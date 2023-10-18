Прогуляться по историческому району Кёнигсберга и исследовать подходы к застройке города
Почему тротуары порой имели разную ширину? Как в начале 20 века жильцы очищали обувь при входе в дома? Какая планировка была свойственна зданиям, построенным на рубеже 19-20 веков? Ответы на эти и другие вопросы мы отыщем во время прогулки.
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Описание
Что вас ожидает
Место для комфортной жизни
Экскурсию мы начнём от кирхи памяти королевы Луизы на границе районов Хуфен и Амалиенау. Пройдём внутрь района, где пока ещё не так часто бывают гости и течёт обычная городская жизнь. Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района.
Хуфен — это также и место, где мы найдём несколько приютов, построенных состоятельными горожанами в начале 20 века для тех, кто нуждался в помощи других людей: вдов, студентов, сирот. Сегодня, глядя на некоторые из этих интересных зданий, порой непросто представить, что в них когда-то жили самые обычные люди.
Интересные детали и атмосфера городской среды
На прогулке мы исследуем планировки некоторых вилл и доходных домов конца 19 — начала 20 века именно в таком виде, в каком они были спроектированы изначально, поговорим о судьбе зданий в разные эпохи. Обратим внимание на детали архитектурного стиля модерн, господствовавшего в те времена: силуэты фасадов, декоративные элементы, а также современные муралы, дополняющие картину места.
Поговорим об истории кёнигсбергского трамвая: от трамваев на конной тяге до современности. Найдём место, где ещё в начале 20 века проходила железная дорога из Кёнигсберга в прибрежные города. Отыщем горгулью под карнизом одного из домов и несколько музеев с антикварной мебелью той эпохи. Завершим нашу прогулку мы у хомлина-малыша Антошки, притаившегося под раскидистым деревом.
Кому подойдёт программа
Тематика этой экскурсии нацелена на взрослую аудиторию. Программа будет интересна путешественникам, интересующимся историей, архитектурой, планировочными решениями и подходами к застройке города.
Организационные детали
Прогулка пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у входа в Центральный парк
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.