Гоор и Кахиб - мир древних башен и руин (из Избербаша)

К заброшенным аулам, величественным скалам и средневековому зодчеству
Едем знакомиться с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! На нашем пути — скальные выступы с живописными видами, древние христианские храмы и оборонительные башни, село Гоор, где до сих пор чтут традиции предков, и призрачный аул Старый Кахиб. Вы увидите всю эту красоту — а мы расскажем истории о ней.
Описание экскурсии

Гоцатлинское водохранилище, что находится в красивом уголке вдоль дороги к Гоору. Оно — самое молодое из всех резервуаров региона.

Аул Кахиб — одно из древнейших селений Дагестана, где до сих пор живут люди и занимаются традиционными ремёслами. Есть и заброшенная часть — отправимся туда.

Гоор — село, знаменитое скальными выступами. Легендарный Язык тролля — здесь. С высоты вы полюбуетесь невероятными пейзажами и парящими орлами.

Датунский храм — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.

Мы расскажем:

  • о гордых горцах и тех, кто сегодня живёт в аулах, окружённых неприступными стенами гор
  • быте, грузинском наследии особенностях местности
  • памятниках средневекового зодчества
  • прошлом и настоящем этих земель

А ещё будет сытный обед из блюд национальной кухни.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Избербаша
10:30 — Гоцатлинское водохранилище
11:30 — Старый Кахиб
13:15 — Старый Гоор
13:30 — выступ Лицо горянки
13:40 — выступ Язык тролля
14:20 — обед
16:10 — Датунский храм
19:45 — возвращение в Избербаш

Организационные детали

  • Обед включён в стоимость
  • Дополнительно оплачивается джиппинг — от 400 ₽ за чел.
  • Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет)
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У южного выезда из города
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 8850 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!

Входит в следующие категории Избербаша

