В любое время

Индивидуальная экскурсия на Куршскую косу

Индивидуальная экскурсия на Куршскую косу
Индивидуальная экскурсия на Куршскую косу
Индивидуальная экскурсия на Куршскую косу
Экскурсию с турфирмой «Цвет» отличает индивидуальный подход к каждой группе. Вы сами задаете темп тура — по вашему желанию поездка на Куршскую косу может стать неспешной прогулкой или насыщенным путешествием в необыкновенный уголок природы.
Каждый гость почувствует магию «Куршской косы», когда увидит, как плещется море среди ослепительных песков. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье.
На экскурсии мы пройдем по Танцующему лесу, где хвойные деревья причудливо и сказочно изгибаются, словно живые. Экскурсовод откроет тайны удивительных сосен, которые много лет восхищают туристов своей красотой и расскажет о легендарной немецкой планерной школе, что была здесь во времена Кёнигсберга. (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ! Вместо него - Высота Мюллера)
Мы сможем перенестись во времени и оказаться в настоящей деревне викингов! «Древняя Самбия» — уникальный в своем роде музей под открытым небом, где вы познакомитесь с традиционной культурой и образом жизни, архитектурой легендарных викингов.
Куршскую косу называют «птичьим мостом» — во время миграций над косой каждый день пролетают до миллиона пернатых, и над головой может открыться совершенно фантастическое зрелище. По желанию вы можете зайти на орнитологическую станцию «Фрингилла», где ученые наблюдают за птицами. Побережье Куршской косы много лет привлекает внимание русских режиссеров — практически каждый год приезжают съемочные группы. На косе снимали знаменитый советский фильм «Остров сокровищ», телесериал «Бухта страха» и другие.
ВНИМАНИЕ! С 8 ноября в соответствии с Постановлением №726 от 06.11.2021 Губернатора Калининградской области к групповым экскурсиям (за исключением детей, не достигших 18 лет) допускаются туристы со следующими документами: ПАСПОРТ + сертификат или справка о полной вакцинации от COVID-19, либо QR-код на гос. услугах или справка, выданная медучреждением о том, что турист перенес COVID-19 в последние полгода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит
  • Входные билеты
  • Въезд на косу
  • Питание
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Важная информация
  • Для подтверждения бронирования экскурсии необходимо заполнить форму и дождаться от нас подтверждения Вашей брони (чаще всего СМС-оповещение)
  • Стоимость актуальна при выезде из Калининграда. Забираем Вас откуда Вам удобно и в любое удобное для Вас время.
  • Экскурсия рассчитана на 6 часов, поэтому советуем Вам хорошенько подкрепиться перед отправлением и взять с собой перекус
  • ВАЖНО: обязательный экосбор за въезд в национальный парк составляет 300 рублей за машину и 150 рублей за каждого человека
  • Доплаты: Если захотите посетить Музей леса (зимний период) и орнитологическую станцию (летний период) билеты оплачиваются на месте наличными
  • Одевайтесь по погоде, не забудьте про удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

В любое время

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