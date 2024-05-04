Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб
Этот средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, — точная копия крепости Тевтонского ордена. Прогуливаясь в его окрестностях, вы представите, как здесь мог бы витать рыцарский дух.
Замок Шаакен — экскурсия по музею
Это один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Здесь вас ждёт экскурсия, которую проведёт местный гид. Вы услышите о событиях, которые происходили в замке, побываете в музее инквизиции, каминном зале и конюшне. В каждой локации можно сделать красивые снимки.
Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры
Уникальное место на берегу реки Преголя, где история тесно переплетается с современностью. Здесь царит атмосфера утончённой эстетики и удивительной архитектуры. По желанию вы пообедаете в ресторане с европейской, русской и восточной кухнями. А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка.
Организационные детали
Фотопутешествие подходит взрослым и детям от 12 лет
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле OMODA C5
Я предоставляю весь реквизит, кроме платьев — они оплачиваются дополнительно. Если у вас есть свои подходящие наряды, можете надеть их
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Билеты в замок Шаакен — 350 руб. /чел.
Аренда женского платья в средневековом стиле — от 3000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке
Аренда мужского костюма в средневековом стиле — от 5000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке
Билеты в имение Лангендорф — 500 руб. с человека (если обедаем в ресторане имения — вход бесплатный)
Про фотографии
Через 7–10 дней после прогулки каждый путешественник получит 30 снимков (по 10 с каждой локации) в обработке. По желанию можно сделать короткие видео для соцсетей. Фотографии пришлю ссылкой на облако или файлами в мессенджер.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 86 туристов
Меня зовут Юля. И я — ваш проводник в мир увлекательных путешествий по Калининградской области. Моя цель — сделать ваш отдых комфортным и непринужденным, чтобы вы могли полностью погрузиться в читать дальшеуменьшить
атмосферу и насладиться каждым моментом. Я обожаю Калининградскую область, её богатое культурное наследие и хочу, чтобы вы тоже в неё влюбились! Также экскурсии для вас проводят мои коллеги — дипломированные и опытные гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вероника
Здравствуйте! 1 мая состоялось моё фотопутешествие по замкам Кенигсберга. Меня привлекли профессиональные фотографии на сайте, очень захотелось "примерить" образ Валькирии. Гид Юлия не только осуществила поездку по замкам Нессельбэк и Лангендорф,предложила читать дальшеуменьшить
фотосессию в атмосферной Кирхе вблизи от Шаакена, сделала красивые фото, но и помогла подобрать образы и аксессуары для готических снимков. И это несмотря на очень яркое солнце, которое затрудняло работу фотографа. Фотографии получились стильные, атмосферные, в 3х образах. Кроме того, Юлия очень интересный собеседник и позитивный человек. Экскурсию рекомендую Всем, кто любит не просто красивые фото,а сюжетные, исторические перевоплощения на долгую память о прекрасном Калининграде.
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ю
юлия
На очень комфортабельном автомобиле посмотрели насколько замков и старую кирху. Юля прекрасный собеседник и фотограф. Замечательные впечатления! Локации уже были подобраны, фотосессия проходила быстро и без напряжения. Юля творит красоту. Если желаете оставить на память прекрасные моменты в окружении старинной невероятной архитектуры, присущей Калининградской области, обязательно приобретите этот тур, рекомендую.
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Евгения
Очень поннавилось фотопутешесвие по замкам. Помимо классных фотографий, узнала многое из истории Калининграда, посетила музей средневековых пыток и невероятно красивое замковое имение. Хочу поблагодарить Юлю за эмоции, настроение и отлично проведенное время!
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