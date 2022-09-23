Каким был прусский Кёнигсберг? В современном Калининграде есть удивительный район, который сохранил атмосферу дореволюционного города — Амалиенау

Амалиенау — это необычная планировка начала XX века, прекрасно сохранившиеся дома состоятельных горожан и и впечатляющие истории их жизней.

Прогулка начинается в Центральном парке Калининграда, история которого берет начало еще в XVIII веке, и завершится у Доппельвиллы на бывшей Адальберт-штрассе (ныне улица Марины Расковой).

Вдоль маршрута встретятся виллы, сохранившие свой первоначальный облик, отреставрированные и сильно изменившиеся с течением времени. Вы узнаете историю застройки района и познакомитесь с именами немецких архитекторов, поймёте, почему в этом районе нет перекрёстков с прямыми углами и зачем в начале XX века здесь строили идеальный «город-сад».

В конце экскурсии вы найдёте рекомендации тематических музеев и кафе. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь на поиски духа старого Кёнигсберга!

Как проходит аудиоэкскурсия: