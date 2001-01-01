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Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный

Максим
Максим – Гид из Калининграда
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный

Что вы увидите

  • Правдинск
  • Чехово
  • Тишино
  • Знаменск
  • Железнодорожный
  • Шлюз Мазурского канала (Озерки)
  • кирхи и исторические объекты
  • Правдинскую ГЭС
  • немецкий подвесной мост
Экскурсия для продвинутых путешественников на восток нашей области в места которые почти не пострадали во время II- Мировой войны.
Пройдем дорогой рыцарей, от Кенигсберга через Зеленополье, Чехово и Абшваген до города Правдинск и Гердауэна (Железнодорожный). Увидим кирхи от развалин до действующих храмов, узнаем когда было Фридландское сражение и куда прилетал Гитлер. О Чем писал Л. Н. Толстой в романе "Война и Мир" и почему так много мельничных прудов. Завершим на осмотре самого большого шлюза Мазурского канала на территории Калининградской области. Увидим дом где ночевал Наполеон, а также немецкая ГЭС. Руины замка Гирдав и обновленные немецкие улицы, пройдем по пешеходному подвесному мосту, которому почти 100 лет. Увидим оборонительные рвы и старую немецкую тюрьму. Только в этой экскурсии 🧭 вы узнаете откуда вылетали самолеты бомбить Москву и Варшаву, а также увидим аэродром на который прилетал личный пилот Гитлера.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • транспорт/трансфер
Что не входит
  • Питание
  • личные расходы
Начало
🚩 Калининград, Шевченко 4 Дом Советов
Место завершения
🏁 Калининград, Шевченко 4, Дом Советов
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный
Экскурсия в самые немецкие города области Правдинск и Железнодорожный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим
Максим
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