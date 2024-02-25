Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша

Групповая экскурсия в Избербаше
Древние города Кахиб и Гоор — одни из самых живописных объектов Дагестана, которые производят на туристов яркое впечатление.

Наше путешествие приведет вас к руинам, окруженным природными красотами, а также к удивительному выступу — Языку тролля. Вы сможете полюбоваться на открывающиеся виды и узнать легенды, связанные с этими местами.
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
Язык тролля в Гооре и Старый Кахиб из Избербаша
Ближайшие даты:
25
фев
2
мар
8
мар
9
мар
10
мар
12
мар
16
мар
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гоцатлинское водохранилище
  • Старый Гоор
  • Выступ "Орлинный"
  • Выступ "Лицо Горянки"
  • Выступ "Язык Тролля"
  • Обед
  • Старых Кахиб
  • Древний храм Датуна

Описание

Горы Дагестана Этот тур познакомит вас с горным Дагестаном и его главными достопримечательностями! Мы поднимемся на местный Язык тролля, узнаем легенды, связанные с этим памятником природы, и восхитимся раскрывающейся панорамой местных красот. Увидим древние христианские храмы и оборонительные башни, посетим старинные селения Кахиб и Гоор, где до сих пор чтут традиции предков. Краткая программа:
  • Посещение аула Старый Гоор;
  • Подъем на Орлиный выступ;
  • Подъем на Язык тролля;
  • Посещение аула Старый Кехаб;
  • Грузинский храм Датуна • Гоцатлинское водохранилище Важная информация • Необходимо надеть удобную обувь и одежду по погоде и взять с собой: документ, удостоверяющий личность; головной убор; cолнцезащитный крем и очки (в теплое время года); наличные деньги; воду и перекус.
  • Гид свяжется с вами после бронирования для уточнения деталей.

Вторник, четверг, суббота в 7:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед (национальная кухня)
  • Джиппинг
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка №1 на трассе. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 7:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн и Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша

ГрупповыеНа автобусеГорыПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньСтарый Кахиб

Похожие туры из Избербаша

Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
7.30
20 фев
21 фев
22 фев
23 фев
15 980 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
7.30
20 фев
21 фев
22 фев
23 фев
15 980 за всё до 4 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина
Индивидуальная
12 часов
Славный Гоор и Карадахская теснина
По договоренности с туристом
Сегодня
Завтра
20 фев
21 фев
от 17 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Избербаше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM