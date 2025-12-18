Мои заказы

Гуниб и Салтинское ущелье: там, где живёт дух Кавказа

Из Избербаша - на поиски историй, легенд и природных чудес Дагестана
Путешествие в Гуниб и к подземному водопаду Салта — это возможность увидеть Дагестан настоящим: гордым, древним и чарующе красивым.

Вы побываете там, где сходятся эпохи — у памятников императорской России, где легенды оживают в камне и воде. Пройдёте по улицам Верхнего Гуниба и попробуете блюда, которыми славится Кавказ.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Избербаша

9:30 — Салтинский подземный водопад

Редкое природное чудо Дагестана. Вода обрушивается в каменный грот, а лучи солнца, пробиваясь сквозь потоки, создают игру света и тени.

11:00 — Гунибская ГЭС

Небольшая, но живописная гидроэлектростанция среди гор. Отсюда открываются красивые виды на долину и извилистую реку.

11:30 — памятник «Белые журавли»

Один из самых пронзительных символов Дагестана. Скульптура, посвящённая павшим героям, словно парит над ущельем.

12:00 — музей Гуниба

Экспозиция, рассказывающая о жизни, быте и героическом прошлом горцев.

13:00 — обед с национальными блюдами

Отдых в местном кафе и знакомство с блюдами домашней дагестанской кухней, среди которых:

  • хинкал с мясом и ароматными соусами
  • чуду с зеленью
  • айран и лепёшки из тандыра

14:30 — Верхний Гуниб

Здесь время словно замедляется — над домами с резными балконами раскинулись горы, а воздух обволакивает свежестью.

15:30 — Царская поляна

Место, где в 1871 году останавливался Александр II. Простор, вековые деревья и панорама гор создают атмосферу уединения и величия.

16:00 — Беседка имама Шамиля

Кульминация маршрута. С этой смотровой площадки открываются величественные виды, а рядом — место, где стоял легендарный лидер Кавказа.

17:30 — возвращение в Избербаш

Организационные детали

  • Транспорт: комфортабельный микроавтобус или минивэн (есть детские кресла при необходимости)
  • Выбирайте удобную повседневную одежду и обувь, которую не жалко испачкать. Для посещения водопада вам выдадут резиновые сапоги
  • Поездка подойдёт взрослым и детям от 6 лет, без серьёзных ограничений по здоровью
  • С вами поедет один из гидов нашей команды
  • В стоимость входит:
    — транспортное обслуживание по маршруту
    — обед с национальными блюдами (хинкал, чуду, мясные и молочные угощения)
    — все входные билеты по программе

в четверг в 07:15

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 07:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 939 туристов
Мы специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

