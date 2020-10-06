10 отзывов оставили туристы

Путешествие по волшебным местам Вы проедете по самым удивительным уголкам Калининградской области и узнаете о местной природе и проживавших здесь народах. Также будьте готовы к встрече с лесными обитателями: лисами, кабанами, косулями, оленями и лосями. В программе экскурсии:
Зеленоградск — вы погуляете по сказочным улочкам старинного курорта и увидите его главные достопримечательности 🏛️. Среди них: музей 🖼 кошек «Мурариум», Водонапорная башня, бювет «Королева Луиза», Пограничный столб, сквер королевы Луизы и домик Ангелов.
Высота Мюллера — смотровая площадка, с которой вы рассмотрите уходящую вдаль Куршскую косу, Балтийское море 🌊 и озеро Чайка, где живут лебеди, утки и серые цапли.
Поселок Рыбачий — вы посетите здесь уютный рыбный трактирчик-магазин, где можно попробовать прусские деликатесы и купить их домой.
Дюна Эфа — «единственная пустыня Европы» и одно из самых красивых 🤩 мест Калининградской области. Вы подниметесь на смотровую площадку и насладитесь панорамным видом на окрестности: песчаные дюны, Балтийское море и поселок Морское. Далее выйдете на берег и полюбуетесь пляжем с белоснежным песком.
Танцующий лес — вы рассмотрите изогнутые необычным образом сосны, услышите все версии происхождения этого природного феномена и узнаете о знаменитой школе планеристов Восточной Пруссии.
Замок-отель Нессельбек — современная гостиница в средневековом стиле. Вы оцените ее зубчатые башни, подъемные решетки, мосты и крепостной ров.
Организационные детали
Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде на Куршскую косу — 300 рублей за автомобиль и 150 рублей с человека, детям до 12 бесплатно
По желанию мы можем добавить в экскурсию ⛳ орнитологическую станцию Фрингилла, музейный комплекс в поселке Лесной или музей Куршской косы. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Диана, я профессиональный географ и автор публикаций по истории, культуре и географии Калининградской области. Щедро делюсь с путешественниками любовью к природе: многие возвращаются снова за добавкой или переезжают навсегда! Лекций на моей экскурсии не будет, только правдивая и нескучная информация. А поскольку я обожаю фотографию — всегда готова «зависнуть» с вами над красивой бабочкой или завораживающими руинами замка. Надеюсь на скорую встречу!
Спасибо большое Диане за экскурсию! Время прошло незаметно, при этом, мы посетили очень много интересных мест и получили кучу полезной информации. Диана очень подробно и доступно всё объясняет, все наши пожелания во время экскурсии были учтены и мы остались в восторге. Хочется поблагодарить её за такое отношение и пожелать удачи и успехов!
Валерия
1 октября 2020
Хочу выразить благодарность Диане, за очень информативную и интересную экскурсию. Диана учла все наши пожелания и распланировала экскурсию так, что мы все успели посмотреть!
Виктория
30 сентября 2020
Выбрали Диану после того, как от нас отказался другой экскурсовод, сославшись на болезнь. Лично для нас это в итоге обернулось удачей! Диана географ, который увлекает своим рассказом. Она очень лёгка в общении, с ней можно всё обговорить, скорректировать маршрут экскурсии. Диана готова ответить на все вопросы, дать совет, который поможет получить ещё больше приятных впечатлений от поездки. Очень доступным и внятным языком объясняет материал, которым, несомненно, владеет прекрасно. После экскурсии остались только позитивные ощущения!
Александра
24 сентября 2020
На Куршской косе не в первый раз, но узнала много много нового. Информация не только о природе косы, но и её истории. Разносторонняя информация, преподнесенная в неутомительной форме. Двигались в удобном для нас ритме, удалось миновать толпы туристов из автобусов. Огромное спасибо Диане за эту экскурсию!
Татьяна
22 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия с Дианой. Ей есть, что рассказать и слушать ее - одно удовольствие. На протяжении всего дня мы двигались в комфортном нам темпе, Диана нас не подгоняла. С удовольствием съездила бы с ней ещё куда-нибудь.
Жанна
19 сентября 2020
Чудесная экскурсия, замечательный гид. Будем рекомендовать Диану всем своим друзьям. Место очень красивое, хочется возвращаться сюда снова и снова
Оксана
14 сентября 2020
Посетили Куршскую косу с гидом Дианой. Пока ехали на экскурсию узнали для себя много нового и очень- очень интересного про то, как коса формируется, как происходит её развитие, кто участвовал в этом и как. Параллельно узнали много интересного про флору и фауну, посетили орнотологическую станцию, узнали, как происходит отслеживание потоков птиц, улетающих на на и прилетающих с них, воотчию увидели, как кольцуют чижика )) Обязательно воспользуемся услугами этого гида в будущем и настоятельно рекомендуем другим!
Светлана
31 августа 2020
Экскурсия прошла прекрасно. Отличная подача материала, хорошо спланирована экскурсия. Все было организовано под нас, под наш график и проживание. Было очень интересно и познавательно. Диана - прекрасный рассказчик и глубоко в теме. Узнали много нового.
Анна
30 августа 2020
Мы попали к Диане случайно. От нас за несколько дней до прилета отказался гид, которого мы заранее нашли тут же на трипстере. И, думаю, что только к лучшему. Нам хотелось природы, красоты и тишины. а то, что к этому приложились еще и знания, так только лучше. Спасибо Диане.
Анна
22 августа 2020
Диана, огромное спасибо за проведённое время на экскурсии!! Все прошло легко и непринуждённо!! Обязательно приедем ещё раз!