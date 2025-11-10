Рекомендуемые вещи: удобная обувь и тёплые носки, тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка, шапка или другой головной убор, купальные принадлежности (летом), солнцезащитные очки, крем.
Питание. Включены 2 завтрака. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковое авто класса «стандарт» или микроавтобус.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Минимальный. Большая часть проходит на автомобиле. В программе есть недлительные лёгкие прогулки.
Тур можно провести только для вашей компании в любые удобные даты.
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска в Аршан
В первой половине дня состоится встреча в Иркутске, после чего мы отправимся в сторону Тункинской долины, к подножию Саян — в бурятский посёлок Аршан.
По прибытии разместимся в гостинице. Оставшуюся часть дня можно будет посвятить самостоятельным прогулкам. Желающие смогут пройтись по экотропе к водопаду, попробовать воду из минеральных источников, а также посетить местный рынок с травами, чаями и сувенирами.
Питание в этот день не предусмотрено. Продолжительность переезда — около 3 часов.
2 день
Сакральные места Бурятии
Сегодня пройдёт экскурсия по сакральным местам, связанным с 3 духовными традициями региона. Вы посетите православную церковь, священное место у шаманского дерева и буддийский дацан — действующий храм с молитвенными барабанами и традиционной архитектурой. Это путешествие позволит почувствовать многоконфессиональную атмосферу Аршана.
После экскурсии вернёмся в гостиницу. При желании, за дополнительную плату и при достаточном количестве желающих, можно будет съездить на горячие источники и искупаться.
В этот день включён завтрак. Экскурсионная программа займёт около 6 часов.
3 день
Возвращение в Иркутск
После завтрака отправимся в обратный путь из Аршана в Иркутск. Дорога займёт ориентировочно 3 часа.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака
Все переезды по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Остальное питание
1-местное размещение - доплата 3500-5000 ₽ за тур (зависит от выбранного варианта: "эконом" или "стандарт")
Дополнительные развлечения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 9:00-13:00
Завершение: Иркутск, 14:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!