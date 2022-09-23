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Описание
Каким был прусский Кёнигсберг? В современном Калининграде есть удивительный район, который сохранил атмосферу дореволюционного города — Амалиенау
Амалиенау — это необычная планировка начала XX века, прекрасно сохранившиеся дома состоятельных горожан и и впечатляющие истории их жизней.
Прогулка начинается в Центральном парке Калининграда, история которого берет начало еще в XVIII веке, и завершится у Доппельвиллы на бывшей Адальберт-штрассе (ныне улица Марины Расковой).
Вдоль маршрута встретятся виллы, сохранившие свой первоначальный облик, отреставрированные и сильно изменившиеся с течением времени. Вы узнаете историю застройки района и познакомитесь с именами немецких архитекторов, поймёте, почему в этом районе нет перекрёстков с прямыми углами и зачем в начале XX века здесь строили идеальный «город-сад».
В конце экскурсии вы найдёте рекомендации тематических музеев и кафе. Одевайтесь по погоде и отправляйтесь на поиски духа старого Кёнигсберга!
Как проходит аудиоэкскурсия:
После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного жителя
Спланированный маршрут по Калининграду с офлайн-картой для удобной навигации
Рекомендации, где найти традиционную кухню, вкусные завтраки и красивые сувениры
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — пожалуйста, возьмите свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Доппельвилла на Адальберт-штрассе
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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