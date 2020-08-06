23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Куршская краса — песчаная коса

Разгадать тайну танцующего леса, подняться на высоту Эфа и попробовать уникальную янтарную настойку

Анна
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Анна – экскурсионное агентство
Обзорная экскурсия ⛳ по национальному парку познакомит вас с особенностями природы Калининградской области.

Мы поговорим о поющих песках и танцующих деревьях, непростых задачах местных орнитологов и розах ветров.

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ и узнаете о них множество интересных фактов.

1000 за человека

У этой экскурсии23 отзыва
4.61
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса

Что вас ожидает

Танцующий лес
Мы объедем самые впечатляющие локации Куршской косы, вспоминая старинные легенды и удивительные истории былых времен. Первой остановкой станет мистический танцующий лес, где стволы сосен будто исполняют причудливый танец. Кто заставил их принять аномальную форму — прекрасная арфистка или изящные бабочки? Разберемся!

Дюна «Эфа»
Высота «Эфа» — самая высокая дюна на территории Северной Европы. С ее смотровых площадок можно одновременно любоваться видами бескрайнего моря и пресноводного залива. Здесь мы поговорим о лесоводе, в честь которого названа достопримечательность, спасении соседнего поселка от экологической катастрофы и особенностях озера Чайка. А после, любуясь живописной панорамой, вы сможете пригубить знаменитую янтарную настойку, созданную по рецептам ученых и медиков.

Седая Балтика
Вам откроются история образования Самбийского полуострова и особенности местной флоры и фауны. А после насыщенной прогулки у вас будет время отдохнуть на пляже и искупаться в бодрящих водах Балтийского моря.

Организационные детали

  • Входной билет в национальный парк входит в стоимость экскурсии
  • Желающих мы можем высадить на обратном пути в курортном городе Зеленоградск для продолжения отдыха, при этом подробно объясним, как вернуться в город самостоятельно
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса
Куршская краса — песчаная коса

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Победы в Калининграде.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение – это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию!😊
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 августа 2020
Интересная насыщенная экскурсия на комфортабельном автобусе. Отдельное спасибо гиду Анне, очень доступно даёт инфо, приятно слушать!! Данная программа обязательно к посещению
4 августа 2020
Были на экскурсии 3. 08. 2020. Ненапряжно. Дорога до первой точки около часа. В пробки, как в выходные, не попали. Гид Анна отлично вела, четко излагала, очень позитивное впечатление. На каждой остановке много сувенирки. Около дюн сами ещё дошли до моря потом. Пляж не оборудован. Но и не должен. Это ведь часть парка. Рядом с морем рыбное кафе. Отличная корюшка и уха. Нагулялись, получили информацию, места интересные. Организация четкая. И по ценам гуманно. Рекомендуем.
4 августа 2020
В целом все хорошо. На пляже моря нет раздевалок для переодевания. Взяли купальные принадлежности и не смогли переодеться и искупаться.
3 августа 2020
Отличная обзорная экскурсия, приятный гид. Подойдёт именно для тех, кто хочет погулять и посмотреть на красоту, не углубляясь в детали
3 августа 2020
Совершенно случайно нам посчастливилось попасть на экскурсию "Куршская краса-песчанная коса ! Но не случайно нам удалось познакомиться с замечательным человеком, харизматичным гидом Юрием ИМЕННО ОН смог открыть для нас совершенно новое и необыкновенное! Его увлекательные рассказы унесли нас в сказочный мир Танцующего леса. Мы насладились божественным запахом чабреца, чарующим вкусом янтарного ликера. Юрий не просто гид, он человек, знающий историю своей страны, который умело может ее преподнести! Чуткий, отзывчивый, ответственный, умный и интересный !Поездка с ним на экскурсию одно сплошное удовольствие!
31 июля 2020
Были с дочкой на экскурсии на Куршской косе. Дочь сказала, что это первая экскурсия, которая ей понравилась. Мне тоже понравилось, организация, разносторонние знания гида Валентины, чувствовалось, что ей нравится делится знаниями, информацией о своём крае. Неоднозначное впечатление осталось от самой Косы, своеобразное место с особой энергетикой. Действительно уникальное место, которое нужно посетить, что бы прочувствовать и составить своё мнение об этом богатом на исторические факты месте.
31 июля 2020
Спасибо экскурсоводу Анне. Экскурсия идет 6 часов, но из них около 4 это дорога. В автобусе Анна рассказывала про природу края. Очень отзывчивая, постоянно заботилась о группе, а было на 47 человек. Еще ращ спасибо
30 июля 2020
К организации экскурсии и гиду вопросов нет. Но инфраструктура на Куршской Косе и в Танцующем лесу и, в частности, туалеты не выдерживают никакой критики.
30 июля 2020
все понравилось. хочу порекомендовать эту экскурсию всем. гид очень много знает и интересно рассказывает.
30 июля 2020
Много свободного времени, мало информации от гида. Гуляли, слушая рассказ с приложения. Ожидали большего.
Ещё 13 отзывов

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