Инна проводит ещё 4 экскурсии

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Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика

Военная, драгоценная и светская история края в путешествии по трем городам побережья

Инна
Инна – представитель из Калининграда
На прогулке 👣 по самому западному городу России вы узнаете, как формировалась военная история 📖 Балтийского моря 🌊.

В скоромном поселке с крупнейшим месторождением янтаря узнаете о добыче и обработке солнечных сокровищ.

А в Светлогорске познакомитесь с курортными традициями прошлых веков и услышите истории о знаменитых личностях, живших в элитных виллах Раушена.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

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Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика

Что вас ожидает

Балтийск — самый западный город 🏙️ России
Вы прогуляетесь 👣 по прекрасной набережной и увидите военные корабли Балтийского флота. Неподалеку от них плавают белоснежные лебеди, которых вы сможете покормить (чем именно — я расскажу заранее). Осмотрите очертания шведской крепости, знаменитый старинный маяк и крупнейшую женскую конную статую. По пути я расскажу о военной истории 📖 Балтийского моря 🌊 и проведу вас по ключевым вехам города, начиная с немецкого поселения до российской базы ВМФ.

Янтарный — дом солнечного камня
В главной янтарной кладовой мира вы посетите месторождения камня, узнаете о способах его добычи и проследите процессы производства изделий. Послушаете о янтарном быте поселка, прогуляетесь по парку известного янтарного магната и посетите пляж 🏖️, многократно награждаемый международной премией «Голубой флаг».

Светский Светлогорск
В завершение вы посетите уютный курорт, где рассмотрите старинные роскошные виллы, узнаете о традициях отдыха прошлых веков, советского времени и современности. Услышите о знаменитых людях, деятелях искусства и нобелевских лауреатах, обитавших в этом городке.

Организационные детали

В Янтарном вы сможете купить янтарь прямо на производстве по самым выгодным ценам.

Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: такая разная Балтика

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я историк по образованию и дипломированный аккредитованный гид по Куршской косе. Люблю историю, природу, движение, яркие впечатления. Работаю с командой таких же увлеченных профессиональных гидов, способных по-настоящему влюбить в свой край! Ждем вас в гости!
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