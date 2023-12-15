Анна — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 1792 туристов

Меня зовут Анна. Давно увлекаюсь историей и легендами Калининграда и области и искренне считаю, что мне повезло родиться и вырасти здесь. С удовольствием поделюсь с вами знаниями и опытом. Много путешествую, интересуюсь культурой, кухней, фотографией, изучением русского и итальянского языков. В моей команде гид Татьяна: образованная, интеллигентная, веселая женщина, отличный экскурсовод. Увлечена историей нашего края, обладает большим опытом и познаниями. Она — пример для меня и моя мама. Другой гид в нашей команде — Ирина: эрудированный, разносторонний гид, интересная, обожает наш край, как и мы все! Мы сделаем всё, чтоб вы чувствовали себя комфортно и прекрасно провели время. Проведем для вас экскурсии по Калининградской области. Увлекательно, интересно, с юмором!

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