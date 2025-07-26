Сопровождал нас экскурсовод-водитель Валид Комфортная машина, водитель дружелюбный и внимательный. Маршрут экскурсии по красивым местам, обед был шикарный с радужной форелью 🤤😌 Нам показали горы, пещеру, каньон, покатали на лодке 😍 Я в восторге.

В Василькова

Экскурсию вел отличный гид - Шамиль.

Очень позитивный, отзывчивый и интересный человек, рассказал много новой для нас и увлекательной информации.

Водитель - мастер своего дела, вел микроавтобус очень внимательно, не дёргал.

Поездкой очень довольны, рекомендуем эту экскурсию в сопровождении этих профессиональных сотрудников!