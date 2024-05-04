Вы побываете в трёх величественных замках, сохранивших аутентичный дух прошлых эпох. Прогуляетесь по копии крепости Тевтонского ордена, послушаете экскурсию в музее инквизиции и пообедаете в авторском ресторане. А вместе с яркими впечатлениями получите фотографии в шикарных платьях и костюмах — своих или тех, что я для вас с удовольствием подберу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Замок Нессельбек — Тевтонский орден и рыцарский вайб

Этот средневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, — точная копия крепости Тевтонского ордена. Прогуливаясь в его окрестностях, вы представите, как здесь мог бы витать рыцарский дух.

Замок Шаакен — экскурсия по музею

Это один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает своё рождение. Здесь вас ждёт экскурсия, которую проведёт местный гид. Вы услышите о событиях, которые происходили в замке, побываете в музее инквизиции, каминном зале и конюшне. В каждой локации можно сделать красивые снимки.

Замковое имение «Лангендорф» — авторская кухня и эстетичные интерьеры

Уникальное место на берегу реки Преголя, где история тесно переплетается с современностью. Здесь царит атмосфера утончённой эстетики и удивительной архитектуры. По желанию вы пообедаете в ресторане с европейской, русской и восточной кухнями. А потом отправитесь на фотопрогулку по живописной территории замка.

Организационные детали

Фотопутешествие подходит взрослым и детям от 12 лет

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле OMODA C5

Я предоставляю весь реквизит, кроме платьев — они оплачиваются дополнительно. Если у вас есть свои подходящие наряды, можете надеть их

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Билеты в замок Шаакен — 350 руб. /чел.

Аренда женского платья в средневековом стиле — от 3000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке

Аренда мужского костюма в средневековом стиле — от 5000 руб. Размеры и варианты уточняйте в переписке

Билеты в имение Лангендорф — 500 руб. с человека (если обедаем в ресторане имения — вход бесплатный)

Про фотографии

Через 7–10 дней после прогулки каждый путешественник получит 30 снимков (по 10 с каждой локации) в обработке. По желанию можно сделать короткие видео для соцсетей. Фотографии пришлю ссылкой на облако или файлами в мессенджер.