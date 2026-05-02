10 отзывов оставили туристы

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Самое-самое на Куршской косе

Посетить «визитную карточку» Калининградской области в компании профессионального географа
За один день вы посетите главные достопримечательности и эко-тропы Куршской косы.

Услышите самое интересное об истории формирования полуострова, климате, флоре и фауне национального парка. А также заедете по пути в уютный курортный городок Зеленоградск.
5
273 отзыва
Самое-самое на Куршской косе
Самое-самое на Куршской косе
Самое-самое на Куршской косе

Описание экскурсии

Путешествие по волшебным местам

Вы проедете по самым удивительным уголкам Калининградской области и узнаете о местной природе и проживавших здесь народах. Также будьте готовы к встрече с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями и лосями. В программе экскурсии:

  • Посёлок Лесной — первый населённый пункт на косе, где она достигает своей минимальной ширины.
  • Визит-центр — музейное пространство, где мы посетим зал природы, зал этнографии. Увидим Куршский залив и самую большую авандюну.
  • Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли.
  • Посёлок Рыбачий — вы посетите здесь уютный рыбный трактирчик-магазин, где можно попробовать прусские деликатесы и купить их домой.
  • Дюна Эфа — «единственная пустыня Европы» и одно из самых красивых мест Калининградской области. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Далее выйдете на берег и полюбуетесь пляжем с белоснежным песком.
  • Танцующий лес — вы рассмотрите изогнутые необычным образом сосны, услышите все версии происхождения этого природного феномена и узнаете о знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии.
  • Зеленоградск — вы погуляете по сказочным улочкам старинного курорта и увидите его главные достопримечательности.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 400 ₽ с чел. (+ за гида), детям до 12 лет и пенсионерам по возрасту — бесплатно
  • По желанию мы можем добавить в экскурсию другие объекты на Куршской косе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
  • Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1550 туристов
Я тот самый гид, который может запросто превратить обычный день в приключение. По образованию — географ, по призванию — рассказчик, а по факту — человек, который знает про Калининградскую область чуть
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больше, чем написано в путеводителях, и с радостью этим поделится. Автор публикаций по истории, культуре и географии края — но не пугайтесь: на экскурсии никаких лекций. Только живые истории, неожиданные факты и тот самый местный вайб, который цепляет с первой минуты. Обожаю, когда путешественники замечают детали: вот эта бабочка, эти тени на старых камнях и прочее — это и есть настоящие моменты путешествия. И я с удовольствием «зависну» с вами хоть на десять минут, чтобы поймать идеальный кадр. Если хотите не просто «посмотреть достопримечательности», а прочувствовать регион — давайте гулять. Покажу вам нашу область такой, какой её вижу я: живой, разной и бесконечно интересной. Жду нашей встречи — обещаю, будет красиво, познавательно и без спешки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 273 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
273
4
3
2
1
М
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Были с женой на экскурсии 3 июля 2025 года. Диана встретила нас с улыбкой, задором
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и, конечно,же интересными фактами, историями и легендами.
Таааак много о растительности, ландшафте и необычных персонажах истории, мы ещё ни от кого и никогда ни на одной экскурсии не слышали.
Диана отвечала на все наши бестолковые вопросы, рассказывала все новые и новые факты, и все больше погоужала нас в мир песков, моря и ветра.
Мы остались довольны на 500% Если вы хотите посмотреть, послушать, посмеяться и увидеть красоты природы, то вам к Диане!
Обещали вернуться в Калининград из Тулы и обязательно снова встретиться с Дианой)

Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
Да простит нас Диана, что так поздно оставляем отзыв на великолепнейшую, познавательную и очень запоминающуюся экскурсию.
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С
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
Спасибо большое Диане за экскурсию и проведённое время с нами! ✨ Все было комфортно и познавательно. Рекомендуем!
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М
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
Просто великолепный день,проведенный в компании Дианы. Супер доступно была преподнесена информация. Однозначно рекомендую❤️
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Анжелика
Свой день рождения решила отметить в Калининграде и именно путешествием по Куршской косе. Контакты Дианы мне порекомендовала подруга, которая 5 лет назад была на аналогичной экскурсии.
Что хочу сказать, благодаря Диане,
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это было именно путешествие по новым для меня местам и потрясающе красивый и душевный день рождения. Всю поездку наслаждалась общением, эрудицией, кругозором, тактом и чувством юмора Дианы. Она буквально влюбила меня в этот край, его историю, природу, кухню и людей. Вся организация маршрута, учет моих пожеланий, тонкое чувствование моментов, когда мне надо было побыть наедине с природой, праздничный торт со свечами за обедом и невероятный пион 🌸, все это навсегда останется в моем сердце с огромной благодарностью и большим желанием вернуться еще много раз, а также, от всей души рекомендовать путешествовать именно с Дианой, всем моим друзьям 🩷

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И
Я не первый раз была с Дианой на экскурсии. И могу уверенно сказать, Диана - это самый лучший гид! С ней невероятно легко, комфортно, познавательно и интересно. Это человек влюбленный в Калининградскую область, знающий и любящий свое дело. Я на 200 процентов рекомендую все экскурсии данного гида. Диана - самая яркая и уникальная достопримечательность этого замечательного региона!
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М
Прекрасная экскурсия, много интересных историй, о каких-то раньше слышала краем уха, о каких-то даже не догадывалась - Диана обо всём рассказала с интересом и со свойственным профессионалам личным переживанием - за это большая благодарность. Очень рекомендую всем, кто любит природу и истории о ней
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