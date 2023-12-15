Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн
Согласно нумерологии, каждый город обладает своим числом. У Калининграда это число 13.
Оно встречается здесь слишком часто и проходит красной нитью через всю историю города, и без того мистическую. Мы постараемся найти закономерности и сопоставить факты.
А там, где объяснения загадкам не найдём, просто ими насладимся: вспомним городские мифы и поговорим о необъяснимом.
Оно встречается здесь слишком часто и проходит красной нитью через всю историю города, и без того мистическую. Мы постараемся найти закономерности и сопоставить факты.
А там, где объяснения загадкам не найдём, просто ими насладимся: вспомним городские мифы и поговорим о необъяснимом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите все знаковые места Калининграда: остров Канта, Кафедральный собор, площадь Победы, Замковый пруд, Дом Советов и университет
- Получите ответ на вопрос: действительно ли 2/3 города находилось над землёй, а 1/3 под нею
- Услышите истории о колдовстве и оккультизме, о здешних ведьмах и палачах, а также о влиянии числа 13 на судьбу города
- Узнаете о загадочной лаборатории «Кёнигсберг−13», пирамиде предсказателей, школе «Куклы старой Магды» и ведьминой горе
- Найдёте осколки старого Кёнигсберга и рассмотрите современные символы Калининграда
Помимо увлекательного рассказа, погрузиться в прошлое нам помогут довоенные фотографии Кёнигсберга.
Организационные детали
- Экскурсию проведу для вас я или гид из нашей команды
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Дополнительных расходов не предполагает.
- Возможен трансфер из аэропорта или от места вашего проживания, а также трансфер для групп до 4 человек из приморских городов Калининградской области — детали уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Гагарина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 1792 туристов
Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Много путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. В моей команде гид Татьяна: образованная, интеллигентная, веселая женщина, отличный экскурсовод. Увлечена историей нашего края, обладает большим опытом и познаниями. Она — пример для меня и моя мама. Другой гид в нашей команде — Ирина: эрудированный, разносторонний гид, интересная, обожает наш край, как и мы все! Мы сделаем всё, чтоб вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведем для вас экскурсии по Калининградской области. Увлекательно, интересно, с юмором!
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