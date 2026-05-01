Экскурсия по Хуфену в Калининграде предлагает уникальную возможность изучить район, сохранивший оригинальные планировки вилл и доходных домов.Участники узнают, почему тротуары имели разную ширину, как жильцы очищали обувь в начале 20

века и какая планировка была свойственна зданиям того времени. Прогулка включает посещение мест, где находились приюты для нуждающихся, исследование архитектурного стиля модерн и обсуждение истории кёнигсбергского трамвая. Экскурсия завершится у хомлина-малыша Антошки

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Место для комфортной жизни

Экскурсию мы начнём от кирхи памяти королевы Луизы на границе районов Хуфен и Амалиенау. Пройдём внутрь района, где пока ещё не так часто бывают гости и течёт обычная городская жизнь. Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района.

Хуфен — это также место, где мы найдём несколько приютов, построенных состоятельными горожанами в начале 20 века для тех, кто нуждался в помощи других людей: вдов, студентов, сирот.

Интересные детали и атмосфера городской среды

На прогулке мы исследуем планировки некоторых вилл и доходных домов конца 19 — начала 20 века именно в таком виде, в каком они были спроектированы изначально, поговорим о судьбе зданий в разные эпохи.

Обратим внимание на детали архитектурного стиля модерн, господствовавшего в те времена: силуэты фасадов, декоративные элементы, а также современные муралы, дополняющие картину места.

Порассуждаем, как могли появиться шестиконечные звёзды на фасадах домов и как это могло быть связано с производством пива.

Поговорим об истории кёнигсбергского трамвая: от трамваев на конной тяге до современности.

Найдём место, где ещё в начале 20 века проходила железная дорога из Кёнигсберга в прибрежные города.

Отыщем горгулью под карнизом одного из домов и несколько музеев с антикварной мебелью той эпохи.

Остановимся у дома, в котором жил Михаэль Вик, талантливый скрипач и писатель, член общества «Друзей Канта», автор одной из самых известных книг о Калининграде-Кёнигсберге.

Завершим нашу прогулку мы у хомлина-малыша Антошки, притаившегося под раскидистым деревом.

Кому подойдёт экскурсия

Тематика понравится взрослым, интересующимся историей, архитектурой, планировочными решениями и подходами к застройке города.

Организационные детали

Прогулка пешеходная и не предполагает обязательных дополнительных расходов. По пути будет пара аутентичных кафе, где можно купить кофе или лёгкий перекус.