12 часов
Мини-группа
до 5 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3 400₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом
3 ноя в 08:00
4 ноя в 08:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
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