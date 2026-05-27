Обувь.

В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года уже нельзя использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.

Верхняя одежда.

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Желательна защита от ветра!

Шапка и варежки.

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей.

Перчатки и варежки.

Начнем с того, что их нужно брать 2-3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобелье.

Для весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать летнее, легкое термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.

А также рекомендуем взять: Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце! Балаклаву (маску для лица); Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2); Налобный фонарик (и запасные батарейки); Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки; Купальные принадлежности (в том числе полотенце); Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания); Полис ОМС; Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300; Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше; Атрибуты для фотосессии (платья, купальник и тд).



Для фотонерповки! Обращаем внимание, что по возможности лучше брать всю одежду и снаряжение светлого или белого цвета, чтобы они не выделялись от маскировочного костюма.