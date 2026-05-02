10 отзывов оставили туристы

За один день вы посетите главные достопримечательности и эко-тропы Куршской косы.
Услышите самое интересное об истории формирования полуострова, климате, флоре и фауне национального парка. А также заедете по пути в уютный курортный городок Зеленоградск.
Услышите самое интересное об истории формирования полуострова, климате, флоре и фауне национального парка. А также заедете по пути в уютный курортный городок Зеленоградск.
Описание экскурсии
Путешествие по волшебным местам
Вы проедете по самым удивительным уголкам Калининградской области и узнаете о местной природе и проживавших здесь народах. Также будьте готовы к встрече с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями и лосями. В программе экскурсии:
- Посёлок Лесной — первый населённый пункт на косе, где она достигает своей минимальной ширины.
- Визит-центр — музейное пространство, где мы посетим зал природы, зал этнографии. Увидим Куршский залив и самую большую авандюну.
- Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли.
- Посёлок Рыбачий — вы посетите здесь уютный рыбный трактирчик-магазин, где можно попробовать прусские деликатесы и купить их домой.
- Дюна Эфа — «единственная пустыня Европы» и одно из самых красивых мест Калининградской области. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Далее выйдете на берег и полюбуетесь пляжем с белоснежным песком.
- Танцующий лес — вы рассмотрите изогнутые необычным образом сосны, услышите все версии происхождения этого природного феномена и узнаете о знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии.
- Зеленоградск — вы погуляете по сказочным улочкам старинного курорта и увидите его главные достопримечательности.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ с чел. (+ за гида), детям до 12 лет и пенсионерам по возрасту — бесплатно
- По желанию мы можем добавить в экскурсию другие объекты на Куршской косе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я тот самый гид, который может запросто превратить обычный день в приключение. По образованию — географ, по призванию — рассказчик, а по факту — человек, который знает про Калининградскую область чуть
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 273 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Были с женой на экскурсии 3 июля 2025 года. Диана встретила нас с улыбкой, задором
Были с женой на экскурсии 3 июля 2025 года. Диана встретила нас с улыбкой, задором
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С
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
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М
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
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Свой день рождения решила отметить в Калининграде и именно путешествием по Куршской косе. Контакты Дианы мне порекомендовала подруга, которая 5 лет назад была на аналогичной экскурсии.
Что хочу сказать, благодаря Диане,
Что хочу сказать, благодаря Диане,
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И
Я не первый раз была с Дианой на экскурсии. И могу уверенно сказать, Диана - это самый лучший гид! С ней невероятно легко, комфортно, познавательно и интересно. Это человек влюбленный в Калининградскую область, знающий и любящий свое дело. Я на 200 процентов рекомендую все экскурсии данного гида. Диана - самая яркая и уникальная достопримечательность этого замечательного региона!
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М
Прекрасная экскурсия, много интересных историй, о каких-то раньше слышала краем уха, о каких-то даже не догадывалась - Диана обо всём рассказала с интересом и со свойственным профессионалам личным переживанием - за это большая благодарность. Очень рекомендую всем, кто любит природу и истории о ней
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