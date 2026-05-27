Едем знакомиться с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! На нашем пути — скальные выступы с живописными видами, древние христианские храмы и оборонительные башни, село Гоор, где до сих пор чтут традиции предков, и призрачный аул Старый Кахиб. Вы увидите всю эту красоту — а мы расскажем истории о ней.

Описание экскурсии

Гоцатлинское водохранилище, что находится в красивом уголке вдоль дороги к Гоору. Оно — самое молодое из всех резервуаров региона.

Аул Кахиб — одно из древнейших селений Дагестана, где до сих пор живут люди и занимаются традиционными ремёслами. Есть и заброшенная часть — отправимся туда.

Гоор — село, знаменитое скальными выступами. Легендарный Язык тролля — здесь. С высоты вы полюбуетесь невероятными пейзажами и парящими орлами.

Датунский храм — свидетель доисламского периода истории нашей республики и образец средневекового христианского зодчества.

Мы расскажем:

о гордых горцах и тех, кто сегодня живёт в аулах, окружённых неприступными стенами гор

быте, грузинском наследии особенностях местности

памятниках средневекового зодчества

прошлом и настоящем этих земель

А ещё будет сытный обед из блюд национальной кухни.

Примерный тайминг

8:00 — выезд из Избербаша

10:30 — Гоцатлинское водохранилище

11:30 — Старый Кахиб

13:15 — Старый Гоор

13:30 — выступ Лицо горянки

13:40 — выступ Язык тролля

14:20 — обед

16:10 — Датунский храм

19:45 — возвращение в Избербаш

Организационные детали