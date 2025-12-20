Инна проводит ещё 4 экскурсии

Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Погрузитесь в историю Балтийска, узнайте о янтаре в Янтарном и насладитесь курортной атмосферой Светлогорска
Экскурсия по Балтийску, Янтарному и Светлогорску предлагает уникальную возможность узнать о военной истории Балтийского моря, увидеть военные корабли и старинные маяки.
В Янтарном гости познакомятся с процессом добычи и обработки янтаря, посетят знаменитый пляж с премией «Голубой флаг». Светлогорск порадует роскошными виллами и историями о знаменитых жителях. Необходим паспорт РФ, возможность приобрести янтарь на производстве
🌊 Прогулка по Балтийску с видом на военные корабли
💎 Посещение янтарных месторождений
🏖️ Пляж с премией «Голубой флаг»
🏰 Истории о знаменитых личностях в Светлогорске
🛍️ Возможность купить янтарь по выгодным ценам
Лучшее время для посещения
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фев
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апр
май
июн
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сен
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Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а Балтийское море радует тёплыми днями. Май и сентябрь также подходят для поездки, хотя может быть немного прохладнее, но зато меньше туристов. В остальные месяцы, несмотря на более холодную погоду, можно насладиться спокойствием и особой атмосферой Балтики, хотя стоит учитывать, что некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Военные корабли Балтийского флота
Шведская крепость
Старинный маяк
Женская конная статуя
Парк янтарного магната
Пляж с премией «Голубой флаг»
Старинные виллы Светлогорска
Описание экскурсии
Балтийск — самый западный город России
Вы прогуляетесь по прекрасной набережной и увидите военные корабли Балтийского флота. Неподалеку от них плавают белоснежные лебеди, которых вы сможете покормить (чем именно — я расскажу заранее). Осмотрите очертания шведской крепости, знаменитый старинный маяк и крупнейшую женскую конную статую. По пути я расскажу о военной истории Балтийского моря и проведу вас по ключевым вехам города, начиная с немецкого поселения до российской базы ВМФ.
Янтарный — дом солнечного камня
В главной янтарной кладовой мира вы посетите месторождения камня, узнаете о способах его добычи и проследите процессы производства изделий. Послушаете о янтарном быте поселка, прогуляетесь по парку известного янтарного магната и посетите пляж, многократно награждаемый международной премией «Голубой флаг».
Светский Светлогорск
В завершение вы посетите уютный курорт, где рассмотрите старинные роскошные виллы, узнаете о традициях отдыха прошлых веков, советского времени и современности. Услышите о знаменитых людях, деятелях искусства и нобелевских лауреатах, обитавших в этом городке.
Организационные детали
Для участия в экскурсии необходим паспорт РФ
В Янтарном вы сможете купить янтарь прямо на производстве по самым выгодным ценам
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 991 туриста
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Калининграду и Калининградской области. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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–
А
Александр
Шикарная экскурсия, несмотря на ее продолжительность не утомляет. Инна очень интересно рассказала про историю, а также про достопримечательности городов, показав их 👍
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О
Ольга
Была на экскурсии с Ларисой Ивановной. Замечательный гид, с огромным познанием мест. Рассказывала интересные факты и истории на протяжении всего маршрута, даже по пути до локаций. На экскурсии была с детьми 7 лет и 11 лет, детям тоже очень понравилось. Хоть и маршрут для них очень объемный, но Лариса Ивановна нашла подход и к ним, сумев их заинтересовать. Спасибо.
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А
Александр
всё было супер! рекомендую
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А
Анастасия
Хотим выразить огромную благодарность Инне, за проведённую экскурсию. Нашей семье очень понравилось, Инна не перегружает фактами и датами, рассказывает ненавязчиво, приятно слушать, создается очень дружественная обстановка, будто вы уже давно читать дальшеуменьшить
знакомы. Так же мне хочется отметить,то что Инна очень приятный человек и собеседник. Мне хочется сказать,жаль что мы не нашли Инну раньше и не смогли с ней пройти по Калининграду, может быть тогда мы бы увидели его другими глазами. Хотим пожелать Инне, чтоб ее желание сбылось и верим что у неё получится! Рекомендуем Инну к экскурсиям по области и Калининграду. Спасибо за экскурсию!
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С
Сергей
От того, кто будет вашим гидом, зависит практически все, что вы привезете с собой в ваших воспоминаниях о местах, которые посетили. Нам в очередной раз в этой поездке повезло. Экскурсию Балтийск-Янтарный-Светлогорск для нас провела гид Ия вместе со своим мужем (за рулем авто). Прекрасное дополнение рассказов друг друга. Получилась замечательная прогулка и общение с очень интересными людьми.
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Н
Наталья
Замечательная экскурсия. Знакомищься сразу с тремя совершенно разными городами. Разные истории, разные по характеру, но все три просто восхитили своей необыкновенной красотой. Экскурсию советую. Гид полностью подстраивается под ваши интересы.
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