Знакомство с горным Аршаном. Зимний или весенний тур

Знакомство с горным Аршаном
Просторы Тункинской долины откроются перед нами во всей красе! Мы будем любоваться пиками Восточных Саян и Хамар-Дабана, попробуем бурятскую кухню и оздоровимся кристально чистым воздухом, который наполнен горной свежестью и ароматом хвои.
5
3 отзыва
Знакомство с горным Аршаном. Зимний или весенний тур
Знакомство с горным Аршаном. Зимний или весенний тур
Знакомство с горным Аршаном. Зимний или весенний тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Аршан

Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Размещение в гостинице.

Питание: не включено.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
2 день

Экскурсия по святыням трех религий

Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.

Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Экскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религийЭкскурсия по святыням трех религий
3 день

Свободный день в Аршане

Свободный день в Аршане.

Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.

Свободный день в АршанеСвободный день в АршанеСвободный день в АршанеСвободный день в Аршане
4 день

Аршан - Иркутск

Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты проведения:

РазмещениеХостелЭкономСтандарт
Датыобычныепраздничныеобычныепраздничныеобычныепраздничные
Двухместное63 90066 20058 00059 10058 10061 200
Доплата за одноместное--5 3006 0006 0007 500
  • Хостел: Аршан — Марьина Роща — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
  • Эконом: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Стандарт: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Марьина роща»

3 ночи

Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.

На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:

  • русская баня;
  • детская площадка;
  • столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
  • летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Гостиница «Марьина роща»Гостиница «Марьина роща»Гостиница «Марьина роща»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 2-4: завтрак
  • День 2-4: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Аршандень 2: Аршан - Нилов Пустынь - Аршандень 4: Аршан - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Аршан
  • День 2: Аршан - Нилов Пустынь - Аршан
  • День 4: Аршан - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: посещение православного храмадень 2: посещение шаманского святого местадень 2: посещение буддистского дацана
  • День 2: посещение православного храма
  • День 2: посещение шаманского святого места
  • День 2: посещение буддистского дацана
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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