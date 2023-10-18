Хуфен изнутри: секреты планировки

Прогуляться по историческому району Кёнигсберга и исследовать подходы к застройке города

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Я открою для вас свой родной район Хуфен — один из немногих, где сохранились оригинальные планировки вилл и доходных домов.

Почему тротуары порой имели разную ширину? Как в начале 20 века жильцы очищали обувь при входе в дома? Какая планировка была свойственна зданиям, построенным на рубеже 19-20 веков? Ответы на эти и другие вопросы мы отыщем во время прогулки.
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
Хуфен изнутри: секреты планировки
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Описание

Что вас ожидает

Место для комфортной жизни

Экскурсию мы начнём от кирхи памяти королевы Луизы на границе районов Хуфен и Амалиенау. Пройдём внутрь района, где пока ещё не так часто бывают гости и течёт обычная городская жизнь. Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района.

Хуфен — это также и место, где мы найдём несколько приютов, построенных состоятельными горожанами в начале 20 века для тех, кто нуждался в помощи других людей: вдов, студентов, сирот. Сегодня, глядя на некоторые из этих интересных зданий, порой непросто представить, что в них когда-то жили самые обычные люди.

Интересные детали и атмосфера городской среды

На прогулке мы исследуем планировки некоторых вилл и доходных домов конца 19 — начала 20 века именно в таком виде, в каком они были спроектированы изначально, поговорим о судьбе зданий в разные эпохи. Обратим внимание на детали архитектурного стиля модерн, господствовавшего в те времена: силуэты фасадов, декоративные элементы, а также современные муралы, дополняющие картину места.

Поговорим об истории кёнигсбергского трамвая: от трамваев на конной тяге до современности. Найдём место, где ещё в начале 20 века проходила железная дорога из Кёнигсберга в прибрежные города. Отыщем горгулью под карнизом одного из домов и несколько музеев с антикварной мебелью той эпохи. Завершим нашу прогулку мы у хомлина-малыша Антошки, притаившегося под раскидистым деревом.

Кому подойдёт программа

Тематика этой экскурсии нацелена на взрослую аудиторию. Программа будет интересна путешественникам, интересующимся историей, архитектурой, планировочными решениями и подходами к застройке города.

Организационные детали

Прогулка пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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