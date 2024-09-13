Мы отправимся в одно из самых фотогеничных мест Калининграда.
Пройдём по уютным брусчатым улочкам, встретим дедушку Хомлина, прогуляемся вдоль набережной, украшенной цветами. Полюбуемся на Рыбную деревню и покормим чаек. При любой погоде найдём лучшие ракурсы и места для ваших неповторимых снимков.
Пройдём по уютным брусчатым улочкам, встретим дедушку Хомлина, прогуляемся вдоль набережной, украшенной цветами. Полюбуемся на Рыбную деревню и покормим чаек. При любой погоде найдём лучшие ракурсы и места для ваших неповторимых снимков.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
На маршруте мы встретим много живописных уголков, прекрасных в любое время года. Устроим фотостопы на фоне:
- Рыбной деревни
- Медового моста и дедушки Хомлина
- Маяка и острова Канта
- Кафедрального собора и могилы Канта
- Биржи Кёнигсберга
Со мной вам будет легко, я помогу с позированием. Для вас это будет просто прогулка, во время которой я буду ловить лучшие моменты.
Организационные детали
Через 7–10 дней после прогулки вы получите 70–100 фотографий в цветокоррекции и лёгкой ретуши по ссылке на облачное хранилище.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Медового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Юлия, я занимаюсь фотографией более 5 лет. Покажу самые красивые локации для ваших ярких снимков. Люблю живые фотографии и искренние эмоции. Во время съёмки отвечу на ваши вопросы про Калининградскую область.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
13 сен 2024
Прекрасный город! Замечательная терпеливая Юлия! Заказали фотосессию на юбилей, получили прекрасные фото, увлекательную экскурсию, необыкновенные локации!! Спасибо огромное!!
Анастасия
30 авг 2024
Спасибо огромное фотографу Юли за прекрасную прогулку❤️а Какие красивые фото у нас получились👍у нас просто восторг! И быстро прислали! И круто погуляли! Было очень легко и комфортно!) обязательно вернемся в этот прекрасный город 😍
Юлия
30 авг 2024
Юлия очень приятная девушка, с которой легко работать. Час пролетел как несколько минут, фото ещё ждём, но уверена, что это будет прекрасно))))
Татьяна
28 авг 2024
Остались только положительные эмоции, приятная девушка, профессионал своего дела!!! Время пролетел очень быстро
С нетерпением жду фотографии
С нетерпением жду фотографии
Е
Елена
12 авг 2024
Фотопрогулка получилась замечательная! Мы волновались как дети, но сразу после встречи и знакомства с Юлей волнение ушло)) Юличка все сделала в лёгкой, непринуждённой обстановке. Фото с красивыми видами, подсказки как красиво поставить ноги и куда деть руки - подтверждают профессионализм Юли. Плюс душевная беседа и это фотоутро сделало наш день. Теперь очень ждём результат!
Ксения
11 авг 2024
Прежде всего, я в восторге от Юли как от профессионала и как человека! Очень внимательно и с душой отнеслась к нашим пожеланиям! Мы быстро раскрепостились, фотосъемка пролетела как одно мгновение! Мы ЖИЛИ в моменте ♥️
Еще узнали много интересного про Калининградские достопримечательности🔥
Совместили два в одном- остановили мгновение и наполнились изнутри!
Юля, спасибо большое!!!
Еще узнали много интересного про Калининградские достопримечательности🔥
Совместили два в одном- остановили мгновение и наполнились изнутри!
Юля, спасибо большое!!!
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