Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 08:30
21 янв в 08:30
1 фев в 08:30
от 4000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Вкусная Пруссия: гастропутешествие с дегустациями
Отведать марципан и шоколад, сыры и вино, пиво и строганину под рассказы о прусской кухне
Начало: У ресторана Тётка Фишер, ул. Шевченко
28 янв в 12:15
5 фев в 12:15
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Амалиенау и Ратсхоф: очарование старинных кварталов
Погрузитесь в атмосферу старой Европы на индивидуальной экскурсии по Калининграду. Узнайте о жизни кёнигсбержцев и насладитесь уютом местных кофеен
Начало: У входа в ЦПКиО
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Творческая фотопоездка по Куршской косе
Ощутить косу через все органы чувств, устроить творческий пленэр и получить 300+ фотографий
20 янв в 09:00
22 янв в 09:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Полное погружение в Калининград! Фотосессия и интерактив
Узнать город, сыграть с ним и получить атмосферные снимки
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Большое путешествие из Калининграда: секреты местных жителей и жизнь региона
От Балтийской до Куршской косы за один день
Завтра в 16:00
19 янв в 10:00
от 10 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, исследуя его исторические и современные районы. Узнайте о местных брендах и найдите уникальные сувениры
Начало: У «Медового моста». Остров Канта
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
16 100 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Водная прогулка
Балтийский вояж: Зеленоградск, Светлогорск и Шаакен Дорф
Приглашаем в путешествие по берегу Балтики, где история и природа сплетаются в уникальный калейдоскоп впечатлений
Начало: Заеду за вами в отель
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
11 400 ₽
11 999 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок, коты и динозавры
Погрузитесь в атмосферу средневековья в замке Шаакен, познакомьтесь с кошачьим Зеленоградском и исследуйте Динопарк с его аттракционами
Начало: Калининград
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
18 400 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Непостановочная фотопрогулка по Калининграду
Получите неповторимые фотографии и погрузитесь в атмосферу Калининграда вместе с местным фотографом
Начало: Улица Октябрьская 2, медовый мост
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по Балтийскому побережью
Выберите между Светлогорском и Зеленоградском для незабываемой фотосессии. Погрузитесь в атмосферу Балтики и сохраните моменты на фото
Начало: В Зеленоградске или Светлогорске
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
11 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Замки, руины и интересные люди Калининградской области
Большое путешествие в культурную столицу Восточной Пруссии и другие места по пути
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:00
14 600 ₽
18 250 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Авторское фотопутешествие по Куршской косе и Зеленоградску
Оказаться в удивительных местах с невероятной энергией и остановить мгновение
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
16 150 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
Уютное фотопутешествие по побережью с поиском янтаря
Увидеть лучшие места области, познакомиться с их историей и получить на память атмосферные снимки
Начало: На пл. Победы
Расписание: в субботу в 10:00
24 янв в 10:00
31 янв в 10:00
5500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по атмосферному Амалиенау
Ощутить дух Кёнигсберга на улочках самого атмосферного района и получить красивые фото на память
Начало: У входа в Центральный парк культуры и отдыха
Расписание: ежедневно в 12:00
19 янв в 12:00
20 янв в 12:00
2999 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Душевное фотоприключение по Калининградскому побережью
Увидеть лучшие места области, познакомиться с их историей и получить на память атмосферные снимки
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
21 334 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Погрузитесь в уникальное путешествие по Янтарному пути Калининграда, где каждый город раскроет свои тайны и красоты
Завтра в 08:30
19 янв в 08:30
17 100 ₽
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
19 янв в 08:30
22 янв в 08:30
3800 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах на iPhone 15 Pro
Начало: От вашего отеля
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
28 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтическая прогулка по загадочному Калининграду
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания - в стороне от туристических маршрутов
Начало: У входа в драмтеатр
19 янв в 09:00
20 янв в 09:00
5334 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
Личный папарацци в историческом центре Калининграда
Запечатлеть красочные кадры вашего путешествия
Начало: На Ленинском проспекте
Завтра в 14:00
19 янв в 13:00
5320 ₽
5600 ₽ за человека
-
5%
Фотопрогулка
до 8 чел.
Фотоприключение в весëлой компании: Куршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Увидеть атмосферные уголки Балтики, испытать искренние эмоции и запечатлеть моменты в кадре
Начало: У отеля Crystal House
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:30, 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 08:30
23 янв в 08:30
6175 ₽
6500 ₽ за человека
