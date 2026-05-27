Сулакский каньон — самый глубокий в России и один из глубочайших в Европе. Он хранит множество тайн и историй, а горы здесь встречаются с бирюзовой водой.
Вы прочувствуете мощь и величие природы, а наш гид-водитель расскажет легенды края, покажет лучшие смотровые и сделает вашу поездку насыщенной.
Вы прочувствуете мощь и величие природы, а наш гид-водитель расскажет легенды края, покажет лучшие смотровые и сделает вашу поездку насыщенной.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
7:15 — сбор группы и отправление из Избербаша
11:45 — остановка на главной обзорной площадке с панорамными видами каньона — идеальное место для фотографий и созерцания грандиозной природы
12:30 — вторая смотровая площадка каньона и новый ракурс на ущелье
13:15 — путь в горы с остановкой у Чиркейского водохранилища — крупнейшего водоёма региона
13:45 — прогулка на катере по водохранилищу (за доплату)
14:45 — обед в форелевом хозяйстве, отдых и возможность покормить рыбу (за доплату)
16:15 — посещение пещеры Нохъо
17:45 — отправление обратно
19:15 — возвращение в город
Организационные детали
- В зависимости от количества человек поездка проходит на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter, минивэне (до 10 путешественников) или легковом автомобиле (до 5)
- Дополнительные расходы: водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу — 800 ₽, обед в форелевом хозяйстве — 800 ₽, посещение пещеры Нохъо с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ (в будние дни), 700 ₽ (в выходные), дети до 14 лет — 300 ₽ (будни), 400 ₽ (выходные), дошкольники — бесплатно
- С вами поедет один из профессиональных гидов-водителей нашей команды
ежедневно в 07:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Сбербанка
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:15
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамирлан — ваша команда гидов в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 27 туристов
Мы — команда команда гидов, принимающая путешественников в Дагестане и по всему Северному Кавказу. Живём здесь, знаем регион изнутри и показываем его не как экскурсоводы, а как проводники в настоящую
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии на «Великолепие Сулака: путешествие из Избербаша»
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон для любителей драйва и скорости (из Избербаша)
Индивидуальная гибкая программа, составленная для тех, кому хочется адреналина
29 мая в 08:30
30 мая в 08:30
14 450 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
Завтра в 10:45
29 мая в 10:45
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
3000 ₽ за человека