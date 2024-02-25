Древние города Кахиб и Гоор — одни из самых живописных объектов Дагестана, которые производят на туристов яркое впечатление.
Наше путешествие приведет вас к руинам, окруженным природными красотами, а также к удивительному выступу — Языку тролля. Вы сможете полюбоваться на открывающиеся виды и узнать легенды, связанные с этими местами.
Наше путешествие приведет вас к руинам, окруженным природными красотами, а также к удивительному выступу — Языку тролля. Вы сможете полюбоваться на открывающиеся виды и узнать легенды, связанные с этими местами.
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает:
- Гоцатлинское водохранилище
- Старый Гоор
- Выступ "Орлинный"
- Выступ "Лицо Горянки"
- Выступ "Язык Тролля"
- Обед
- Старых Кахиб
- Древний храм Датуна
Описание
Горы Дагестана Этот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков. Краткая программа:
- Посещение аула Старый Гоор;
- Подъем на Орлиный выступ;
- Подъем на Язык тролля;
- Посещение аула Старый Кехаб;
- Грузинский храм Датуна • Гоцатлинское водохранилище Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде и взять с собой: документ, удостоверяющий личность; головной убор; cолнцезащитный крем и очки (в теплое время года); наличные деньги; воду и перекус.
- Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.
Вторник, четверг, суббота в 7:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед (национальная кухня)
- Джиппинг
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник, четверг, суббота в 7:00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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