10 отзывов оставили туристы

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больше, чем написано в путеводителях, и с радостью этим поделится. Автор публикаций по истории, культуре и географии края — но не пугайтесь: на экскурсии никаких лекций. Только живые истории, неожиданные факты и тот самый местный вайб, который цепляет с первой минуты. Обожаю, когда путешественники замечают детали: вот эта бабочка, эти тени на старых камнях и прочее — это и есть настоящие моменты путешествия. И я с удовольствием «зависну» с вами хоть на десять минут, чтобы поймать идеальный кадр. Если хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать регион — давайте гулять. Покажу вам нашу область такой, какой её вижу я: живой, разной и бесконечно интересной. Жду нашей встречи — обещаю, будет красиво, познавательно и без спешки.