Я открою для вас свой родной район Хуфен — один из немногих, где сохранились оригинальные планировки вилл и доходных домов. Почему тротуары порой имели разную ширину? Как в начале 20 века жильцы очищали обувь при входе в дома? Какая планировка была свойственна зданиям, построенным на рубеже 19-20 веков? Ответы на эти и другие вопросы мы отыщем во время прогулки.

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Описание

Что вас ожидает

Место для комфортной жизни

Экскурсию мы начнём от кирхи памяти королевы Луизы на границе районов Хуфен и Амалиенау. Пройдём внутрь района, где пока ещё не так часто бывают гости и течёт обычная городская жизнь. Прогуляемся по улице, когда-то названной в честь королевы Пруссии, исследуем проекты и подходы к застройке района.

Хуфен — это также и место, где мы найдём несколько приютов, построенных состоятельными горожанами в начале 20 века для тех, кто нуждался в помощи других людей: вдов, студентов, сирот. Сегодня, глядя на некоторые из этих интересных зданий, порой непросто представить, что в них когда-то жили самые обычные люди.

Интересные детали и атмосфера городской среды

На прогулке мы исследуем планировки некоторых вилл и доходных домов конца 19 — начала 20 века именно в таком виде, в каком они были спроектированы изначально, поговорим о судьбе зданий в разные эпохи. Обратим внимание на детали архитектурного стиля модерн, господствовавшего в те времена: силуэты фасадов, декоративные элементы, а также современные муралы, дополняющие картину места.

Поговорим об истории кёнигсбергского трамвая: от трамваев на конной тяге до современности. Найдём место, где ещё в начале 20 века проходила железная дорога из Кёнигсберга в прибрежные города. Отыщем горгулью под карнизом одного из домов и несколько музеев с антикварной мебелью той эпохи. Завершим нашу прогулку мы у хомлина-малыша Антошки, притаившегося под раскидистым деревом.

Кому подойдёт программа

Тематика этой экскурсии нацелена на взрослую аудиторию. Программа будет интересна путешественникам, интересующимся историей, архитектурой, планировочными решениями и подходами к застройке города.

Организационные детали

Прогулка пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.