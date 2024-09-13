Мы отправимся в одно из самых фотогеничных мест Калининграда. Пройдём по уютным брусчатым улочкам, встретим дедушку Хомлина, прогуляемся вдоль набережной, украшенной цветами. Полюбуемся на Рыбную деревню и покормим чаек. При любой погоде найдём лучшие ракурсы и места для ваших неповторимых снимков.

Описание фото-прогулки

На маршруте мы встретим много живописных уголков, прекрасных в любое время года. Устроим фотостопы на фоне:

Рыбной деревни

Медового моста и дедушки Хомлина

Маяка и острова Канта

Кафедрального собора и могилы Канта

Биржи Кёнигсберга

Со мной вам будет легко, я помогу с позированием. Для вас это будет просто прогулка, во время которой я буду ловить лучшие моменты.

Организационные детали

Через 7–10 дней после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши по ссылке на облачное хранилище.