Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда

Светский Амалиенау

Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда
Светский Амалиенау: аудиоэкскурсия по виллам и особнякам довоенного Калининграда

Что вас ожидает 🤩

  • Капелла Святого Адальберта
  • Вилла Винтер
  • Вилла Розенталь
  • Шведский сквер
  • Вилла Штайнкопф
  • Вилла Шмидта
  • Центральный парк Луизенваль
  • Приют Карла Альбрехта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Каким был прусский Кёнигсберг? В современном Калининграде есть удивительный район, который сохранил атмосферу дореволюционного города — Амалиенау
Амалиенау — это необычная планировка начала XX века, прекрасно сохранившиеся дома состоятельных горожан и и впечатляющие истории их жизней.
Прогулка начинается в Центральном парке Калининграда, история которого берет начало еще в XVIII веке, и завершится у Доппельвиллы на бывшей Адальберт-штрассе (ныне улица Марины Расковой).
Вдоль маршрута встретятся виллы, сохранившие свой первоначальный облик, отреставрированные и сильно изменившиеся с течением времени. Вы узнаете историю застройки района и познакомитесь с именами немецких архитекторов, поймёте, почему в этом районе нет перекрёстков с прямыми углами и зачем в начале XX века здесь строили идеальный «город-сад».
В конце экскурсии вы найдёте рекомендации тематических музеев и кафе. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь на поиски духа старого Кёнигсберга!

Как проходит аудиоэкскурсия:

  1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
  3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
  5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
  • Спланированный маршрут по Калининграду с офлайн-картой для удобной навигации
  • Рекомендации, где найти традиционную кухню, вкусные завтраки и красивые сувениры
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — пожалуйста, возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Доппельвилла на Адальберт-штрассе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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