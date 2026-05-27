Чтобы не потревожить обитателей Байкала, у нас приготовлены специальные
Программа тура по дням
Встреча. Этнопарк «Золотая Орда». Сахюрта. Пересадка на хивус. Хужир. шаманка
Сегодня вас ждет:
- знакомство с бурятскими традициями и ритуалами;
- объединяющий народы танец Ёхор;
- мастер-класс по приготовлению сочных бууз;
- любование весенними ландшафтами острова Ольхон;
- завораживающий закат у скалы Шаманка.
До 09:30 Встречаемся в аэропорту.
10:00 Отправляемся на Байкал, делаем остановку в пути у барисана, священного для бурятского шаманизма места.
12:00 Обедаем и смотрим программу в этнопарке «Золотая Орда».
16:30 Прибываем в посёлок Сахюрта, пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП), отправляемся по льду Малого Моря в посёлок Хужир.
17:30 Прибываем в посёлок Хужир, посещаем скалу Шаманка, едем в отель.
18:30 Заселяемся в отель.
19:30 Ужинаем самостоятельно.
Смотрим фильм о Байкале.
- Маршрут: г. Иркутск — п. Сахюрта — п. Хужир 260 км на микроавтобусе 40 км на судне на воздушной подушке (СВП).
- Транспорт: микроавтобус Toyota Hiace / аналог, судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог.
- Питание: обед в этнопарке «Золотая Орда».
В поисках нерпы. Пикник с байкальскими блюдами
Сегодня вас ждет:
- шанс встретить массовые лежбища нерпы в дикой природе;
- экскурсия по природным достопримечательностям этой части Байкала;
- мастер-класс по подлёдной рыбалке;
- дегустация таёжных деликатесов 5 Интеллектуальные игры о Байкале.
08:30 Завтракаем.
09:45 Выходим из отеля и отправляемся к берегу Байкала на автомобиле УАЗ.
10:00 Пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП), отправляемся на север Малого Моря на поиски нерп.
13:30 Устраиваем обед-пикник с традиционными байкальскими блюдами.
17:00 Возвращаемся в посёлок Хужир, едем в отель на автомобиле УАЗ.
19:00 Ужинаем самостоятельно.
Дегустируем байкальские деликатесы, общаемся, проводим интеллектуальные игры.
- Маршрут: п. Хужир — Малое Море — Большой Байкал — п. Хужир 100 км на судне на воздушной подушке (СВП).
- Транспорт: судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог.
- Питание: завтрак в отеле, обед-пикник (готовит гид), дегустация байкальских деликатесов.
Малое Море. Фотоохота на нерп. Буддистская Ступа Просветления
Сегодня вас ждет:
- исследование необитаемых островов Малого Моря;
- возможность загадать желание у буддистской Ступы Просветления;
- яркая фотоохота на нерп;
- чайная церемония с дегустацией и лекцией от наших гидов.
08:30 Завтракаем.
09:45 Выходим из отеля и отправляемся к берегу Байкала на автомобиле УАЗ.
10:00 Пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП).
Продолжаем исследовать Малое Море.
13:30 Возвращаемся в посёлок Хужир.
14:00 Обедаем.
15:00 Проводим свободное время, отдыхаем, можно прогуляться по Сарайскому пляжу.
19:00 Ужинаем самостоятельно.
Проводим чайную церемонию.
- Маршрут: п. Хужир — острова Малого Моря — п. Хужир 60 км на судне на воздушной подушке (СВП);
- Транспорт: судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог4
- Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане.
Поездка на хивусе через Ольхонсике ворота. Тажеранские степи
Сегодня вас ждет:
- возвращение на судне на воздушной подушке (СВП) на материк через узкий пролив Ольхонские ворота;
- поездка на внедорожниках по Тажеранским степям;
- яркий квест, который позволит узнать древние легенды Тажеран.
08:30 Завтракаем.
09:30 Пересаживаемся в автомобили, отправляемся к паромной переправе.
10:15-10:30 Переправляемся на судне на воздушной подушке (СВП) через пролив Ольхонские Ворота.
10:30 Пересаживаемся на внедорожники, отправляемся на экскурсию по Тажеранским степям.
13:30-14:30 Обедаем.
~17:30 Возвращаемся в Иркутск.
- Маршрут: п. Хужир — п. Сахюрта — Тажеранские степи — г. Иркутск 40 км на автомобиле УАЗ 2 км на судне на воздушной подушке (СВП) 280 км на внедорожниках;
- Транспорт: автомобиль УАЗ / аналог, судно на воздушной подушке (СВП), внедорожники;
- Питание: завтрак в отеле, обед в кафе бурятской кухни.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
|Группа 8 чел.
|152 900
|Группа 6 чел.
|183 500
|Группа 4 чел.
|223 400
|Группа 2 чел.
|365 800
Варианты проживания
Отель «BaikalWood Hotel&Spa»
«BaikalWood Hotel&Spa» — загородный отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров с панорамным видом на озеро, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане Сибирской кухни: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Также в отеле имеется Лаунж бар «Сарай». К услугам гостей: горячая купель под открытым небом, банный комплекс и Спа, летний бассейн с подогревом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в отеле, номера категории Делюкс, двухместное размещение (3 ночи)
- Услуги аттестованного гида по Байкалу (4 дня)
- Фрахт судна на воздушной подушке (СВП) по программе
- Мастер-класс по подледной рыбалке
- Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
- Чайная церемония
- Аренда внедорожников по маршруту п. Сахюрта - Тажеранские степи - г. Иркутск (посадка по 3-4 человека)
- Аренда маскировочных костюмов
- Встреча в аэропорту
- Питание по программе
- Трансферы по программе
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Размещение в Иркутске в 4й день (после тура)
- Трансфер в аэропорт в день отъезда
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Обувь.
В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года уже нельзя использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.
- Верхняя одежда.
Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Желательна защита от ветра!
- Шапка и варежки.
Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей.
- Перчатки и варежки.
Начнем с того, что их нужно брать 2-3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.
- Термобелье.
- А также рекомендуем взять:
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
- Балаклаву (маску для лица);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Налобный фонарик (и запасные батарейки);
- Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
- Купальные принадлежности (в том числе полотенце);
- Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- Полис ОМС;
- Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300;
- Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше;
- Атрибуты для фотосессии (платья, купальник и тд).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Микроавтобусы:
- удобные сидения;
- вежливый водитель;
- бБезопасное вождение;
- комфортный климат-контроль;
- чистый салон;
- питьевая вода каждому пассажиру;
- приятная музыка;
- остановки по запросу;
- вместимость 11 пассажиров.
Судно на воздушной подушке (СВП):
- опытный капитан;
- вместимость 9 пассажиров;
Автомобиль УАЗ / аналог:
- легендарный УАЗ, созданный специально для ольхонских дорог;
- неприхотливый российский внедорожник «Нет Ольхона без "Буханки"» — говорят местные;
- комфортный и просторный салон;
- за рулём — коренные ольхонцы со знанием секретных троп • Сдержанный дизайн, который гармонирует с природой Байкала;
- вместимость 8 пассажиров.
Внедорожники:
- удобные сидения;
- безопасное вождение;
- комфортный климат-контроль;
- чистый салон;
- питьевая вода каждому пассажиру;
- приятная музыка;
- вместимость 4 пассажира.