10 отзывов оставили туристы

Посетили Куршскую косу с гидом Дианой. Пока ехали на экскурсию узнали для себя много нового и очень- очень интересного про то, как коса формируется, как происходит её развитие, кто участвовал в этом и как. Параллельно узнали много интересного про флору и фауну, посетили орнотологическую станцию, узнали, как происходит отслеживание потоков птиц, улетающих на на и прилетающих с них, воотчию увидели, как кольцуют чижика )) Обязательно воспользуемся услугами этого гида в будущем и настоятельно рекомендуем другим!