23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Обзорная поездка по национальному парку познакомит вас с красотами природы Калининградской области.
Вы увидите поющие пески и танцующие деревья, услышите интересные факты и прогуляетесь по побережью Балтийского моря.
Вы увидите поющие пески и танцующие деревья, услышите интересные факты и прогуляетесь по побережью Балтийского моря.
Описание экскурсии
Основные точки маршрута
В ходе обзорной экскурсии вы посетите главные памятники природы национального парка «Куршская коса» и прогуляетесь по улочкам бывшего Кранца. В программе:
- «Танцующий лес» — затейливо изогнутые хвойные деревья, растущие на равнине между морем и заливом
- Высота «Эфа» — песчаная дюна, откуда открывается всё многообразие ландшафтов косы: море, залив, лес и уютные домики поселка Морское
- Пляж Балтийского моря: здесь у вас будет свободное время для отдыха и купания
- Город-курорт Зеленоградск
Вы познакомитесь с историей образования Самбийского полуострова и особенностях местной флоры и фауны, услышите старинные легенды и насладитесь живописными панорамами. А на память о поездке у вас останутся яркие снимки!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном 50-местном автобусе или микроавтобусе
- Дополнительно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ с чел. (дети до 18 лет и пенсионеры — при предъявлении соответствующего документа бесплатно)
- При бронировании экскурсии на 08:30, по желанию вы можете посетить сыроварню Шаакендорф с дегустацией 6-и сортов сыра, 4-х сортов шоколада и запить все это бокалом вкуснейшего испанского вина. Стоимость — 500 ₽/взрослый, 400 ₽/детский
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
ежедневно в 08:30 и 10:00
Гид предоставил документы об аттестации
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
|Дети до 18 лет
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Проф. Баранова 34
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 10:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 71964 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 998 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Только представьте, у вас отпуск и утро его начинается с семейной маленькой сыроварни с дегустацией сыра, марципана и шоколада с бокалом вина. Чудесный гид Людмила очень интересно, с нотками юмора
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Ю
понравилось)
Анна рассказывает интересно)
но лично для меня слишком много информации… не успела все запомнить,сложно ухватить ключевые моменты.
Зеленоградск не понравился от слова совсем. Обычныц курортный городок,с огромным количеством людей и грязным пляжем,на
Анна рассказывает интересно)
но лично для меня слишком много информации… не успела все запомнить,сложно ухватить ключевые моменты.
Зеленоградск не понравился от слова совсем. Обычныц курортный городок,с огромным количеством людей и грязным пляжем,на
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К
Спасибо большое организаторам!
Удобный и интересный вариант как познакомиться с ключевыми точками региона 🌸 Экскурсия интересная и визуально, и информационно, все подробно рассказано и главное - четко - информация где мы,
Удобный и интересный вариант как познакомиться с ключевыми точками региона 🌸 Экскурсия интересная и визуально, и информационно, все подробно рассказано и главное - четко - информация где мы,
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С
Ездил 20 октября 2023 года, всё было супер! Погода оказалась не очень, но был готов ко всему! Результатом остался доволен
+1
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Прекрасный гид, прекрасная природа, но слишком напряженный маршрут. Не хватило времени, особенно свободного, на Куршской косе. Совет экскурсовода подняться на высоту Эфа, окунуться в море и поесть за предоставляемое время
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Хорошая экскурсия на комфортабельном автобусе. Увидели новые локации, попробовали местные продукты - нам понравилось)
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Входит в следующие категории Калининграда
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