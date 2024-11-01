Найдено 3 экскурсии в категории « Подземные » в Избербаше, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 12 часов Мини-группа до 5 чел. Гуниб и Салтинский подземный водопад из Избербаша Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета 3 400 ₽ за человека 13 часов Индивидуальная до 7 чел. Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад» Начало: По желанию туриста Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 от 11 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 10 часов Индивидуальная до 3 чел. Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом 14 700 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Избербаша

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