Программа тура по дням
Иркутск - Аршан
Встреча в Иркутске и отправление в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Размещение в гостинице.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия по святыням трех религий
Экскурсия по святым местам, объединяющим три религии.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддийского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Аршане
Свободный день в Аршане.
Возможность прогуляться по Аршану и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Аршан - Иркутск
Отправление из Аршана, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты проведения:
|Размещение
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|Даты
|обычные
|праздничные
|обычные
|праздничные
|обычные
|праздничные
|Двухместное
|63 900
|66 200
|58 000
|59 100
|58 100
|61 200
|Доплата за одноместное
|-
|-
|5 300
|6 000
|6 000
|7 500
- Хостел: Аршан — Марьина Роща — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории);
- Эконом: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства на этаже);
- Стандарт: Аршан — Марьина Роща — 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Марьина роща»
Усадьба «Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, бесплатный Wi-Fi.
На территории расположен целый комплекс для развлечения и отдыха гостей:
- русская баня;
- детская площадка;
- столовая и площадка для пикников с открытыми беседками;
- летний пруд с декоративными рыбками и цветущими лотосами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 2-4: завтрак
- День 2-4: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Аршандень 2: Аршан - Нилов Пустынь - Аршандень 4: Аршан - Иркутск
- День 1: Иркутск - Аршан
- День 2: Аршан - Нилов Пустынь - Аршан
- День 4: Аршан - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение православного храмадень 2: посещение шаманского святого местадень 2: посещение буддистского дацана
- День 2: посещение православного храма
- День 2: посещение шаманского святого места
- День 2: посещение буддистского дацана
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги, не указанные в программе
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
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