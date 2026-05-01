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Хуфен изнутри: как устроен город

Погрузитесь в атмосферу старинного Калининграда, гуляя по районам Хуфен и Амалиенау, где сохранилась уникальная архитектура и дух прошлого
Экскурсия по Хуфену в Калининграде предлагает уникальную возможность изучить район, сохранивший оригинальные планировки вилл и доходных домов.

Участники узнают, почему тротуары имели разную ширину, как жильцы очищали обувь в начале 20
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века и какая планировка была свойственна зданиям того времени.

Прогулка включает посещение мест, где находились приюты для нуждающихся, исследование архитектурного стиля модерн и обсуждение истории кёнигсбергского трамвая. Экскурсия завершится у хомлина-малыша Антошки

5
25 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Исторические факты
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • ☕ Аутентичные кафе
  • 🎨 Современные муралы
  • 🎻 История музыкантов
Хуфен изнутри: как устроен город
Хуфен изнутри: как устроен город
Хуфен изнутри: как устроен город

Что можно увидеть

  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Приюты начала 20 века
  • Архитектурные виллы
  • Кёнигсбергский трамвай
  • Железная дорога
  • Горгулья под карнизом
  • Дом Михаэля Вика
  • Хомлин-малыш Антошка

Описание экскурсии

Место для комфортной жизни

Экскурсию мы начнём от кирхи памяти королевы Луизы на границе районов Хуфен и Амалиенау. Пройдём внутрь района, где пока ещё не так часто бывают гости и течёт обычная городская жизнь. Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района.

Хуфен — это также место, где мы найдём несколько приютов, построенных состоятельными горожанами в начале 20 века для тех, кто нуждался в помощи других людей: вдов, студентов, сирот.

Интересные детали и атмосфера городской среды

  • На прогулке мы исследуем планировки некоторых вилл и доходных домов конца 19 — начала 20 века именно в таком виде, в каком они были спроектированы изначально, поговорим о судьбе зданий в разные эпохи.
  • Обратим внимание на детали архитектурного стиля модерн, господствовавшего в те времена: силуэты фасадов, декоративные элементы, а также современные муралы, дополняющие картину места.
  • Порассуждаем, как могли появиться шестиконечные звёзды на фасадах домов и как это могло быть связано с производством пива.
  • Поговорим об истории кёнигсбергского трамвая: от трамваев на конной тяге до современности.
  • Найдём место, где ещё в начале 20 века проходила железная дорога из Кёнигсберга в прибрежные города.
  • Отыщем горгулью под карнизом одного из домов и несколько музеев с антикварной мебелью той эпохи.
  • Остановимся у дома, в котором жил Михаэль Вик, талантливый скрипач и писатель, член общества «Друзей Канта», автор одной из самых известных книг о Калининграде-Кёнигсберге.
  • Завершим нашу прогулку мы у хомлина-малыша Антошки, притаившегося под раскидистым деревом.

Кому подойдёт экскурсия

Тематика понравится взрослым, интересующимся историей, архитектурой, планировочными решениями и подходами к застройке города.

Организационные детали

Прогулка пешеходная и не предполагает обязательных дополнительных расходов. По пути будет пара аутентичных кафе, где можно купить кофе или лёгкий перекус.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Калининград — мой родной город, где я живу практически с самого рождения. Мой дед приехал сюда ещё в далеком 1945 году. С тех пор наша семья живёт здесь, в историческом районе Амалиенау. Я дипломированный гид. Предлагаю прогуляться вместе по уютным извилистым улочкам с их неповторимым шармом и гармонией. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
1
3
2
1
Виктория
Спасибо большое Евгению за замечательную экскурсию! В течение двух часов гуляли в комфортном темпе по уютным улочкам, любовались заботливо отобранными достопримечательностями, кое-где удалось осторожно заглянуть внутрь жизни района Хуфен через
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окно или дверь подъезда без нарушения спокойствия жителей. Маршрут тщательно продуман, очень много наглядности в виде планировок зданий, архивных фото и очень интересный рассказ. Информация отобрана удачно, подача интересная, впечатления крайне положительные, рекомендуем! 😊 спасибо!

Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Виктория, огромное спасибо за приятную компанию, за глубокие вопросы и внимание! Приезжайте к нам снова!
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Александр
Имели удовольствие всей семьёй пройти по району Хуфен с Евгением. Евгений как-то сразу расположил к себе, сломал "тонкий лед недоверия и отчуждения":).
Интересно и живо рассказал о районе, показал самые интересные
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его уголки и дома. Завёл в парадные нескольких домов. в качестве изюминки, показывал планировки домов и квартир. Мы старались угадать, а он нас поправлял - где старый дом, а где новодел.
Нам экскурсия понравилась. Смело её рекомендуем и Евгения, в качестве гида.

Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Александр, спасибо большое за теплые слова. Рад, что прогулка понравилась Вам. Приезжайте снова!
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Иван
Прогулка немного в стороне от основных экскурсионных маршрутов, но интересных зданий тут тоже много. И увлекательный рассказ Евгения, насыщенный множеством деталей, как раз для любителей архитектуры и истории.
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И
Открыли для себя еще один район Калининграда - Хуфен. Он нас очаровал, а, благодаря рассказу гида, мы с легкостью представили себя жителями этого района начала XX века. 2 часа пролетели мгновенно.
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Ирина, спасибо большое за теплые слова. Приятно делиться очарованием родного района с гостями! Приезжайте к нам снова!
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А
Очень понравилась экскурсия! благодарим!
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Анна, спасибо большое. Приезжайте к нам снова!
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А
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе были проведены 16 мая 2024 года с непродолжительным перерывом на обед). Кстати, учитывая некоторую
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идентичность истории и архитектуры обоих районов и их близость друг от друга, рекомендую данные экскурсии совместить в один день, сделав между ними перерыв как на обед, так и на то, чтобы поданная информация "улеглась". Как экскурсовод Евгений просто прекрасен - получили с супругой много информации об истории районов, об их застройке, архитектуре и архитекторе, ее создавшем, а также об известных людях Кенигсберга - жителях вилл. Тихие и зелёные улицы во многом сохранили атмосферу прошлого, в том числе благодаря новым владельцам, оба района буквально утопают в зелени, делая сами экскурсии комфортными даже в очень жаркую и солнечную погоду (как это было в нашем случае). На экскурсии также повстречали одного из Хомлинов, сбор которых входил в обязательную программу наших экскурсий по Калининграду. Евгений - интересный рассказчик и просто порядочный, вежливый и пунктуальный человек, без которого полной картины об Амалиенау и Хуфене не сложилось бы. Экскурсию однозначно рекомендую, в том числе и любителям красивых видов и отличных фотосессий.

Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе+2
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Очень интересные и познавательные экскурсии с Евгением по старым районам города - Амалиенау и Хуфену (обе
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Александр, спасибо большое. Было приятно погулять с Вами. Рад, что понравилась прогулка.
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Входит в следующие категории Калининграда

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