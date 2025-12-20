Инна проводит ещё 4 экскурсии

Экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску предлагает уникальную возможность узнать о военной истории Балтийского моря, увидеть военные корабли и старинные маяки.



В Янтарном гости познакомятся с процессом добычи и обработки янтаря, посетят знаменитый пляж с премией «Голубой флаг». Светлогорск порадует роскошными виллами и историями о знаменитых жителях. Необходим паспорт РФ, возможность приобрести янтарь на производстве

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а Балтийское море радует тёплыми днями. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, можно насладиться спокойствием и особой атмосферой Балтики, хотя стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.