29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания!

Наталья
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Наталья – ваш гид
Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами.

Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдете старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах.

Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!
2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча у арки выхода с железнодорожного вокзала Зеленоградска
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У этой экскурсии29 отзывов
5
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Что вас ожидает

Зеленоградск глазами путешественника из прошлого
Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки! Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А еще мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему горожане отмечают день Зеленоградского кота.

Драконы, летучие мыши и городские легенды!
Наш путь по знаковым местам Зеленоградска не будет простым: маленькие путешественники побывают на месте железнодорожной катастрофы, встретят городское привидение, найдут драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнут в один из старинных домов. Так, разгадывая загадки и выполняя задания, дети и взрослые познакомятся с историей Зеленоградска, научатся отличать архитектурные стили и узнают о старинных прусских традициях. А в конце ребят ждет маленький сюрприз из самого сердца Калининградского края!

Кому подойдет прогулка

Экскурсия будет идеальна для семей с детьми 10 — 16 лет, а также отлично подойдет всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте
  • Стоимость экскурсии указана для 1 — 12 участников. Если вас больше, доплата за каждого последующего человека составит 100 руб.
  • Продолжительность детской экскурсии-квеста 1,5 — 2 часа
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у арки выхода с железнодорожного вокзала Зеленоградска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Меня зовут Наталья. Я родилась в Калининграде и с детства привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло мое детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом с аккредитацией на проведение экскурсий по Куршской косе. Буду рада познакомить вас с моим городом!
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29 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
Веселая, оригинальная, информативная
6 января 2020
Выбрали экскурсию-квест и не пожалели. Наталья очень вдохновенно,ярко излагала материал. Человек любит свой город и заряжает своей энергией экскурсантов. Было очень увлекательно,весело. Спасибо большое за новые знания.
3 января 2020
Всех с наступившем Новым годом! Экскурсия очень понравилась и действительно Наталья смогла создать волшебную атмосферу и перенести в начало XX века. И мне, и дочке очень понравилось! Всем рекомендуем! )))
3 января 2020
Это экскурсия в интерактивном формате с юмором и интересными и необходимыми фактами!!! Захотелось пойти на другие экскурсии к Наталье!)
28 сентября 2019
Отличная экскурсия! Очень весёлая, нескучная, создана с выдумкой! Спасибо большое!
5 сентября 2019
Спасибо,Наталье, за прекрасную экскурсию-квест. Было очень занимательно и познавательно. Мы окунулись в историю города, конец 19 века, получили сведения о современной истории. Время пролетело быстро и не заметно. Бонусом, по результатам квеста получили приятный приз.
Большое спасибо Вам.
28 августа 2019
Спасибо Наталье за столь познавательную прогулку-игру, позволившую окунуться в атмосферу старого города и узнать интересные факты его истории. Было интересно и взрослым, и подрастающему поколению нашей группы.
27 августа 2019
Экскурсия очень интересная и необычная! Наталья молодец, завлекла с первой минуты всю семью. Были с двумя детьми, все участвовали с удовольствием, искали ответы на вопросы, получали призы. Благодаря такой подаче все запомнилось и осталось в памяти! Ну а рассказ от лица исторического персонажа под музыку, никого не оставит равнодушным. Очень рекомендую экскурсию семьям с детьми, она не долгая и очень содержательная. Спасибо, приятно было провести время в компании Натальи!
19 августа 2019
Огромное спасибо Наталье за интересную и веселую прогулку по Зеленоградску. Квест очень понравился - масса интересной информации, правильные вопросы, легкая подача! Экскурсия подойдет родителям с детьми. Мы собрались с сыном 11 лет, и к нам еще присоединились мама с дочкой того же возраста. Программа получилась содержательной и емкой по времени ) Рекомендую экскурсию и гида!
14 августа 2019
Очень познавательно и нескучно. Наталья - отлично работает с детьми. Вкрапление монологов путешественника 19 века под музыку - прекрасная идея!
Ещё 19 отзывов

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