В любое время

Экскурсию с турфирмой «Цвет» отличает индивидуальный подход к каждой группе. Вы сами задаете темп тура — по вашему желанию поездка на Куршскую косу может стать неспешной прогулкой или насыщенным путешествием в необыкновенный уголок природы.

Каждый гость почувствует магию «Куршской косы», когда увидит, как плещется море среди ослепительных песков. Мы поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на открытые белоснежные дюны, сосновый лес и морское побережье.

На экскурсии мы пройдем по Танцующему лесу, где хвойные деревья причудливо и сказочно изгибаются, словно живые. Экскурсовод откроет тайны удивительных сосен, которые много лет восхищают туристов своей красотой и расскажет о легендарной немецкой планерной школе, что была здесь во времена Кёнигсберга. (ВРЕМЕННО ЗАКРЫТ! Вместо него - Высота Мюллера)

Мы сможем перенестись во времени и оказаться в настоящей деревне викингов! «Древняя Самбия» — уникальный в своем роде музей под открытым небом, где вы познакомитесь с традиционной культурой и образом жизни, архитектурой легендарных викингов.

Куршскую косу называют «птичьим мостом» — во время миграций над косой каждый день пролетают до миллиона пернатых, и над головой может открыться совершенно фантастическое зрелище. По желанию вы можете зайти на орнитологическую станцию «Фрингилла», где ученые наблюдают за птицами. Побережье Куршской косы много лет привлекает внимание русских режиссеров — практически каждый год приезжают съемочные группы. На косе снимали знаменитый советский фильм «Остров сокровищ», телесериал «Бухта страха» и другие.

ВНИМАНИЕ! С 8 ноября в соответствии с Постановлением №726 от 06.11.2021 Губернатора Калининградской области к групповым экскурсиям (за исключением детей, не достигших 18 лет) допускаются туристы со следующими документами: ПАСПОРТ + сертификат или справка о полной вакцинации от COVID-19, либо QR-код на гос. услугах или справка, выданная медучреждением о том, что турист перенес COVID-19 в последние полгода.