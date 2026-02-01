Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Избербаша
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На улице Буйнакского
«форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:15
Завтра в 07:15
6 фев в 07:15
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша
Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед
Начало: На ул. ул. Буйнакского
Расписание: в пятницу в 07:15
6 фев в 07:15
13 фев в 07:15
4200 ₽ за человека
