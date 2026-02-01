Найдено 3 экскурсии в категории « С обедом » в Избербаше, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе На катере 12 часов Водная прогулка Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Избербаша Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве Начало: На улице Буйнакского «форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:15 6000 ₽ за человека На машине 12 часов Групповая до 18 чел. Неизведанный Дагестан: путешествие по Хунзаху - из Избербаша Водопады, Каменная чаша, урбеч на фабрике и вкусный национальный обед Начало: На ул. ул. Буйнакского Расписание: в пятницу в 07:15 4200 ₽ за человека На автобусе На катере 10 часов Водная прогулка Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Избербаша Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве Начало: На ул. Буйнакского «форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы» Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:15 6000 ₽ за человека Другие экскурсии Избербаша

