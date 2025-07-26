-
45%
Групповая
до 15 чел.
В трендеПоездка на Сулакский каньон
Откройте для себя величие Сулакского каньона! Прогулка на катере, смотровая площадка и возможность попробовать форель на углях
Начало: На ул. Маяковского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
4 авг в 08:00
2750 ₽
5000 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон: драйв и скорость
Путешествие для ценителей экстрима: джип-тур, катер и зиплайн. Ощутите драйв и наслаждайтесь захватывающими видами каньона
5 авг в 08:30
6 авг в 08:30
15 300 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
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5%
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша обещает захватывающие виды и уникальные впечатления. Узнайте больше о природе и культуре Дагестана
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
4 авг в 07:00
3895 ₽
4100 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККалинина26 июля 2025Сопровождал нас экскурсовод-водитель Валид
Комфортная машина, водитель дружелюбный и внимательный.
Маршрут экскурсии по красивым местам, обед был шикарный с радужной форелью 🤤😌
Нам показали горы, пещеру, каньон, покатали на лодке 😍
Я в восторге.
- ВВасилькова22 июля 2025Экскурсию вел отличный гид - Шамиль.
Очень позитивный, отзывчивый и интересный человек, рассказал много новой для нас и увлекательной информации.
Водитель - мастер своего дела, вел микроавтобус очень внимательно, не дёргал.
Поездкой очень довольны, рекомендуем эту экскурсию в сопровождении этих профессиональных сотрудников!
- ННаталья8 июля 2025Спасибо за организацию тура, все понравилось, гид, водитель, природа. Однозначно рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Скидки»
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