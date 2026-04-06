29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами.
Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдёте старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах.
Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!
Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки! Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А ещё мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему горожане отмечают день Зеленоградского кота.
Драконы, летучие мыши и городские легенды!
Наш путь по знаковым местам Зеленоградска не будет простым: маленькие путешественники побывают на месте железнодорожной катастрофы, встретят городское привидение, найдут драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнут в один из старинных домов. Так, разгадывая загадки и выполняя задания, дети и взрослые познакомятся с историей Зеленоградска, научатся отличать архитектурные стили и узнают о старинных прусских традициях. А в конце ребят ждёт маленький сюрприз из самого сердца Калининградского края!
Кому подойдёт прогулка
Экскурсия будет идеальна для семей с детьми 10-16 лет, а также отлично подойдёт всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.
Организационные детали
Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться из Калининграда на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте
Продолжительность детской экскурсии-квеста 1,5-2 часа
По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 35 человек, детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1000 ₽
Дети до 18 лет
520 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2421 туриста
Я родилась в Калининграде и привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло моё детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок.
Я читать дальшеуменьшить
настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом, а ещё я многодетная мама и знаю, как сделать экскурсии увлекательными не только для взрослых, но и для детей. Все программы я провожу сама. Буду рада познакомить вас с моим городом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
71
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Если вы ищите интересную, познавательную и с юмором экскурсию для семейного досуга, то Вам однозначно к Наталье!!! Прекрасная подача материала, максимальная вовлеченность детей, что для меня, как родителя, было очень важно!!! Спасибо большое, однозначно рекомендую!
Наталья
Ответ организатора:
Рада была вашей чудесной компании ❤️
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Анна
Эта экскурсия- квест просто великолепна! Наталья прекрасный рассказчик, увлекла не только взрослых, но и подростков и нашего 6-летнего непоседу. История города рассказана интересно, дополнена старыми фотографиями, ну и, конечно, заданиями. Наталья снабдила читать дальшеуменьшить
всех наушниками, поэтому даже во время движения всё было прекрасно слышно. Время пролетело очень быстро, и несмотря на то, что нам не повезло с погодой, расставаться очень не хотелось. Спасибо огромное, Наталья, за вашу работу и призы! 100% рекомендую данную экскурсию не только семьям с детьми, но и просто взрослым. ❤️
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Ирина
Благодарим Наталью! Хоть мы были уже не в первый раз в Зеленоградске, но Наталья удивила нас своими историями, необычной подачей и хитрыми заданиями. С большим удовольствием прогулялись с ней по читать дальшеуменьшить
улицам старинного Кранца и взглянули на него с другого ракурса, прониклись временем, рассказами об интересных людях, бывавших здесь раньше. Экскурсия - квест всем понравился! Очень рекомендуем всем семьям с детьми, чтобы проникнуться атмосферой курортного города и получить от него ключи:).
Наталья
Ответ организатора:
Рада была вашей замечательной компании. Вы продемонстрировали хорошее упорство и настойчивость в достижении цели). Приезжайте и погуляем ещё! Скоро будет экскурсия - квест и по Светлогорску.
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А
Александра
Наталья провела по интересным местам Зеленоградска и рассказ был таким, как будто мы давно знакомы и она нам как старым знакомым открывала тайны города. Интересно было всем - и детям, читать дальшеуменьшить
и взрослым. Наталья продумала все до мелочей - и как детей заинтересовать, и как взрослым рассказать интересные истории. Очень хорошо придумала с наушниками, было все отлично слышно, это намного лучше, чем пытаться услышать что-то из громкоговорителя. И сувениры, которые остались на память очень запомнились. Вложим в альбомчик, будем вспоминать прекрасную экскурсию
Наталья
Ответ организатора:
Рада была вашей замечательной компании. Приезжайте ещё!
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Екатерина
Большое спасибо Наталье за потрясающую экскурсию‑квест по городу! Мы ходили всей семьёй с двумя детьми (6 и 9 лет), и впечатления остались самые яркие.
Особенно понравилось, что формат квеста не дал читать дальшеуменьшить
детям заскучать: они с увлечением выполняли задания, искали подсказки и узнавали интересные факты о достопримечательностях. Маршрут был продуман так, что мы успели увидеть главные места города, но не устали — темп оказался идеальным.
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо ❤️. Приезжайте ещё!
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Е
Елена
Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста как раз идеально подошёл. Программа больше направлена на архитектуру города, читать дальшеуменьшить
некоторые вопросы квеста сложноваты даже для взрослого, но Наталья всегда с радостью подсказывала и конечно не обошлось без историй про кошек) В конце экскурсии Наталья наградила нас милыми призами за прохождение квеста. Мне и ребёнку очень понравилось, большое спасибо за прекрасную и познавательную прогулку!
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