Инна проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Балтийск — самый западный город 🏙️ России

Вы прогуляетесь 👣 по прекрасной набережной и увидите военные корабли Балтийского флота. Неподалеку от них плавают белоснежные лебеди, которых вы сможете покормить (чем именно — я расскажу заранее). Осмотрите очертания шведской крепости, знаменитый старинный маяк и крупнейшую женскую конную статую. По пути я расскажу о военной истории 📖 Балтийского моря 🌊 и проведу вас по ключевым вехам города, начиная с немецкого поселения до российской базы ВМФ.

Янтарный — дом солнечного камня

В главной янтарной кладовой мира вы посетите месторождения камня, узнаете о способах его добычи и проследите процессы производства изделий. Послушаете о янтарном быте поселка, прогуляетесь по парку известного янтарного магната и посетите пляж 🏖️, многократно награждаемый международной премией «Голубой флаг».

Светский Светлогорск

В завершение вы посетите уютный курорт, где рассмотрите старинные роскошные виллы, узнаете о традициях отдыха прошлых веков, советского времени и современности. Услышите о знаменитых людях, деятелях искусства и нобелевских лауреатах, обитавших в этом городке.

Организационные детали

В Янтарном вы сможете купить янтарь прямо на производстве по самым выгодным ценам.