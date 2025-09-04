Мои заказы

Спортивные туры – туры в Иркутске

Найдено 4 тура в категории «Спортивные туры» в Иркутске, цены от 27 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
На машине
4 дня
3 отзыва
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
4 сен в 09:00
27 600 ₽ за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Пешая
8 дней
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 08:00
50 000 ₽ за человека
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
На поезде
4 дня
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
20 фев в 08:00
33 500 ₽ за человека
Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
На машине
3 дня
Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Прокатиться на лодке по реке Снежной, дойти до первозданного Соболиного озера, полюбоваться Байкалом
Начало: Иркутск, 9:00
29 авг в 09:00
36 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Спортивные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
  2. Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
  3. Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
  4. Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тажеранские степи
  6. Озеро Байкал
  7. Тункинская долина
  8. Набережная
  9. Ангара
  10. Мыс Кобылья голова
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Спортивные туры" можно забронировать 4 тура от 27 600 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Спортивные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 27600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь