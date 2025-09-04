Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего о...
4 сен в 09:00
27 600 ₽ за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 08:00
50 000 ₽ за человека
Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
Покорить вершину, увидеть застывший Байкал и прокатиться по легендарной железной дороге
Начало: Иркутск, аэропорт, до 9:30
20 фев в 08:00
33 500 ₽ за человека
Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Прокатиться на лодке по реке Снежной, дойти до первозданного Соболиного озера, полюбоваться Байкалом
Начало: Иркутск, 9:00
29 авг в 09:00
36 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Спортивные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
- Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
- Восхождение на Пик Черского, катание на ледянках и мотосноубордах и экскурсия по КБЖД
- Скрытая жемчужина бурятских лесов: активный отдых с проживанием в палатках (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Иркутске в августе 2025
Сейчас в Иркутске в категории "Спортивные туры" можно забронировать 4 тура от 27 600 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2025 год по теме «Спортивные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 27600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь