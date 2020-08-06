23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Танцующий лес

Мы объедем самые впечатляющие локации Куршской косы, вспоминая старинные легенды и удивительные истории былых времен. Первой остановкой станет мистический танцующий лес, где стволы сосен будто исполняют причудливый танец. Кто заставил их принять аномальную форму — прекрасная арфистка или изящные бабочки? Разберемся!

Дюна «Эфа»

Высота «Эфа» — самая высокая дюна на территории Северной Европы. С ее смотровых площадок можно одновременно любоваться видами бескрайнего моря и пресноводного залива. Здесь мы поговорим о лесоводе, в честь которого названа достопримечательность, спасении соседнего поселка от экологической катастрофы и особенностях озера Чайка. А после, любуясь живописной панорамой, вы сможете пригубить знаменитую янтарную настойку, созданную по рецептам ученых и медиков.

Седая Балтика

Вам откроются история образования Самбийского полуострова и особенности местной флоры и фауны. А после насыщенной прогулки у вас будет время отдохнуть на пляже и искупаться в бодрящих водах Балтийского моря.