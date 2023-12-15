Чёртова дюжина города К

Погулять по окутанному мистикой городу и выведать побольше его тайн

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Согласно нумерологии, каждый город обладает своим числом. У Калининграда это число 13.

Оно встречается здесь слишком часто и проходит красной нитью через всю историю города, и без того мистическую. Мы постараемся найти закономерности и сопоставить факты.

А там, где объяснения загадкам не найдём, просто ими насладимся: вспомним городские мифы и поговорим о необъяснимом.
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Чёртова дюжина города К
Ближайшие даты:
15
дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите все знаковые места Калининграда: остров Канта, Кафедральный собор, площадь Победы, Замковый пруд, Дом Советов и университет
  • Получите ответ на вопрос: действительно ли 2/3 города находилось над землёй, а 1/3 под нею
  • Услышите истории о колдовстве и оккультизме, о здешних ведьмах и палачах, а также о влиянии числа 13 на судьбу города
  • Узнаете о загадочной лаборатории «Кёнигсберг−13», пирамиде предсказателей, школе «Куклы старой Магды» и ведьминой горе
  • Найдёте осколки старого Кёнигсберга и рассмотрите современные символы Калининграда

Помимо увлекательного рассказа, погрузиться в прошлое нам помогут довоенные фотографии Кёнигсберга.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или гид из нашей команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Дополнительных расходов не предполагает.
  • Возможен трансфер из аэропорта или от места вашего проживания, а также трансфер для групп до 4 человек из приморских городов Калининградской области — детали уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Гагарина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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