В первой половине дня состоится встреча в Иркутске, после чего мы отправимся в сторону Тункинской долины, к подножию Саян — в бурятский посёлок Аршан.

По прибытии разместимся в гостинице. Оставшуюся часть дня можно будет посвятить самостоятельным прогулкам. Желающие смогут пройтись по экотропе к водопаду, попробовать воду из минеральных источников, а также посетить местный рынок с травами, чаями и сувенирами.

Питание в этот день не предусмотрено. Продолжительность переезда — около 3 часов.