Приглашаем вас посетить старейшую пивоварню региона и попробовать 8 сортов пива, сваренного прямо здесь.
В программе — не просто дегустация, а погружение в историю, подземелья Кёнигсберга и тайны, которые скрывают старые стены.
Вы пройдёте по действующему производству, увидите, как рождается пиво, и попробуете эксклюзивные сорта.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пивоварня в историческом комплексе. Вы увидите, как работает современное производство, расположенное в подземных галереях 19 века.
Эксклюзивная дегустация. 8 сортов пива, включая уникальное томатное гозе. Вы попробуете напитки, которые из-за сложной логистики не доходят до «большой России».
Подробное знакомство с технологией. Пиво наливают прямо из бродильных танков. Вы узнаете, чем отличается один сорт от другого и как устроено пивоваренное оборудование.
Истории и легенды. Пивоварня «Понарт» основана в 1849 году. Вы услышите, с чего всё начиналось, с какими трудностями сталкивались пивовары, и при чём тут загадка Янтарной комнаты.
Подземный Кёнигсберг. Комплекс зданий занимает больше 100 гектаров, а под ними — сотни метров неисследованных подземелий. Мы не обещаем, что найдем там суперсекретный сорт пива, но атмосфера будет та ещё!
Организационные детали
- Дегустация — только для участников 18+, посещение без ограничений по возрасту.
- По запросу можно организовать программу в индивидуальном формате, подробности — в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из сотрудников пивоварни.
в среду в 17:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3150 ₽
|Дети до 18 лет
|1050 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Киевском переулке
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 17:00 и 19:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 61 туриста
Я профессиональный гид, окончил БФУ им Канта. В 2023 году получил аттестацию от Минтуризма Калининградской области. Родился и вырос в Калининграде, всю жизнь интересовался историей. При этом не домосед: увлекаюсь страйкболом, сплавами на байдарках и другими видами активного туризма. С радостью покажу вам любимый регион! А еще я лучший гид по Калининграду и области — по версии гостей моих экскурсий:)
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
с
Если вы оказались в Калининграде, любите пиво (даже если не любите), нравится посещать необычные места, то рекомендую посетить экскурсию на пивоварню Понарт!
Экскурсия начинается с ознакомления безопасности на производстве и прогулка
Дмитрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой замечательный отзывы. Стараемся удивлять:) Теперь, вооруженные знаниями, вы не растеряетесь ни в одном пивном магазине:)
У
Отличная экскурсия для ценителей пенного и его истории. Увлеченные данной темой ребята, очень вкусное живое пиво разных сортов, прям из бочек и бутылок. Дегустация 8 сортов очень интересна, так как
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за такую высокую оценку нашей работы. Жаль что наше пиво продается только в Калининградской области, но зато мы делаем качественный продукт. Ждем вас снова, будут новые сорта.
С
С огромным удовольствием посетили настоящую пивоварню!
Нас от души поили настоящим, живым пивом из фирменных бокалов (!), а не из пластиковых стаканчиков.
Пиво вкуснейшее! 8 видов! День удался!!!
Прекрасная организация экскурсии и подача материла про любимое пиво!
Спасибо!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо, что так высоко оценили наш труд Светлана. Стараемся делать свое дело хорошо.
Ю
Данная экскурсия должна стоить дешевле. Так как на эту сумму увиденное не соответствует, да и пива на эту сумму не выпить на дегустации)
Дмитрий
Ответ организатора:
Здравствуйте, Юлия!
Спасибо, что поделились впечатлениями. Нам жаль, что экскурсия не полностью оправдала ваши ожидания.
Стоимость экскурсии основана на анализе цен подобных
