Экскурсия для продвинутых путешественников на восток нашей области в места которые почти не пострадали во время II- Мировой войны.

Пройдем дорогой рыцарей, от Кенигсберга через Зеленополье, Чехово и Абшваген до города Правдинск и Гердауэна (Железнодорожный). Увидим кирхи от развалин до действующих храмов, узнаем когда было Фридландское сражение и куда прилетал Гитлер. О Чем писал Л. Н. Толстой в романе "Война и Мир" и почему так много мельничных прудов. Завершим на осмотре самого большого шлюза Мазурского канала на территории Калининградской области. Увидим дом где ночевал Наполеон, а также немецкая ГЭС. Руины замка Гирдав и обновленные немецкие улицы, пройдем по пешеходному подвесному мосту, которому почти 100 лет. Увидим оборонительные рвы и старую немецкую тюрьму. Только в этой экскурсии 🧭 вы узнаете откуда вылетали самолеты бомбить Москву и Варшаву, а также увидим аэродром на который прилетал личный пилот Гитлера.