прибудем в Иркутск.

Буддийский дацан и возвращение в ИркутскБуддийский дацан и возвращение в ИркутскБуддийский дацан и возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Палатки и другое лагерное снаряжение
  • Питание на пешеходной части маршрута и в лагере на Шумаке
  • Все трансферы по программе
  • Заброска продуктов на базу «Шумак»
  • Костровое оборудование
  • Купание в грязевых и минеральных ваннах
  • Работа инструкторов-проводников
  • Разрешение на посещение нацпарка
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Личное снаряжение (спальник и пенка-коврик)
  • Дополнительное питание в кафе
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск 8:00
Завершение: Иркутск 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Иван. Уже более 4 лет назад я организовал турклуб в Иркутске, с тех пор приобщаю людей к активному отдыху. У меня за плечами 10 стран, где я ходил
читать дальше

на яхте по Средиземному морю, колесил на мотоцикле по горным районам Средней Азии. Еще 20 лет назад я открыл для себя туризм, и хочу делиться с вами крутыми локациями. Моя задача — подарить вам моменты, которые вы не забудете никогда, и даже расскажете о них своим детям.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
На машине
4 дня
3 отзыва
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
30 апр в 08:00
18 июн в 08:00
38 500 ₽ за человека
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Пешая
12 дней
-
10%
3 отзыва
От сердца к сердцу. Треккинг, сплав и экскурсии
Начало: Г. Иркутск
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
94 140 ₽104 600 ₽ за человека
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Пешая
12 дней
Пеший поход на Шумак. Священные источники
Начало: Г. Иркутск
27 июн в 10:00
1 авг в 10:00
90 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска