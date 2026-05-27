Весна, нерпа и Байкал. Индивидуальный тур

Мы много лет наблюдаем нерпу в разных частях Байкала и выбрали для вас маршрут по следам любимых локаций этого милого байкальского тюленя.

Чтобы не потревожить обитателей Байкала, у нас приготовлены специальные
маскировочные костюмы для увлекательной фотоохоты.

Чем ещё интересна весенняя экспедиция? Весна на Байкале обычно тихая и теплая, но это не самый популярный сезон, а значит вы сможете в тишине прогуляться по берегу, побыть наедине с озером, посмотреть главные достопримечательности.

Вас ждёт культурно-исторический интерактив на протяжении всего пути: погружение в бурятскую культуру, участие в чайной церемонии, увлекательный квест по Тажеранским степям. Тур проводится под индивидуальный запрос для групп от 2 до 8 человек. В благоприятный период, чтобы застать нерпу с 15 по 30 апреля. Оставьте заявку, чтобы узнать какое количество человек в группе на данный момент.

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Этнопарк «Золотая Орда». Сахюрта. Пересадка на хивус. Хужир. шаманка

Сегодня вас ждет:

  • знакомство с бурятскими традициями и ритуалами;
  • объединяющий народы танец Ёхор;
  • мастер-класс по приготовлению сочных бууз;
  • любование весенними ландшафтами острова Ольхон;
  • завораживающий закат у скалы Шаманка.

До 09:30 Встречаемся в аэропорту.

10:00 Отправляемся на Байкал, делаем остановку в пути у барисана, священного для бурятского шаманизма места.

12:00 Обедаем и смотрим программу в этнопарке «Золотая Орда».

16:30 Прибываем в посёлок Сахюрта, пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП), отправляемся по льду Малого Моря в посёлок Хужир.

17:30 Прибываем в посёлок Хужир, посещаем скалу Шаманка, едем в отель.

18:30 Заселяемся в отель.

19:30 Ужинаем самостоятельно.

Смотрим фильм о Байкале.

  • Маршрут: г. Иркутск — п. Сахюрта — п. Хужир 260 км на микроавтобусе 40 км на судне на воздушной подушке (СВП).
  • Транспорт: микроавтобус Toyota Hiace / аналог, судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог.
  • Питание: обед в этнопарке «Золотая Орда».
2 день

В поисках нерпы. Пикник с байкальскими блюдами

Сегодня вас ждет:

  • шанс встретить массовые лежбища нерпы в дикой природе;
  • экскурсия по природным достопримечательностям этой части Байкала;
  • мастер-класс по подлёдной рыбалке;
  • дегустация таёжных деликатесов 5 Интеллектуальные игры о Байкале.

08:30 Завтракаем.

09:45 Выходим из отеля и отправляемся к берегу Байкала на автомобиле УАЗ.

10:00 Пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП), отправляемся на север Малого Моря на поиски нерп.

13:30 Устраиваем обед-пикник с традиционными байкальскими блюдами.

17:00 Возвращаемся в посёлок Хужир, едем в отель на автомобиле УАЗ.

19:00 Ужинаем самостоятельно.

Дегустируем байкальские деликатесы, общаемся, проводим интеллектуальные игры.

  • Маршрут: п. Хужир — Малое Море — Большой Байкал — п. Хужир 100 км на судне на воздушной подушке (СВП).
  • Транспорт: судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог.
  • Питание: завтрак в отеле, обед-пикник (готовит гид), дегустация байкальских деликатесов.
3 день

Малое Море. Фотоохота на нерп. Буддистская Ступа Просветления

Сегодня вас ждет:

  • исследование необитаемых островов Малого Моря;
  • возможность загадать желание у буддистской Ступы Просветления;
  • яркая фотоохота на нерп;
  • чайная церемония с дегустацией и лекцией от наших гидов.

08:30 Завтракаем.

09:45 Выходим из отеля и отправляемся к берегу Байкала на автомобиле УАЗ.

10:00 Пересаживаемся в судно на воздушной подушке (СВП).

Продолжаем исследовать Малое Море.

13:30 Возвращаемся в посёлок Хужир.

14:00 Обедаем.

15:00 Проводим свободное время, отдыхаем, можно прогуляться по Сарайскому пляжу.

19:00 Ужинаем самостоятельно.

Проводим чайную церемонию.

  • Маршрут: п. Хужир — острова Малого Моря — п. Хужир 60 км на судне на воздушной подушке (СВП);
  • Транспорт: судно на воздушной подушке (СВП), автомобиль УАЗ / аналог4
  • Питание: завтрак в отеле, обед в ресторане.
4 день

Поездка на хивусе через Ольхонсике ворота. Тажеранские степи

Сегодня вас ждет:

  • возвращение на судне на воздушной подушке (СВП) на материк через узкий пролив Ольхонские ворота;
  • поездка на внедорожниках по Тажеранским степям;
  • яркий квест, который позволит узнать древние легенды Тажеран.

08:30 Завтракаем.

09:30 Пересаживаемся в автомобили, отправляемся к паромной переправе.

10:15-10:30 Переправляемся на судне на воздушной подушке (СВП) через пролив Ольхонские Ворота.

10:30 Пересаживаемся на внедорожники, отправляемся на экскурсию по Тажеранским степям.

13:30-14:30 Обедаем.

~17:30 Возвращаемся в Иркутск.

  • Маршрут: п. Хужир — п. Сахюрта — Тажеранские степи — г. Иркутск 40 км на автомобиле УАЗ 2 км на судне на воздушной подушке (СВП) 280 км на внедорожниках;
  • Транспорт: автомобиль УАЗ / аналог, судно на воздушной подушке (СВП), внедорожники;
  • Питание: завтрак в отеле, обед в кафе бурятской кухни.
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

Группа 8 чел. 152 900
Группа 6 чел. 183 500
Группа 4 чел. 223 400
Группа 2 чел. 365 800

Варианты проживания

Отель «BaikalWood Hotel&Spa»

3 ночи

«BaikalWood Hotel&Spa» — загородный отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров с панорамным видом на озеро, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.

Заказать обед гости могут в ресторане Сибирской кухни: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Также в отеле имеется Лаунж бар «Сарай». К услугам гостей: горячая купель под открытым небом, банный комплекс и Спа, летний бассейн с подогревом.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в отеле, номера категории Делюкс, двухместное размещение (3 ночи)
  • Услуги аттестованного гида по Байкалу (4 дня)
  • Фрахт судна на воздушной подушке (СВП) по программе
  • Мастер-класс по подледной рыбалке
  • Фольклорная программа в этнопарке «Золотая Орда»
  • Чайная церемония
  • Аренда внедорожников по маршруту п. Сахюрта - Тажеранские степи - г. Иркутск (посадка по 3-4 человека)
  • Аренда маскировочных костюмов
  • Встреча в аэропорту
  • Питание по программе
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске в 4й день (после тура)
  • Трансфер в аэропорт в день отъезда
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Обувь.

В первую очередь обувь должна быть теплой и непромокаемой. Подойдут трекинговые ботинки, утепленные сапоги. Валенки, унты в это время года уже нельзя использовать, т. к. они быстро промокают и долго сохнут.

  • Верхняя одежда.

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Желательна защита от ветра!

  • Шапка и варежки.

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей.

  • Перчатки и варежки.

Начнем с того, что их нужно брать 2-3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

  • Термобелье.
Для весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать летнее, легкое термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask.
  • А также рекомендуем взять:
    • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце!
    • Балаклаву (маску для лица);
    • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
    • Налобный фонарик (и запасные батарейки);
    • Треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
    • Купальные принадлежности (в том числе полотенце);
    • Личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
    • Полис ОМС;
    • Фото - и видеоаппаратуру. Для съемки нерп нужны телеобъективы! С Фокусным расстоянием не менее 300;
    • Если у вас есть бинокль или подзорная труба – смело берите. У нас будут «общественные» бинокли, но личный всегда лучше;
    • Атрибуты для фотосессии (платья, купальник и тд).
Для фотонерповки! Обращаем внимание, что по возможности лучше брать всю одежду и снаряжение светлого или белого цвета, чтобы они не выделялись от маскировочного костюма.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Микроавтобусы:

  • удобные сидения;
  • вежливый водитель;
  • бБезопасное вождение;
  • комфортный климат-контроль;
  • чистый салон;
  • питьевая вода каждому пассажиру;
  • приятная музыка;
  • остановки по запросу;
  • вместимость 11 пассажиров.

Судно на воздушной подушке (СВП):

  • опытный капитан;
  • вместимость 9 пассажиров;

Автомобиль УАЗ / аналог:

  • легендарный УАЗ, созданный специально для ольхонских дорог;
  • неприхотливый российский внедорожник «Нет Ольхона без "Буханки"» — говорят местные;
  • комфортный и просторный салон;
  • за рулём — коренные ольхонцы со знанием секретных троп • Сдержанный дизайн, который гармонирует с природой Байкала;
  • вместимость 8 пассажиров.

Внедорожники:

  • удобные сидения;
  • безопасное вождение;
  • комфортный климат-контроль;
  • чистый салон;
  • питьевая вода каждому пассажиру;
  • приятная музыка;
  • вместимость 4 пассажира.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

