По Золотому кольцу зимой
Здесь проходит и наш железнодорожный круиз по древнейшим русским городам, являющимся культурными и историческими центрами России.
Эти города хранят множество уникальных памятников и мы предлагаем вам познакомиться с ними в этом путешествии!
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Отправление
Самостоятельная посадка в туристический поезд №926/925 (номера вагона и места будут указаны в ваучере).
23:30 Отправление туристического поезда №926/925 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Ярославль и Иваново. Архитектура, экскурсии, мастер-классы, дегустация
Завтрак в поезде.
07:25 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Ярославля.
07:45 Встреча с гидом, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия по Ярославлю. На набережных, площадях и бульварах города сохранились многочисленные памятники разных эпох: храмы XVI-XVIII вв., остатки старых городских укреплений, жилая застройка в стиле модерн.
Вы полюбуетесь Ярославскими храмами, построенными 400 лет назад в стиле «Ярославского узорочья» – богато декорированными, нарядными, весёлыми. Увидите Волжскую набережную Ярославля, украшенную беседками-ротондами, и памятники Ярославля: князю Ярославу и Фёдору Волкову, библейской Троице и ярославскому медведю.
Вы прогуляетесь по Волжской набережной, которая считается едва ли не самой красивой среди всех набережных городов России, и увидите знаменитую Стрелку – место встречи двух рек Волги и Которосли.
Познакомитесь с богатой храмовой архитектурой, с первым русским драматическим театром им. Ф. Волкова, зайдете в построенный к Тысячелетию кафедральный Успенский собор.
Вы прогуляетесь к месту основания города – «Рубленому городу» и узнаете легенду о том, как князь Ярослав Мудрый заложил город.
В ходе экскурсии вы сделаете памятные фотографии с тысячерублёвой купюрой на фоне изображённых на ней объектов.
Осмотрите Церковь Ильи Пророка – выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи.
В Ярославском музее-заповеднике вы посетите единственный в России Музей «Слово о полку Игореве», познакомитесь с процессом создания рукописной и печатной книги на Руси.
А на интерактивной программе «Урок в древнерусской школе» вы сами попробуете построить книгу, узнаете секрет приготовления чернил и выполните задание писалами на церах.
На мастер-классе «Напечатай гравюру сам» вы узнаете об основных техниках печатной графики, а также сможете сделать собственный оттиск на старинном позолотном прессе XIX века на память.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал г. Ярославля.
13:15 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Иваново.
Отдых в поезде.
15:30 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Иванова.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Экскурсия по историко-краеведческому музею имени Д. Г. Бурылина.
В собрании музея с исключительной полнотой и в лучших образцах представлены уникальные коллекции «редкостей и древностей», собранные его основателем Дмитрием Геннадьевичем Бурылиным – известным иваново-вознесенским меценатом, коллекционером, просветителем.
В музее вы найдете: более 780 тысяч музейных предметов от античности до современности; антиквариат, фарфор, живопись, нумизматика, оружие, книги, предметы декоративно-прикладного искусства, уникальные астрономические часы, а также высокие потолки и изящные лестницы, расписные витражи и лепные своды самого здания музея.
Экскурсия в музей ивановского ситца – уникальный музей, что хранит традиции декоративно-прикладного искусства Ивановского края.
Вы увидите: манерные книги XIX века, различные техники нанесения рисунка от ручной набойки до машинной печати, коллекцию тканей с историей в 300 лет, узнаете о самых известных ситцевых магнатах города Иваново и их роли в мировой ткацкой истории.
Посещение Музея сыра с дегустацией – здесь можно попробовать легендарные сорта и абсолютно новые вкусы сыра.
Посещение Площади Революции с экскурсией об основании города Иваново.
Сейчас главная площадь города, когда-то она хранит множество тайн и секретов.
Но необычна не только сама площадь, но и здания – памятники архитектуры, которые ее окружают.
Ужин в кафе города.
Свободное время для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Посещение магазина продуктов от местных производителей.
Здесь можно купить сыры, колбасы и кондитерские изделия, а также приобрести свежий квас и пиво.
Трансфер на ж/д вокзал г. Иванова.
Экскурсия по железнодорожному вокзалу – единственному в России вокзалу в стиле конструктивизма.
Архитекторы и историки восстановили фасад здания, максимально приблизив его к историческому виду.
Особенный колорит вокзалу придает деревянная мебель, настоящий ткацкий станок – символ ивановской текстильной промышленности, оригинальные фонари над кассами, большие стеклянные и круглые окна, узор на колоннах с агитационного ивановского текстиля 20-30-х и многое другое.
Посадка в поезд с 21:30.
22:20 Отправление туристического поезда №926/925 в г. Владимир.
Владимир и Суздаль. Экскурсии, соборы и церкви, Суздальский кремль
Завтрак в поезде.
07:38 Прибытие туристического поезда №926/925 на ж/д вокзал г. Владимира.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Трансфер в г. Суздаль – один древнейших городов Руси, достигший вершины своего могущества во времена правления Юрия Долгорукого.
Именно Долгорукий превратит Суздаль в стольный град и заложит для охраны подступов к своему любимому детищу несколько городов, среди которых, кстати, будет и Москва.
Во время обзорной экскурсии вы посетите одну из суздальских архитектурных жемчужин и уникальная святыня города – Спасо-Евфимьев монастырь, насладитесь колокольным звоном.
Также полюбуетесь ансамблем Суздальского кремля – самой древней достопримечательностью Суздаля, ведь его строительство начато еще в X веке.
Вы увидите древнейший Рождественский собор, древние Архиерейские палаты, деревянную Никольскую церковь, Успенскую церковь и Христорождественскую церковь. Неповторимый шедевр русского зодчества, в котором вы побываете – грандиозная бесстолпная Крестовая палата – это подлинное архитектурное диво, возведенное в конце XVIII века, и главная достопримечательность суздальского кремля, ведь здесь хранятся сокровища окрестных монастырей и церквей.
Обед в кафе города.
Трансфер в г. Владимир.
Обзорная экскурсия по городу познакомит вас с этим удивительным городом, некогда крупнейшей столицей Северо-Восточной Руси.
Вы познакомитесь с достопримечательностями г. Владимира – всемирно признанными шедеврами древнерусского зодчества.
И, конечно же, вы познакомитесь с одним из старейших русских храмов, шедевром белокаменного зодчества – Успенским собором Владимира.
Возведенный князем Андреем Боголюбским в 1158-1160 гг., Успенский собор был долгое время главным храмом всей Русской земли.
В этом соборе венчались на великое княжение московские и владимирские князья вплоть до Ивана III (среди них А. Невский, Д. Донской, И. Калита).
Под сводами собора хранилась главная русская святыня – Владимирская икона Богоматери.
В соборе сохранился древнейший русский некрополь – более 40 захоронений владимирского великокняжеского рода и владимирских архиереев.
В 1408 году, после нападения монголо-татар и почти полной утраты собора, его восстановлением занимались знаменитые иконописцы – Андрей Рублев и Даниил Черный. Золотые ворота во Владимире закрыты на реставрацию.
Работы должны завершиться к концу 2025 года.
Трансфер на ж/д вокзал г. Владимира.
19:15 Отправление туристического поезда в г. Москву.
23:30 Прибытие туристического поезда №926/925 на Ярославский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Категория
|Четырехместное купе
|СВ
СВ
Одноместное размещение
|Люкс
Люкс
Одноместное размещение
|Для взрослых
|25 800
|32 550
|51 600
|40 000
|63 000
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|25 700
|32 450
|-
|37 900
|-
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без места)
|12 650
|12 650
|-
|12 650
|-
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски).
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне — 18.
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка + паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне — 36.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Страховка
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 11 300 руб
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая должна быть физподготовка?
На некоторых маршрутах для полноты впечатлений возможны подъёмы на высоты, длительные пешие перемещения и нахождение на свежем воздухе. В таких ситуациях от туристов могут потребоваться определённые физические усилия.
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на большие высоты не рекомендуется.
Какой должна быть одежда в туре?
Нужна удобная и соответствующая погоде и рельефу местности надёжная обувь и одежда.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…