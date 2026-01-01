Роскошный гастротур на Байкал: сибирская и бурятская кухня, мастер-классы и дегустация с сомелье
Отведать байкальской рыбки, научиться готовить буузы и насладиться изысканными блюдами от шефов
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:30
«Мы организуем для вас барбекю-вечер — это настоящая церемония с авторскими напитками, ароматным мясом и десертом от шефа»
22 июн в 08:00
13 июл в 08:00
147 000 ₽ за человека
Морозный Байкал только для вас: Листвянка, Ольхон и ледовая станция в индивидуальном туре
Развлечься во время зимних забав, поучаствовать в мастер-классе в кузнице и покататься на хивусе
Начало: Иркутск, 10:00
«Вечером прибудем в Хужир на острове Ольхон, где разместимся в тёплых номерах и попробуем местные блюда на ужин»
11 фев в 10:00
17 фев в 10:00
125 000 ₽ за человека
Байкальская феерия: тур в мини-группе с мастер-классом, этнопрограммой и зимними забавами
Покататься на упряжках с хаски, сделать обережную куклу, увидеть Ольхон и Огой
Начало: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, 9:00
21 фев в 09:00
28 фев в 09:00
114 900 ₽ за человека
Степи бурятские, сторона байкальская: Ольхон, мрамор, туманные склоны и мастер-класс (индивидуально)
Научиться лепить буузы, встретиться с шаманом, отдохнуть на берегу залива Загли и побывать в юрте
Начало: Иркутск, заберём вас от вашего отеля, 7:30-9:30
«Пообедаем в кафе национальной кухни при дацане (по желанию)»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
58 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экстрим-экспедиция на лодке вокруг Ольхона и рыбалка на Байкале только для вас
Поймать хариуса и приготовить из него ужин и увидеть знаковые байкальские локации
Начало: Ваш отель/аэропорт в Иркутске, 06:00
«В полевую кухню входят уха и сагудай из пойманной вами рыбы, суп-шулюм, салаты, закуски, оригинальные блюда от гида»
1 июл в 08:00
8 июл в 08:00
400 000 ₽ за человека
Треккинг по льду Байкала в компании маламутов и лайки
Путешествовать с ездовыми собаками, ночевать в палатке с печкой и готовить на костре
Начало: Иркутск, точное место и время встречи - по договор...
1 мар в 08:00
50 000 ₽ за человека
