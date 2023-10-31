Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах
Прогуляетесь по копии крепости Тевтонского ордена, послушаете экскурсию в музее инквизиции и пообедаете в авторском ресторане.
А вместе с яркими впечатлениями получите фотографии в шикарных платьях и костюмах — своих или тех, что я для вас с удовольствием подберу.
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Описание
Что вас ожидает
Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб
Этот средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, — точная копия крепости Тевтонского ордена. Прогуливаясь в его окрестностях, вы представите, как здесь мог бы витать рыцарский дух.
Замок Шаакен — экскурсия по музею
Это один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Здесь вас ждёт экскурсия, которую проведёт местный гид. Вы услышите о событиях, которые происходили в замке, побываете в музее инквизиции, каминном зале и конюшне. В каждой локации можно сделать красивые снимки.
Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры
Уникальное место на берегу реки Преголя, где история тесно переплетается с современностью. Здесь царит атмосфера утончённой эстетики и удивительной архитектуры. По желанию вы пообедаете в ресторане с европейской, русской и восточной кухнями. А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка.
Организационные детали
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 12 лет
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lexus LX450d
- Я предоставляю весь реквизит, кроме платьев — они оплачиваются дополнительно. Если у вас есть свои подходящие наряды, можете надеть их.
Дополнительные расходы
- Билеты в замок Шаакен — 350 руб. /чел.
- Аренда женского платья в средневековом стиле — от 3000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке.
- Аренда мужского костюма в средневековом стиле — от 5000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке.
- Обед в ресторане «Лангендорф» — по желанию
Про фотографии
Через 7–10 дней после прогулки каждый путешественник получит 30 снимков (по 10 с каждой локации) в обработке, сделанные на высококачественную камеру телефона. По желанию можно сделать короткие видео для соцсетей. Фотографии пришлю ссылкой на облако или файлами в мессенджер.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.