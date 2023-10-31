Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга

Перенестись в Средневековье и получить атмосферные фото в роскошных нарядах

Описание
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Ответы на вопросы
Вы побываете в трёх величественных замках, сохранивших аутентичный дух прошлых эпох.

Прогуляетесь по копии крепости Тевтонского ордена, послушаете экскурсию в музее инквизиции и пообедаете в авторском ресторане.

А вместе с яркими впечатлениями получите фотографии в шикарных платьях и костюмах — своих или тех, что я для вас с удовольствием подберу.
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Фотопутешествие по замкам Кёнигсберга
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб

Этот средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, — точная копия крепости Тевтонского ордена. Прогуливаясь в его окрестностях, вы представите, как здесь мог бы витать рыцарский дух.

Замок Шаакен — экскурсия по музею

Это один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Здесь вас ждёт экскурсия, которую проведёт местный гид. Вы услышите о событиях, которые происходили в замке, побываете в музее инквизиции, каминном зале и конюшне. В каждой локации можно сделать красивые снимки.

Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры

Уникальное место на берегу реки Преголя, где история тесно переплетается с современностью. Здесь царит атмосфера утончённой эстетики и удивительной архитектуры. По желанию вы пообедаете в ресторане с европейской, русской и восточной кухнями. А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Lexus LX450d
  • Я предоставляю весь реквизит, кроме платьев — они оплачиваются дополнительно. Если у вас есть свои подходящие наряды, можете надеть их.

Дополнительные расходы

  • Билеты в замок Шаакен — 350 руб. /чел.
  • Аренда женского платья в средневековом стиле — от 3000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке.
  • Аренда мужского костюма в средневековом стиле — от 5000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке.
  • Обед в ресторане «Лангендорф» — по желанию

Про фотографии

Через 7–10 дней после прогулки каждый путешественник получит 30 снимков (по 10 с каждой локации) в обработке, сделанные на высококачественную камеру телефона. По желанию можно сделать короткие видео для соцсетей. Фотографии пришлю ссылкой на облако или файлами в мессенджер.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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