23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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обсолютно невыполним. остались голодные, а в автобусе перекусывать запрещено. В Зеленоградске вообще голопом по европам, да еще под страхом, что автобус уедет. Неоправданно долгой была дегустация, если бы не она, то все бы успели. Вместо дегустации можно посетить руины замка Шаакен, но время это не сэкономит, два с лишним часа оторвано от поездки на косу. Вместо Балтики получили сыр!